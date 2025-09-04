Электромобили теряют дорогу, а гибриды берут реванш: кто победит в битве

0:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ АвтоПравда

Пока электромобили покоряют город, гибриды планируют дальние маршруты. Почему у них больше шансов в России — в авторской программе Игоря Моржаретто "АвтоПравда" на Правда ТВ разбираемся вместе с директором "Авилон Электро" Сергеем Мелюхом.

Рынок стабилизировался: Китай — впереди

— Сергей, скажите пожалуйста, какая сейчас ситуация на рынке электромобилей? Насколько я понимаю, он одно время рос бешеными темпами, а сейчас рост несколько приостановился.

— Да, Игорь, совершенно верно. Когда он рос с нулевой базы, темпы были гигантские — это был период 2022–2024 годов. Но в последнее время наблюдается стабилизация: рынок занял свою долю — порядка 0,8%, и сейчас примерно на этом уровне и держится.

— Какие основные марки сейчас представлены на российском рынке? В первую очередь, наверное, китайские?

— Да, всё верно — прежде всего китайские бренды. Есть и российские, например, "Эволют", ожидаемый "Атом" — все его ждут. Но лидируют китайцы: Zeekr, Avatr, Voyah — это, пожалуй, основные игроки.

— Да, китайцы и в мире и у нас занимают лидирующие позиции. По части электрификации они, возможно, ушли дальше остальных, включая великие европейские бренды.

— У них это стратегическое направление государственной программы — развитие автомобилестроения. И в сегменте электрокаров они действительно впереди планеты всей. Как показывают результаты этого года, например, продажи Tesla в Европе упали почти вдвое, и освободившуюся долю занял китайский BYD.

— Я уж не говорю, что на внутреннем рынке Китая уже 50% приходится на электромобили и гибриды.

— Да, это действительно удобно — плюс щедрые субсидии, как для производителей, так и для конечных потребителей. Причём такие меры работают не только в Китае.

Популярные электромобили в России: от премиума к ожиданиям

— Вообще, какие марки и модели электромобилей наиболее популярны в России?

— Самый популярный бренд среди электромобилей — это Zeekr. Хоть он и не поставляется официально, но благодаря параллельному импорту по объёмам продаж он опережает остальных. И по качеству автомобиль, надо сказать, достойный.

— Это практически премиальный автомобиль. Дальше, наверное, Avatr, Voyah?

— Да, Avatr, Voyah. Сейчас появился ещё достаточно популярный электромобиль от Exeed Chery — это Exlantix. Но это всё ещё премиальный сегмент. Производство электромобилей в целом дороже, чем автомобилей с классическим ДВС.

— У нас есть и непремиальные электромобили, но список их крайне короткий. Evolute — две-три модели. Москвич 3е, производство которого, по некоторым сведениям, вообще закрыли. Есть ещё электромобиль калининградского производства от "Амберавто", но в Москве он не представлен совсем.

— Да. И все ждут "Атом".

Где заряжать электромобиль: инфраструктура и привычки

— Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете существующую зарядную инфраструктуру для электромобилей — в Москве и по стране?

— Если говорить о Москве и других крупных городах, особенно миллионниках, то она уже довольно развита.

В Москве число станций уже перевалило за тысячу — и это позволяет заряжать машину практически в любом районе.

Очередей на зарядки практически нет. Но, как показывает опыт общения с нашими клиентами, большинство всё же предпочитает заряжаться дома — на парковочном месте или на участке у загородного дома. Это и удобнее, и выгоднее по цене.

— Ну да. Если представить портрет среднего владельца электромобиля — у него есть загородный дом, а там есть розетка.

— Необязательно, но частично вы правы. Электромобиль часто берут как второй, а то и третий автомобиль. Для путешествий пока не очень удобно — инфраструктура вне крупных городов развита слабо. Хотя, скажем, по трассе до Петербурга зарядки уже есть, и они работают стабильно. Но в быту всё равно удобнее заряжать дома.

Когда одно приложение — мечта: проблема единой платформы для зарядных станций

— Существует ли на сегодняшний день единое приложение, где были бы отражены все зарядные станции?

— Сейчас Яндекс активно движется в этом направлении со своим приложением "Карты". Кроме того, большинство владельцев электромобилей пользуются приложением 2Chargers — оно хорошо известно в своём кругу. Там отображаются станции от разных провайдеров, по некоторым из них можно даже оплатить зарядку прямо в приложении. Но всё же это по-прежнему разрозненная система.

— Да, вот об этом я и хотел спросить. Где-то видел, что только в Москве около 30 владельцев зарядных станций — соответственно, столько же и приложений. Пока не удалось свести это всё к единой системе?

— Полностью объединить всех в одно приложение пока не удалось никому. Но работа в этом направлении ведётся.

Госпрограммы: ключевой стимул для развития рынка электромобилей

— Как вы оцениваете существующие госпрограммы поддержки покупателей и владельцев электромобилей?

