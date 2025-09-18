Положения ПДД ударили по кошельку водителей — новые правила и штрафы уже действуют

9:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ АвтоПравда

Сентябрь — это не только месяц, когда дети идут в школу. В России это ещё и время перемен в законодательстве, в том числе для автомобилистов. Не так давно вступили в силу новые положения ПДД, изменились тарифы и многое другое, как раз в сентябре эти нововведения стали явными. Автоэксперт, обозреватель МИЦ "Известия" Кирилл Сазонов в эксклюзивном интервью Pravda.Ru рассказал, что именно изменилось.

Новые правила перевозки детей

— Что конкретно изменилось? Начнём с ПДД?

— Самое значимое изменение — это чёткая регламентация того, что считать детским удерживающим устройством. До этого в правилах была формулировка: "использовать детское кресло или иные удерживающие устройства". Этим пользовались наши странные сограждане, желающие сэкономить на безопасности детей. Вместо кресла или бустера они покупали дешёвые приспособления — ерунду, цена которой соответствовала её "пользе". Самый распространённый пример — треугольный адаптер для ремня.

Опасность суррогатов детских кресел

— Адаптеры, косынки, накладки — назывались они по-разному, но сути это не меняло. Скажу даже жёстче: они не только не приносили пользы, но и вредили.

Многочисленные тесты и эксперименты как у нас, так и за рубежом, давно доказали: все эти "суррогаты" детских удерживающих устройств никак не помогают, а зачастую усугубляют последствия ДТП.

Что происходит?

Во-первых, при боковом ударе они бесполезны, они никак не могут помочь. Они на это не рассчитаны. Во-вторых, при фронтальном или даже при резком торможении ребёнок просто "ныряет" под ремень, и устройство не удерживает его вовсе. Результат — тяжёлые травмы внутренних органов практически гарантированы.

Напомню: ежегодно на дорогах в авариях погибает около 800 детей.

И, вопреки распространённому мнению, большинство из них — не пешеходы, выбежавшие на дорогу, а пассажиры в автомобилях, которыми управляли родители или родственники. Большая часть из этих детей просто не была пристегнута или пользовалась вот этой ерундой, такими псевдоустройствами.

Требования к детским удерживающим устройствам

— Что у нас что прописано в правилах?

— Правила чётко определяют: все аналоги, так называемые "иные удерживающие устройства" — незаконны.

Соответственно, есть два вида детского удерживающего устройства.

Первый — детское кресло. Оно должно быть сертифицировано, рассчитано на возраст и вес ребёнка. Существуют разные категории: от кресел для грудничков до моделей для детей 7-9 лет и старше. По правилам, до 7 лет ребёнок обязан ездить только в кресле.

Второй вариант — бустер, или полукресло. Его можно использовать с 7 до 12 лет, если рост и вес ребёнка позволяют. Это специальная подушка без спинки, которая правильно фиксирует ремень безопасности. Подчеркну: именно специальная. Домашняя подушка или стопка книг никакого отношения к удерживающим устройствам не имеет. При резком торможении они вылетают, и ребёнок остаётся без защиты.

Бустеры и ремни безопасности

— До 12 лет ребёнка, который уже не помещается в кресло, перевозят только на заднем сиденье и обязательно пристёгивают ремнём безопасности.

Смысл бустера не в удобстве, а в правильной фиксации ремня. Диагональная лямка должна проходить по груди, по ключице, а не по шее. Если ремень можно отрегулировать без бустера — ребёнок может ехать и без него. Если нет, нужен бустер: он приподнимает ребёнка и фиксируется поясным ремнём, чтобы не вылететь при столкновении.

Но важно помнить: детское кресло или бустер — это не стопроцентная гарантия. Ключевой фактор безопасности ребёнка в автомобиле — поведение водителя.

Когда в салоне ребёнок, внимание должно быть утроено. Стоит отказаться от резких перестроений, торможений, ускорений, а также от обгонов — даже там, где они разрешены. Это самый опасный маневр, который есть в движении. Самый надёжный способ защитить ребёнка — максимально спокойный и предсказуемый стиль вождения.

Итоги по детским креслам и штрафы

— Подведём итог. Всё, что раньше называли "иными удерживающими устройствами", кроме кресла или полукресла, теперь вне закона. Только кресло или полукресло — всё остальное запрещено.

Ходили слухи, что штрафы увеличат. Этого не произошло: санкции остались прежними. Для физических лиц, то есть обычного водителя — 3 тысячи рублей, для юридических лиц — выше, до 100 тысяч рублей. Но штрафы остались такими же, как были. То есть, размер их не увеличился.

