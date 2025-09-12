Казачество против Запада — как МГУТУ превращает духовную брань в медиа

Как МГУТУ формирует медиа-образ казачества, поддерживает студенческие проекты и продвигает традиции казачьего образования — в интервью Pravda.Ru с проректором МГУТУ Алексеем Хаюровым.

Сотрудничество со СМИ

— МГУТУ активно представлен в федеральных и региональных СМИ. Как выстроено сотрудничество с ними? Какие темы вуз продвигает сегодня?

— Во-первых, мы стараемся организовать практику наших студентов в ведущих информационных агентствах России, в "Московском комсомольце", других информационных изданиях. Это дает им реальный опыт и помогает вузу выстраивать коммуникацию в современных медиасредах. Мы активно используем телеграм-каналы и ВКонтакте для связи со студентами и популяризации вуза и казачьего движения.

Перед нами стоит амбициозная задача — подготовить СМИ для всей Ассоциации казачьих вузов.

Мы хотим создать единый информационный ресурс, который будет собирать и публиковать все новости о казачьем образовании, тем самым продвигая не только МГУТУ, но и всю систему непрерывного казачьего образования.

Студенческие медиаинициативы

— Есть ли у студентов свои проекты в медиасфере? Поддерживает ли вуз такие инициативы?

— Трудно сказать. Есть интересные проекты. Некоторые проекты появляются в рамках конкурса "Казачество на службе Отечеству". Например, в прошлом году студенты подготовили видеофильм к юбилею Иканского сражения, использовав архивные материалы и фотографии из музеев. Подобные небольшие проекты становятся фундаментом для более масштабных инициатив в будущем.

Сейчас в вузе возрождаются небольшие медиа-проекты, созданные студентами, например "Зона контакта". Мы возвращаем их в информационное пространство университета, переформатируем под единую повестку, чтобы они не выбивались, порой выдавая не совсем выверенную информацию.

Образ вуза в медиа: казачество

— Какой образ транслирует вуз во внешний мир?

— Прежде всего — образ казака. Казачество будет жить, пока жива Россия, ведь оно не только про военную доблесть и хозяйственность. Важно то, что мы позиционируем себя как христолюбивое воинство.

Запрос на казачество будет всегда, пока существует борьба добра со злом. Пока западная цивилизация воспринимает Россию как зло, пока идет и будет идти борьба смыслов, пока будет сохраняться это противостояние, казачество, как консервативная часть нашего гражданского общества, всегда будет востребована. Как носитель традиционных духовно-нравственных ценностей, как их ядро. Пример моей станицы в Астраханской области это подтверждает. Казаки собираются во время постов, читают Псалтырь перед чудотворной иконой Иерусалимской Божьей Матери, совершают соборную молитву. Эти традиции держат сообщество в любом контексте: меняется ли государственная политика, есть ли поддержка или нет — ценности остаются. Главная задача казака всегда была духовная брань, и только затем всё остальное.

Для справки

Казак (предположительно, от тюркского — "свободный воин, независимый человек, скиталец") — воин, защитник веры, Отечества и его рубежей.

Казачество России — исторически сложившаяся многонациональная и многоконфессиональная социокультурная общность, сформированная в ходе многовекового служения казаков Отечеству, ядром которой является русский народ и Русская Православная Церковь.