— Безусловно, это один из двигателей продаж электромобилей в городе. Помимо того что они технологичны и обладают более высокими характеристиками, чем автомобили с ДВС, действуют и льготы. Например, в Москве и области полностью отсутствует транспортный налог. И это при том, что электромобили, как правило, очень мощные — сейчас уже появляются модели до 3 тысяч лошадиных сил. Недавно, например, в Китае был представлен такой автомобиль. Если бы налог сохранялся, он был бы запредельным, а так его нет — это серьёзное преимущество. Хотя, конечно, это не во всех регионах, но в Москве и области — точно.

Плюс действуют временные меры поддержки. В прошлом году и сейчас, например, работает программа бесплатного проезда по платным трассам на электромобилях — достаточно получить специальный транспондер. И, что важно для Москвы, где множество платных парковок, парковка для электромобилей всё ещё остаётся бесплатной.

— И ещё по госпрограмме льготного кредитования при покупке электромобиля предоставляется скидка — 925 тысяч рублей.

— Да, но это касается автомобилей, которые продаются официально или собраны у нас в стране. А наибольшей популярностью, как я уже говорил, пользуются всё-таки бренды, которые привезены из Китая.

— Хотя, надо сказать, продажи у того же Voyah очень неплохие.

— Очень хорошие. Потому что и сам продукт качественный, и линейка премиальная. Такие модели действительно могут заменить премиальные автомобили для города — как Voyah, так и Avatr, Zeekr, Rizing и другие.

Почему выбирают электромобили: динамика, экономия, минимум обслуживания

— Какие преимущества у электромобиля по сравнению с обычным автомобилем с ДВС?

— Экологичность — это условное преимущество. Производство батарей достаточно грязный и неэкологичный процесс. Но преимущество в первую очередь — это технические характеристики.

У электромобилей динамика на уровне суперкаров: многие модели разгоняются до 100 км/ч за 3 секунды или меньше.

В процессе эксплуатации тоже масса плюсов. Масла нет, свечей нет, ремней нет — менять по сути нечего. Диагностика простая, техническое обслуживание почти не требуется, и при этом электричество значительно дешевле бензина или дизеля. Я, например, заряжаю у себя на даче — ночной тариф около 5 рублей за киловатт.

Есть, конечно, платные зарядные станции с постоянным током, на них сейчас цена 18-20 рублей за киловатт, но и это всё равно дешевле топлива при аналогичном пробеге.

— То есть плюсы — отличные технические характеристики, простота в обслуживании и экономия на содержании?

— Всё верно. И добавлю ещё: во многих случаях обновления систем происходят просто через интернет.

Недостатки электромобилей: зарядка, запас хода и инфраструктура

— А если говорить о недостатках, то это всё-таки в первую очередь, наверное, малый запас хода?

— Ну, как сказать… Сейчас, например, один из самых популярных и самый быстрый в мире микроавтобус — это Zeekr 009. У него заявленный запас хода 802 км по циклу CLTC, но в реальности — около 500 км зимой в наших условиях. Это даже больше, чем у бензиновых автомобилей с аналогичными характеристиками на одном баке.

— С другой стороны, одно дело — залить бензин за 3 минуты, а на быстрой зарядке 40 минут как минимум.

— Совершенно верно. Но, как правило, электромобиль не разряжают в ноль и не заряжают до 100%. Основной быстрый процесс идёт от 20 до 80%. Это некий стандарт, схожий с "гигиеной аккумулятора" у телефонов — не разряжать меньше 20% и не заряжать свыше 80%. Это позволяет дольше сохранять ёмкость батареи — 10 лет плюс-минус без значительной деградации.

Если двигаться в этом диапазоне, от 20 до 80%, то зарядка на станциях 150 кВт занимает около 15-20 минут. Батарея в среднем у премиального электромобиля — 90-100 кВт, так что от 0 до 100% получится за 40-50 минут, а от 20 до 80 — совсем немного, как раз можно выпить чашку кофе.

Проблема в другом — такие станции есть далеко не на всех трассах, особенно если ехать куда-то далеко.

— И не везде они работают.

— Всё верно. Сейчас ситуация улучшилась, работает примерно 80% станций. Но поначалу бывает сложно: найти станцию, установить нужное приложение, понять, как оплатить. Зато потом, когда всё это освоено, проблем уже не возникает — заряжаемся на тех же точках, как и с обычными заправками.

Выгодно ли владеть электромобилем?

— Как вы оцениваете стоимость владения электромобилем по сравнению с обычным автомобилем?

— Таких расчётов я сам не проводил, но знаю, что они есть в разных странах. У нас всё сильно зависит от того, официальный это автомобиль или привезённый. Цена привязана к курсу, таможенным платежам, к новизне. Обычно в первые месяцы после появления новинки цена выше, затем падает.

Если покупать не сразу, на комфортном курсе, то, на первый взгляд, владение электромобилем может быть выгоднее.

Нет транспортного налога — хотя мощность у них зачастую под 1000 л. с. и выше. Бесплатная парковка в городе.