Новый порядок освидетельствования на опьянение

— Переходим к следующему пункту, о котором много говорили, хотя мне кажется, что говорили зря, потому что там ничего серьёзного не изменилось. Это новый порядок освидетельствовать граждан на предмет опьянения.

— На мой взгляд, тема была раздута зря. По сути, произошла техническая правка. Старый приказ Минздрава действовал до 1 сентября 2025 года, нужен был новый документ — его приняли.

Изменения минимальны. Как и прежде, для подтверждения или опровержения факта опьянения необходимо пройти два теста в наркодиспансере.

— То есть если инспектор ГИБДД останавливает и подозревает опьянение, порядок остаётся тем же?

— Абсолютно. Ничего не изменилось.

Процедура освидетельствования и права водителя

— Процедура освидетельствования: отстранение от управления, понятые, основания… Их ведь много?

— Оснований всего пять, это вторичные признаки опьянения:

запах алкоголя изо рта, покраснение лица, несвязанная речь, неустойчивая поза, поведение, не соответствующее обстановке.

Эти признаки давно закреплены в приказе и не изменились.

— Что дальше делает водитель, если прибор показал превышение?

— Есть два пути.

Можно согласиться и тогда оформляется протокол.

Либо не согласиться — и требовать медосвидетельствования в учреждении.

Но категорически нельзя говорить "отказываюсь от освидетельствования": это трактуется как признание и влечёт те же санкции — штраф 45 тысяч и лишение прав на 1,5-2 года.

— Тогда вас обязаны отвезти в ближайшее медицинское учреждение?

— Нет, не в ближайшее. Только туда, где есть лицензия на проведение освидетельствования и специалисты с соответствующими документами. Это может быть и врач, и фельдшер, но обязательно с лицензией.

Минимальные изменения в медицинском освидетельствовании

— По новому документу есть ли какие-то перемены во время освидетельствования?

— Перемены минимальные. Как и раньше, в медучреждении проводится два теста. Если первый показывает наличие алкоголя, проводится второй, если нет — второй не требуется.

Интервал между тестами расширили на 5 минут: теперь 15-25 минут вместо прежних 15-20.

Ещё уточнили правила анализа мочи: теперь обязательно измеряют температуру, чтобы исключить подмену баночек. Это всё технические правки, ничего радикального.

Санкции те же, никаких изменений: штраф 45 тысяч и лишение водительских прав от полутора до двух лет.

Новый список противопоказаний к управлению ТС

— С 1 сентября вступил в силу новый список заболеваний, при которых нельзя управлять автомобилем. Что изменилось?

— Этот документ открыт, каждый может ознакомиться. По сути, изменений почти нет — в основном поправлены формулировки в соответствии с международной классификацией болезней.

— Есть ли новые пункты? Я внимательно исследовал этот список и выяснил, что добавилось только одно заболевание, это аутизм.

— Да, добавилось одно заболевание — аутизм. Кроме того, уточнены критерии по цветовому восприятию, дальтонизму. Если человек не различает красный и зелёный — за руль нельзя. А вот если путает, скажем, голубой с фиолетовым, это не влияет на безопасность, и управлять автомобилем разрешено.

— Структура документа изменилась?

— Приказ состоит из трёх глав:

первая — заболевания, полностью исключающие управление;

вторая — допущения с ограничениями;

третья — допущены без ограничений.

Запреты в целом те же: эпилепсия, тяжёлые психиатрические расстройства, например, шизофрения, крайне плохое зрение, близкое к слепоте.

Но по категориям ТС требования разные: для автобусов они гораздо жёстче, чем для легковых машин.

Изменения в наказании за непропуск спецтранспорта

— Одно из главных изменений касается наказания за непропуск спецтранспорта. Что изменилось?

— Это очень серьезное изменение. Оно, во-первых, усиливает наказание за непропуск спецтранспорта.

Летом в ПДД появилось новое определение пропуска и непропуска спецтранспорта. Оно не очень чёткое, но важное.

Теперь прямо сказано: уступать дорогу нужно так, чтобы не нарушать правила. И это не очень понятно.

Например, если дорога однополосная, справа отбойник или обрыв, а слева — сплошная линия разметки, вы не обязаны выезжать навстречу или прыгать в обрыв. С другой стороны, написано, что, например, можно выехать на обочину. Если она есть. Важно освободить спецтранспорту проезд: перестроиться, остановиться у края, не начинать движение, если видите машину с включёнными маячками.

