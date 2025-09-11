От окопов к аудиториям: как казачья молодёжь становится опорой традиций

6:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Казачья правда

Проректор МГУТУ Алексей Хаюров рассказал Pravda.Ru о системе казачьего образования: традиции, вера, военная подготовка и роль молодежи в будущем казачества.

Читайте начало интервью:

Воспитание через традиции — почему кадетский корпус становится судьбой, а не школой

Казачий бакалавриат готовит новое поколение чиновников, журналистов и педагогов

Опыт участников СВО в казачьем образовании

— Давайте поговорим про военно-патриотическое воспитание и духовную основу образования казачьего в вузе. Начнем с военного патриотизма. Идет специальная военная операция. Многие бойцы возвращаются, интегрируются в мирную жизнь. Вуз как-то использует их опыт. Участвуют ли они в образовательном процессе?

— В нашем университете в образовательный процесс включаются не только казаки-наставники, но и студенты, прошедшие специальную военную операцию. Один из них — Михаил Холоднов, сегодня начальник штаба студенческой казачьей сотни. И когда мы говорим иногда, что молодежь у нас какая-то не такая… Да нет, молодежь у нас самая что ни на есть правильная

Этот парень провёл восемь месяцев на приграничье, когда ВСУ пытались прорваться в Курскую область. Девятнадцатилетние ребята, среди которых был Михаил, сдерживали натиск хорошо подготовленных подразделений, которыми командовали офицеры НАТО.

И вот эти ребята, которые сегодня вливаются в наше студенческое казачье сообщество, привносят в него не только традиции, но и реальный боевой опыт. Потому что на фронте проверяется всё: кто ты и как тебя воспитали, насколько сильны в тебе вот традиции и преданность своему отечеству.

Этот опыт мы используем и будем использовать дальше при формировании всего воспитательного процесса. Мы стараемся максимально сейчас использовать его при подготовке военно-полевых сборов, активно задействуем навыки управления беспилотными летательными аппаратами, тактики ведения современного боя.

Очень важный момент — медицинская подготовка, которая может помочь даже в чрезвычайных ситуациях и в мирной жизни. Был такой пример, когда наш студент единственный из толпы не растерялся и вовремя оказал помощь пострадавшему в автомобильной аварии человеку, спас его жизнь.

Военно-полевые сборы студентов

— Военно-полевые сборы обязательны для всех студентов? Они проводятся регулярно? На базе какого учреждения они проводятся? Какие навыки студенты получают?

— Каждый учебный год в мае завершается обязательными военно-полевыми сборами. Они проходят на базе Центра ВДВ "Преображенский" и являются важнейшей частью казачьего образования.

Во время сборов студенты сдают экзамены по огневой и физической подготовке, а также по дисциплинам казачьего компонента. Это не формальность, а проверка знаний и навыков на практике: от традиций казачества и основ православной культуры до реальной физической выносливости.

Только пройдя эти испытания, студенты получают допуск к вступлению в казачью сотню. Таким образом, сборы становятся своего рода экзаменом на зрелость — проверкой готовности к служению казачеству и Отечеству не на словах, а на деле.

Отряд СПАС и помощь фронту

— Студенты МГУТУ, насколько я знаю, входят в отряд СПАС, который с гуманитарными миссиями в зону СВО ездит довольно часто. Расскажите об этом отряде.

— Этот отряд создан был из студентов, которые на протяжении уже нескольких лет формируют и участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.

В основном мы посещаем казачьи подразделения "Дон" и "Терек". В работе участвуют не только студенты, но и преподаватели: весь университет включён в акцию "Вуз для фронта". Мы являемся постоянными участниками акции, формируем гуманитарные конвои.

Слёт студентов-казаков

— На последних военно-полевых сборах студентов МГУТУ побывала заместитель министра Минобрнауки России Ольга Викторовна Петрова. Она лично познакомилась с порядком проведения сборов, их задачами, а вечером вместе со студентами сидела у костра и слушала казачьи песни.

Эта атмосфера произвела сильное впечатление, и было принято решение о проведении нового масштабного проекта — "Слета студентов-казаков" Ассоциации казачьих вузов.

Мероприятие планируется на май следующего года, пройдет оно на базе МГУТУ и Центра Преображенского. Подготовка уже началась, формируется концепция. Слет должен стать важным объединяющим событием для казачьей молодежи.

Духовное воспитание и роль отца Тимофея

— Студенты МГУТУ часто бывают в храме святителя Николая в Заяицком. Его настоятель, отец Тимофей, был у нас в гостях. Насколько он включен в образовательный процесс?

— Батюшка очень вовлечен во все аспекты жизни университета. Он не только преподаватель и духовник, но и человек, который умеет направить и наставить студента. Многие приезжают из регионов и в ритме Москвы теряются. У студентов больше свободного времени, чем у кадетов, и есть риски ошибиться. Здесь отец Тимофей помогает советом и поддержкой, а на исповеди можно доверить самое сокровенное.

Симфония сотрудничества и традиционные ценности

— Мой опыт работы в кадетском корпусе показывает: когда церковь и образовательная организация действуют в тандеме, рождается та самая симфония, о которой говорят на заседаниях Синодального комитета. Это взаимное соработничество дает результат, многократно превышающий ожидания. Ведь можно подготовить профессионала или воина, но если он оторван от традиционных ценностей — это будет просто наёмник.

Для справки

Казак (предположительно, от тюркского — "свободный воин, независимый человек, скиталец") — воин, защитник веры, Отечества и его рубежей.

Казачество России — исторически сложившаяся многонациональная и многоконфессиональная социокультурная общность, сформированная в ходе многовекового служения казаков Отечеству, ядром которой является русский народ и Русская Православная Церковь.