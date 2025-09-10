Казачий бакалавриат готовит новое поколение чиновников, журналистов и педагогов

Проректор МГУТУ имени Разумовского Алексей Хаюров рассказал о том, как развивается программа казачьего бакалавриата, чем она отличается от обычных направлений обучения и почему сегодня ключевыми стали педагогика, журналистика и государственное управление.

Уникальная программа "Казачий бакалавриат"

— Алексей Алексеевич, давайте поговорим о программе "Казачий бакалавриат" на базе МГУТУ. Она включает три направления — педагогику, журналистику и госуправление. Чем она отличается от обычного бакалавриата и как в ней сочетаются традиционные дисциплины с казачьим компонентом?

— Это действительно уникальный проект, который реализуется уже третий год. На казачьем бакалавриате реализуются три направления. Это педагогика, государственное и муниципальное управление и журналистика. Формирование этих направлений складывалось из показателей определенного мониторинга, проводимого среди казачьих обществ в системе образования.

Еще до начала СВО ощущался кадровый голод в сфере управления и в школах. Особой проблемой было и информационное освещение.

В 2018 году на один субъект РФ приходилось около 50 тысяч критических публикаций о казаках и лишь 5-6 тысяч положительных. Это формировало искажённое восприятие казачества в обществе.

Поэтому среди направлений появился блок журналистики — чтобы готовить специалистов, способных правдиво освещать жизнь казаков не только на фронте, но и в гражданской жизни. Педагоги нужны для работы в казачьих школах и кадетских корпусах. Направление "государственное и муниципальное управление" формирует будущих подготовленных чиновников и госслужащих. Таким образом, "Казачий бакалавриат" должен дать свежие, качественные кадры как для казачьих обществ, так и для всей системы государственной службы.

Казачий компонент в обучении

— Учебный процесс в "Казачьем бакалавриате" построен так, чтобы включать обязательный казачий компонент. В программу вошли курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами, тактике и специальной подготовке, а также по истории российского казачества разных эпох.

Особое место занимает курс "Роль православия в жизни казака". Его практическая ценность в том, что он выходит за рамки лекционного формата: студенты выезжают в различные храмы, монастыри, знакомятся не только с архитектурой и историей, но и включаются в церковную жизнь. Они участвуют в крестных ходах и богослужениях, становясь частью православной традиции, и укрепляют связь с духовными основами казачества.

Специальная подготовка и БПЛА

— Какие конкретные направления имеет специальная подготовка? Управление БПЛА же есть в ее рамках?

— Тактика, специальная подготовка и управление беспилотными летательными аппаратами дают необходимую подготовку, учитывая запрос сегодняшнего дня.

Для реализации задач создана современная материально-техническая база: оборудована полоса препятствий, установлен электронный тир с лазерным оружием, позволяющий моделировать боевые ситуации и проводить военно-спортивные соревнования. Закуплена экипировка, необходимая для занятий как в помещении, так и на выездах. Регулярно организуются полевые сборы и тренировки совместно с Всероссийским казачьим обществом, где студенты закрепляют навыки в реальных условиях.

Льготы при поступлении на казачий бакалавриат

— Есть ли льготы на поступление на казачий бакалавриат у выпускников казачьих и детских корпусов?

— Для поступающих на казачий бакалавриат предусмотрена особая возможность. Уже четвертый год проводится конкурс исследовательских работ "Казачество на службе Отечеству". Его победители получают грант ректора, который дает стопроцентную скидку на обучение.

Конкурс проходит в несколько этапов. С ноября по декабрь принимаются заявки и работы, которые оцениваются по полноте, конкретике и актуальности. Тематика разнообразна: от истории казачества и отдельных семей до роли казаков в современных процессах.

Заключительный этап проводится очно, чаще всего на Дону или Кубани — в местах традиционного проживания казаков. Здесь комиссия знакомится не только с работой, но и с личностью автора: важно, насколько глубоко и осознанно ребята подошли к исследованию и проекту.

География проекта и участие ближнего зарубежья

— А какова география проекта? Она все регионы охватывает, новые территории, может быть, как-то представлены исторические регионы?

— География конкурса и казачьего бакалавриата весьма обширна. Несмотря на то что за Уралом показатели скромнее, в университете учатся представители казачьих сообществ Пермского и Красноярского края, Хабаровска, Ямала.

Каждый год поступают ребята из Луганской и Донецкой народных республик, а также активно участвуют семиреченские и уральские казаки из ближнего зарубежья.

Среди стран особенно заметны Казахстан и Киргизия. Из Белоруссии пока студентов нет, но работа в этом направлении ведётся. Важно отметить высокую мотивацию молодежи из стран Средней Азии и ближнего зарубежья, которая поступает и успешно учится в университете.

Масштабы конкурса и дополнительные льготы

— Конкурс "Казачество на службе Отечеству" проводится уже четвёртый год. В последний раз поступило около 150 заявок, из которых жюри отбирает порядка 40-45 лучших. Победители получают грант ректора и стопроцентную скидку на обучение.

Однако учиться на казачьем бакалавриате приходят не только по гранту: многие поступают на договорной основе. Для выпускников кадетских корпусов и членов казачьих обществ предусмотрены скидки. Их размер комиссия определяет коллегиально, учитывая ходатайство атамана войскового или окружного уровня.

Расширение программы и новые перспективы

— Рассматривается ли расширение программ казачьего бакалавриата? Сейчас три направления. Может быть, какие-то еще в перспективе будут?

— Мы в университете внимательно следим за инициативами студенческого казачьего сообщества, которое помогает выявлять новые запросы и интересы молодежи. Вполне возможно в перспективе мы откроем какие-то еще дополнительные направления.

Но пока наша главная задача — сформировать качественное образовательное пространство именно на этих трех направлениях, выпустить профессионалов и обеспечить их трудоустройство. Будущие выпускники уже проходят практику в ведущих СМИ, органах власти и других организациях, что позволит им приносить пользу казачьему сообществу и стране в целом.

Для справки

Казак (предположительно, от тюркского — "свободный воин, независимый человек, скиталец") — воин, защитник веры, Отечества и его рубежей.

Казачество России — исторически сложившаяся многонациональная и многоконфессиональная социокультурная общность, сформированная в ходе многовекового служения казаков Отечеству, ядром которой является русский народ и Русская Православная Церковь.