Это уже вопрос деталей, главное, что при предоставление преимущества спецтранспорту, не требуется нарушать правила дорожного движения. Не надо, например, выезжать на красный свет, чтобы пропустить скорую. Главное — не мешать проезду и действовать в пределах правил.

Сложности с пропуском спецтранспорта и правоприменительная практика

— Допустим, я должен пропустить спецтранспорт, но обочина отделена сплошной линией. Если я пересеку её, а камера зафиксирует нарушение, будет ли наказание?

— Тут вопрос новой правоприменительной практики — она только формируется. Понятно, что ситуации, когда водитель вынужден уехать на обочину через сплошную, редки. Камеры, конечно, есть, но не повсюду. Думаю, если штраф придёт, можно через "Госуслуги" или лично в ГИБДД показать, что за вами ехала скорая или пожарная машина, и вы были вынуждены освободить дорогу. В таком случае дело должны прекратить.

Появился новый пункт в КОАПе по этой теме: такое же наказание — 7,5-10 тысяч или лишение прав до года — будет, если вы не пропустите автомобиль без специальной раскраски но с включенными проблесковыми маячками и звуком.

— То есть это касается и представительских машин чиновников?

— Именно. Раньше водители возмущались: почему я должен уступать чёрному лимузину? Даже наклейки были "Пропускаю только 01, 02, 03". Теперь закон одинаков для всех: не пропустил — наказание такое же, как если бы вы не пропустили скорую или пожарную.

— Я не очень понимаю, зачем надо было вводить это новое жёсткое наказание, вызывающее такой общественный резонанс.

Повышение пошлин за госуслуги в автомобильной сфере

— С 1 сентября многократно выросли пошлины за госуслуги в автомобильной сфере. Что конкретно изменилось?

— Повышение серьёзное: по некоторым позициям в полтора раза, по некоторым — в три. Например, за водительские права теперь надо платить 4 тысячи вместо 2. Регистрация автомобиля и номера — тоже 4 тысячи вместо 2.

Появились три новых пункта.

50 рублей за справку об автомобиле — не в угоне ли он.

500 рублей за внесение данных о проведении техосмотра в систему ЕАИС-ТО. Раньше данные вносились бесплатно, теперь оплачиваются отдельно, и с января, вероятно, ещё и подорожает сам техосмотр.

Пошлина в 15 тысяч рублей для автошкол.

Минфин, который лоббировал введение новых пошлин, объясняет повышение тем, что пошлины не менялись 11 лет, за это время расходы государства выросли, инфляцию никто не отменял. Чиновники даже утверждают, что повысили меньше, чем выросла инфляция, и пытаются успокоить автомобилистов тем, что они не каждый день получают права.

Есть ещё один нюанс: в документах там прописаны предполагаемые пошлины. Шли разговоры, что будут выдаваться права с чипом. Таких прав и номеров пока физически нет. Но в налоговом кодексе прописаны пошлины за документы и номера нового образца — с чипами, с метками. Поэтому слухи о водительских удостоверениях за 6 или 7 тысяч рублей не соответствуют действительности. То есть, в законе они есть, а физически нет.

Сегодня выдаётся один вид прав — пластиковая карточка, и стоит она теперь 4 тысячи.

Остаётся надеяться, что следующие изменения будут не раньше, чем через 11 лет.

Новое в обучении водителей

Изменения в правилах обучения в автошколе отложены

— В СМИ писали, что с 1 сентября меняются правила обучения в автошколах. Это так?

— Нет, изменения будут, но позже. Министерство просвещения решило перенести срок вступления новых правил на 1 марта 2026 года — ровно на полгода.

— Почему отложили?

— Официальных объяснений не было, но понятно, что времени автошколам дали слишком мало. Приказ был опубликован в конце августа, а перестроить программы обучения за неделю или месяц просто нереально. Поэтому отсрочка была необходима: автошколам дали временной интервал в полгода для того, чтобы переделать, привести в соответствие с новыми правилами свои программы.

В новых правилах, например, закреплено, что часть лекций по теории можно проводить дистанционно — примерно две трети времени могут занимать удалённые занятия и третье обязательно в классе. Сейчас это происходит фактически, но нигде не прописано. Будет официально разрешено.

Однако для онлайн-занятий нужна специальная платформа, которая должна соответствовать строгим параметрам, закреплённым постановлением правительства. Автошколам придётся её либо разработать, либо купить, либо взять в аренду.

