Пока не увидишь своими глазами — будешь немым: история Захарии и чудо рождения Иоанна Крестителя

Отец Андрей (Сапунов) напомнил, как история родителей Иоанна Крестителя, Захарии и Елисаветы, учит нас стойкости, доверию и ожиданию чуда.

— Мы хорошо знаем Иоанна Крестителя — пророка и предтечу. В его житии говорится, что он жил в пустыне, питался тем, что давала природа, а затем начал проповедовать и крестить. По евангельскому рассказу именно во время крещения Иисуса людям явился Дух Святой в виде голубя, и раздался голос с небес: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".

Родители Иоанна Крестителя: Захария и Елисавета

Стоит вспомнить и его родителей — о них говорят реже, хотя их история важна для понимания самого Иоанна. В библейском повествовании это священник Захария и его жена Елисавета. Они происходили из рода Аарона — брата Моисея, уважаемого священнического рода. Но у супругов была одна боль: у них не было детей. В обществе того времени это считалось признаком того, что Бог якобы отвернулся, — такова была распространённая логика и культурная норма.

Явление Захарии ангела и предсказание о рождении Иоанна

Когда пророк Захария, будучи первосвященником, совершал службу в храме, ему явился ангел и возвестил: его жена зачнёт и родит сына, которому нужно дать имя Иоанн. Захария усомнился: Елисавета уже в возрасте и не может родить. Тогда ангел сказал: "Пока не увидишь этого своими глазами — будешь немым". Так и произошло.

Захария пишет имя Иоанн

Когда пришло время Елисавете родить, соседи и родственники собрались, чтобы узнать, каким именем назовут мальчика. По обычаю ожидали, что ребёнку дадут имя из рода, чтобы сохранить память предков. Но Захария, всё ещё немой, взял дощечку и написал: "Иоанн". Люди возмутились — такого имени в их роду не было. Однако Захария повторил запись, и в этот момент его речь вернулась. Тогда он рассказал, что ангел предсказал рождение сына и его особую миссию.

Гонения Ирода и убийство Захарии

Царь Ирод, услышав о будущем пророке, воспринял это как угрозу и захотел уничтожить младенца. Начались гонения на семью Иоанна. Елисавета с ребёнком бежала в пустыню и долго скрывалась. Захария же оставался при служении в храме. Когда к нему пришли люди Ирода и стали требовать, чтобы он выдал, где находятся жена и сын, он отказался отвечать. Тогда его убили прямо в храме — между алтарём и жертвенником, там, где людям даже находиться было нельзя. Позднее Христос напоминал об этом, говоря, что даже пророка Захарию не пощадили.

Смерть Елисаветы и жизнь Иоанна в пустыне

После убийства Захарии Елисавета продолжала скрываться с младенцем в пустыне. Но через сорок дней после смерти мужа она сама скончалась. Оставшийся без родителей Иоанн был, как говорили, сохранён Богом. Он вырос в пустыне, носил власяницу, был опоясан кожаным поясом и питался тем, что находил в дикой природе. Именно так начинается его история в Евангелии — как жизнь человека, воспитанного в уединении и подготовленного к служению пророка.

Поучительность истории для нас

Эта история напоминает: всё возможно по воле Божьей. Женщина может родить в преклонном возрасте, младенец способен выжить в пустыне без родителей и стать великим человеком. Ничто не ограничивает силу Бога. Об этом стоит помнить и сегодня, когда вокруг часто говорят, что что-то невозможно или недостижимо. Божья помощь всегда рядом.