От окопов к аудиториям: как казачья молодёжь становится опорой традиций

Проректор МГУТУ Алексей Хаюров рассказал Pravda.Ru о системе казачьего образования: традиции, вера, военная подготовка и роль молодежи в будущем казачества.
— Давайте поговорим про военно-патриотическое воспитание и духовную основу образования казачьего в вузе. Начнем с военного патриотизма. Идет специальная военная операция. Многие бойцы возвращаются, интегрируются в мирную жизнь. Вуз как-то использует их опыт. Участвуют ли они в образовательном процессе?
— В нашем университете в образовательный процесс включаются не только казаки-наставники, но и студенты, прошедшие специальную военную операцию. Один из них — Михаил Холоднов, сегодня начальник штаба студенческой казачьей сотни. И когда мы говорим иногда, что молодежь у нас какая-то не такая… Да нет, молодежь у нас самая что ни на есть правильная
Этот парень провёл восемь месяцев на приграничье, когда ВСУ пытались прорваться в Курскую область. Девятнадцатилетние ребята, среди которых был Михаил, сдерживали натиск хорошо подготовленных подразделений, которыми командовали офицеры НАТО.
И вот эти ребята, которые сегодня вливаются в наше студенческое казачье сообщество, привносят в него не только традиции, но и реальный боевой опыт. Потому что на фронте проверяется всё: кто ты и как тебя воспитали, насколько сильны в тебе вот традиции и преданность своему отечеству.
Этот опыт мы используем и будем использовать дальше при формировании всего воспитательного процесса. Мы стараемся максимально сейчас использовать его при подготовке военно-полевых сборов, активно задействуем навыки управления беспилотными летательными аппаратами, тактики ведения современного боя.
Очень важный момент — медицинская подготовка, которая может помочь даже в чрезвычайных ситуациях и в мирной жизни. Был такой пример, когда наш студент единственный из толпы не растерялся и вовремя оказал помощь пострадавшему в автомобильной аварии человеку, спас его жизнь.
— Военно-полевые сборы обязательны для всех студентов? Они проводятся регулярно? На базе какого учреждения они проводятся? Какие навыки студенты получают?
— Каждый учебный год в мае завершается обязательными военно-полевыми сборами. Они проходят на базе Центра ВДВ "Преображенский" и являются важнейшей частью казачьего образования.
Во время сборов студенты сдают экзамены по огневой и физической подготовке, а также по дисциплинам казачьего компонента. Это не формальность, а проверка знаний и навыков на практике: от традиций казачества и основ православной культуры до реальной физической выносливости.
Только пройдя эти испытания, студенты получают допуск к вступлению в казачью сотню. Таким образом, сборы становятся своего рода экзаменом на зрелость — проверкой готовности к служению казачеству и Отечеству не на словах, а на деле.
— Студенты МГУТУ, насколько я знаю, входят в отряд СПАС, который с гуманитарными миссиями в зону СВО ездит довольно часто. Расскажите об этом отряде.
— Этот отряд создан был из студентов, которые на протяжении уже нескольких лет формируют и участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.
В основном мы посещаем казачьи подразделения "Дон" и "Терек". В работе участвуют не только студенты, но и преподаватели: весь университет включён в акцию "Вуз для фронта". Мы являемся постоянными участниками акции, формируем гуманитарные конвои.
— На последних военно-полевых сборах студентов МГУТУ побывала заместитель министра Минобрнауки России Ольга Викторовна Петрова. Она лично познакомилась с порядком проведения сборов, их задачами, а вечером вместе со студентами сидела у костра и слушала казачьи песни.
Эта атмосфера произвела сильное впечатление, и было принято решение о проведении нового масштабного проекта — "Слета студентов-казаков" Ассоциации казачьих вузов.
Мероприятие планируется на май следующего года, пройдет оно на базе МГУТУ и Центра Преображенского. Подготовка уже началась, формируется концепция. Слет должен стать важным объединяющим событием для казачьей молодежи.
— Студенты МГУТУ часто бывают в храме святителя Николая в Заяицком. Его настоятель, отец Тимофей, был у нас в гостях. Насколько он включен в образовательный процесс?
— Батюшка очень вовлечен во все аспекты жизни университета. Он не только преподаватель и духовник, но и человек, который умеет направить и наставить студента. Многие приезжают из регионов и в ритме Москвы теряются. У студентов больше свободного времени, чем у кадетов, и есть риски ошибиться. Здесь отец Тимофей помогает советом и поддержкой, а на исповеди можно доверить самое сокровенное.
— Мой опыт работы в кадетском корпусе показывает: когда церковь и образовательная организация действуют в тандеме, рождается та самая симфония, о которой говорят на заседаниях Синодального комитета. Это взаимное соработничество дает результат, многократно превышающий ожидания. Ведь можно подготовить профессионала или воина, но если он оторван от традиционных ценностей — это будет просто наёмник.
Для справки
Казак (предположительно, от тюркского — "свободный воин, независимый человек, скиталец") — воин, защитник веры, Отечества и его рубежей.
Казачество России — исторически сложившаяся многонациональная и многоконфессиональная социокультурная общность, сформированная в ходе многовекового служения казаков Отечеству, ядром которой является русский народ и Русская Православная Церковь.