Платформа должна обеспечивать контроль посещаемости и обратную связь — чтобы ученик не просто включил трансляцию и ушёл, а участвовал в процессе: задавал вопросы, выполнял задания.

Кроме того, на такой платформе у каждого ученика формируется цифровой профиль, где фиксируется его участие, посещение занятий, контрольные работы. Всё это позволит объективно оценить, действительно ли он учился.

Так что полгода на адаптацию — мера абсолютно логичная.

Практическое обучение на базе автопредприятий

— А что с практикой? Там тоже что-то меняется?

— Да, с 1 марта 2027 года новые программы допускают проведение практических занятий не только на базе самой автошколы, но и на базе автопредприятий. Это могут быть таксопарки, автобусные парки, логистические компании с большим автопарком, даже коммерческая фирма, клуб крупной логистической компании, имеющей полторы тысячи грузовиков в парке, может организовать в своих филиалах обучение, заключив договор с автошколой.

Но важно — не "поучим кого хотим". Обязательно заключение договора с автошколой и прохождение контроля, чтобы подтвердить, что предприятие может обучать.

Прежде всего, речь идёт об автобусах и грузовиках. Сейчас аналогично обучают на трамваях и троллейбусах: автошколы не имеют своего подвижного состава, поэтому практика проходит на базе депо или парка.

Для автопредприятий это выгодно: они могут готовить кадры для себя и частично компенсировать стоимость обучения. Например, схема может быть такой: фирма оплачивает обучение, а ученик обязуется отработать у них определённый срок — год или два. В целом это нормальная практика.

Кстати, возможность предусмотрена для всех категорий, включая легковые автомобили и мотоциклы.

Новые правила каршеринга в Москве

— В Москве тоже что-то изменилось в сфере каршеринга?

— Да. По аналогии с правилами кикшеринга (прокат самокатов), теперь и для каршеринга обязательна верификация на портале "Мосру".

Пока действует переходный период: до 1 ноября машину можно взять и без этой процедуры, но система напоминает пользователю, что верификацию на портале "Мосру" нужно пройти.

Для москвичей это не проблема: большинство уже имеют учетную запись на "Госуслугах", а значит, привязать её к "Мосру" и пройти подтверждение можно буквально за несколько минут. Для гостей столицы тоже важно заранее позаботиться о верификации, иначе услуга может оказаться недоступной.

Проблемы верификации для иногородних

— Но ведь каршерингом пользуются не только москвичи. Это создаёт трудности для приезжих?

— Да, конечно. Человек может приехать в Москву в командировку или просто отдохнуть, и ему удобно взять машину в каршеринг. Но сначала требуется регистрация и верификация на "Мосру", а это занимает время.

Было бы логично ввести единый федеральный механизм — общероссийскую верификацию, которая действовала бы в любой точке страны: в Москве, Казани, Краснодаре, Санкт-Петербурге. Возможно, так и будет в будущем, но пока правила остаются московскими.

Поэтому, если вы планируете воспользоваться каршерингом или самокатом в столице, лучше пройти верификацию заранее.

Правоприменительная практика и самокаты

— Есть ли ещё новые моменты, о которых стоит предупредить автомобилистов и участников движения?

— Да, формально новых законов не приняли, но появилась правоприменительная практика. По всей стране суды начали наказывать водителей самокатов за езду в нетрезвом виде, если мощность устройства превышает 250 ватт.

Поэтому мы советуем не нарушать закон и помнить: правила дорожного движения распространяются не только на автомобили, но и на средства индивидуальной мобильности.

Практика наказаний была и раньше, но сейчас распространилась по всей России. Первое дело, насколько помню, было в Казани два года назад. Просто теперь такие случаи чаще доходят до Верховного суда и получают огласку.

В прошлом году я сам участвовал в рейде ГИБДД. На моих глазах остановили парня на странной штуковине, я называю это "электростул". У него явные признаки опьянения. Он пытался оправдаться: "Да это же велосипед с мотором". Но мотор оказался на 700 ватт. Формально — транспортное средство, значит, права нужны. А у него их теперь нет.

— Так что если вы пользуетесь СИМами, соблюдайте правила дорожного движения. Не думайте, что они для вас не действуют. В ПДД теперь есть отдельная глава и предусмотрены наказания. Прежде чем выехать на улицу, посмотрите эти правила.

— Я бы расширил: в любом случае выходить на дорогу в состоянии опьянения нельзя. Будь то велосипед, самокат или СИМ мощностью меньше 250 ватт — ответственность мягче, но риски те же. Дорога и алкоголь несовместимы в любом виде, даже для пешехода.