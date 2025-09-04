Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Автотуризм в России: инфраструктура догоняет спрос

5:40
АвтоПравда

В медиахолдинге Pravda.Ru состоялся круглый стол, посвящённый развитию автотуризма и придорожной инфраструктуры.

Повестка актуальна… По данным ВЦИОМ, треть россиян (32%) за последний год отправлялись в путешествия на своём или арендованном автомобиле. По прогнозам минэкономразвития, к 2030 году число автопутешественников в стране может вырасти до 50 миллионов.

Модератор встречи Игорь Моржаретто, известный автомобильный журналист и путешественник, отметил: "Я проехал за рулём по России и миру более миллиона километров. И каждый раз открываю новые места. Важно, чтобы к этому интересу подтягивалась инфраструктура: дороги, отели, сервисы".

Придорожный сервис: проверка практикой

Вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Светлана Чичкина представила проект "Автопробеги PROстранствие", в рамках которого команда организовала 10 автопробегов с 2021 года: "Мы тестируем инфраструктуру на себе — заправки, точки питания, отели. Информация бывает неудобной для властей, но именно она помогает улучшать ситуацию. Так, после зимнего электропробега в Ярославской области в Угличе установили электрозарядку. Это уже вопрос не комфорта, а безопасности".

Многофункциональные зоны: новый стандарт

О перспективах развития МФЗ рассказала генеральный директор "Автодор-Девелопмент" Анастасия Козлова. Сегодня компания управляет почти сотней таких зон, а за прошлый год они приняли свыше 13 млн посещений.

"Мы строим инфраструктуру для людей: безопасное пешеходное ядро, просторные санитарные блоки, детские и спортивные площадки, даже площадки для собак. Среднее время пребывания на наших МФЗ выросло до 40 минут. Это показатель того, что людям здесь комфортно", — подчеркнула Анастасия Козлова.

Она добавила, что МФЗ становятся точками роста регионов: "Во Владимирской области туристический поток на фоне развития М-12 вырос на 85%. Это прямая польза для местной экономики".

Отели на трассах: альтернатива ночёвкам в машине

По данным опроса Pravda.Ru в Telegram, 38% автопутешественников ночуют в машине или в палатке, 34% — в недорогих отелях городов, 20% — в придорожных мотелях.

Директор по развитию компании "ТриА Девелопмент" Александр Егай объяснил причину: "Люди хотят городского комфорта. Они не готовы к "бабушкиному гостеприимству” с клопами и скрипучими кроватями. Поэтому мы создаём сеть современных отелей — стандартный удобный номер, круглосуточный сервис, нормальная еда".

Сейчас сеть "ТриА" включает 12 отелей, ещё 12 строятся. География — от Сортавалы до Невинномысска, с планами дотянуться до Урала.

Питание: меняется культура на трассах

Тема питания также вызвала оживлённую дискуссию. Согласно опросу, 52% путешественников по-прежнему берут еду с собой.

"Это вопрос доверия. Люди боятся, что им не обеспечат безопасное и качественное питание", — отметила Анастасия Козлова.

Александр Егай добавил практическое решение: "Мы внедряем открытую кухню. Гость видит, как повар режет овощи и готовит мясо. Это дорого, но полностью снимает недоверие. Плюс экспресс-меню: заказ — и через семь минут блюдо готово".

Мототуризм: потребности особой аудитории

О специфике мотопутешествий рассказал священник Андрей Сапунов, президент Троицкого отделения мотоклуба "Ночные волки": "Нам нужны простые вещи: навесы, где можно перегруппироваться, и места для сушки одежды и обуви. Сейчас мы тянем верёвки в гостиничных номерах, сушим на батареях и телевизорах. А ведь достаточно отдельного помещения — и проблема решена".

Андрей Сапунов подчеркнул, что за последние годы условия на трассах М-4 и М-11 стали гораздо лучше: "Ехать стало комфортнее и безопаснее. Но для мотоколонн в сотни участников важно, чтобы инфраструктура учитывала и наши потребности".

Автомобиль как часть путешествия

Завершила дискуссию Юлия Зелепукина, директор департамента бренд-коммуникаций ООО "Джетур Мотор РУС". Она рассказала о философии бренда JETOUR — travel plus: "Мы создаём автомобили, которые вдохновляют на путешествия. Для кого-то это семейные поездки, для кого-то — экспедиции off-road. Только за год в России мы продали свыше 62 тысяч машин. Но важнее другое — вокруг бренда формируется клубное сообщество. Вместе мы открываем новые маршруты, и это объединяет людей".

Вывод

Полтора часа пролетели незаметно. Игорь Моржаретто подвёл итог круглого стола: "Автотуризм — это не только про дорогу, но и про открытие новых мест, семьи и друзей. Сегодня очевидно: спрос растёт, а инфраструктура начинает догонять. Главное, чтобы в любой поездке можно было безопасно ехать, вкусно поесть и спокойно выспаться".

Уточнения

Автомобильный туризм — путешествия людей в страны или местности, отличные от их постоянного места жительства, в которых основным средством передвижения выступает частный или арендованный автомобиль. Автомобильные путешествия являются разновидностью туризма.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Темы игорь моржаретто