Многие покупают электромобиль ради парковки. В зоне 480 рублей в час — это существенная экономия. Если приехал на работу, сэкономишь 4 тысячи в день. А ещё - топливо, транспортный налог, который обычно очень высокий.

Китайский премиум вместо немецкой тройки

— Получается, сейчас даже сравнивать особо не с чем — автомобилей большого премиум-сегмента с ДВС в официальной продаже нет.

— Ну, у нас есть люкс — это Aurus.

— С ним сравнивать не будем, цена слишком заоблачная. Но китайские электромобили стали для многих реальной альтернативой: дешевле, чем Mercedes по параллельному импорту, а по технологиям — космос.

— И по качеству отделки тоже. В премиальных китайских моделях уже всё на уровне, а иногда даже выше западных. Плюс всё включено: и панорама, и массаж, и вентиляция — доплачивать не нужно.

Мороз и запас хода

— Когда электромобили только начали появляться, все обсуждали, как они поведут себя зимой. Сильные морозы у нас хоть и редкость, но всё же бывают. Правда ли, что при -10-15°C запас хода падает процентов на 30?

— Да, правда. И даже при плюсовой температуре от заявленного запаса хода можно смело отнимать 30% — все испытания проводились в идеальных условиях. А они в жизни случаются разве что раз в году.

Основной разряд происходит при низкой температуре и высоких скоростях. Если зимой ехать 200 км/ч, батарея разрядится просто на глазах. Но если использовать автомобиль в обычном режиме, с крейсерской скоростью 110-120 км/ч — запас хода сохранится на 70% точно.

Электромобиль как образ жизни

— Философия водителя электромобиля всё-таки отличается, начинаешь ездить иначе: стараешься не газовать резко, потому что при разгоне батарея быстрее разряжается, стараешься использовать рекуперацию, постоянно следишь за запасом хода. Это другой подход, согласны?

— Да, философия немного иная. Но надо учитывать, что и электромобили, и автомобили с ДВС ограничены дорожными камерами. В городе вряд ли кто-то будет ездить 150 км/ч — если и будет, то недолго, как показывает практика.

Главное — правильно рассчитывать: среднесуточный пробег в Москве у владельцев любого автомобиля — около 80 км. Даже при пробеге 100 км в день электромобиля спокойно хватает на 4 дня.

Домашняя зарядка: возможно и удобно

— Насколько сложно установить дома зарядное устройство? От розетки ведь долго заряжать.

— От обычной розетки 220 Вольт и 16 ампер — мощность максимум 3,5 кВт в идеальных условиях. Чтобы посчитать скорость зарядки, делим емкость батареи (обычно 90-100 кВт⋅ч) на мощность — получаем больше 30 часов. Заряжать так неудобно.

Дома можно установить полноценную станцию. Всё зависит от того, где вы живете, какие мощности у вас выделены и где находится парковка.

Например, на подземных паркингах ниже минус первого уровня сейчас запрещено устанавливать зарядки, но на минус первом — можно, достаточно просто обратиться в управляющую компанию.

Если у вас частный дом, здесь уже проще — никто не ограничит вас в установке. Главное — чтобы было достаточно мощности на участке. Например, станция на 7 или 11 кВт — уже в разы быстрее розетки.

— Главное — чтобы позволяли технические условия?

— Да. Всё зависит от подведенного электричества в поселке и конкретно к дому.

— Зарядные станции сейчас уже делают и отечественные компании?

— Да, с выбором проблем нет. И в Москве много пусть не быстрых, но бесплатных станций.

— Но их, кажется, планируют сокращать. К слову о бесплатности: это как сыр, которым нас поманили, а потом говорят: "Ребят, платите".

— Безусловно.

Гибриды как "золотая середина": комфорт ДВС, экономия электромобиля

— Сейчас, если вспомнить статистику этого года, рынок легковых автомобилей в целом падает, и электромобили не стали исключением. Но растет интерес к гибридам.

— Да. Гибриды — это как раз, на мой взгляд, тот класс автомобилей, который отожмёт большую долю как у ДВС, так и у электричек. Они включают в себя все преимущества электромобилей, но без их ограничений — за исключением льгот, конечно, и парковочных в том числе — здесь гибриды пока приравнены к ДВС. Но в практическом использовании они очень удобны: ты не привязан к зарядной станции, можешь ездить, вообще не заряжаясь.

— Тогда теряется смысл. Гибрид наиболее выгоден при рациональном использовании — когда ты регулярно подзаряжаешь аккумулятор. Современного, насколько я знаю, хватает почти на 200 км хода.

— Почти на 200, да. И нужно понимать, что не надо гонять. Если не гонять, а ездить в городских режимах, автомобиль у вас заряжается от генератора достаточно быстро. Если ехать куда-то далеко на высоких скоростях по платной трассе, то

есть свои лайфхаки.

Например, самый популярный гибрид у нас — это LiXiang. Клиенты сначала жаловались: "Сел, нужно в Питер ехать, а до Твери не хватает". Но если сразу при выезде включить генератор — то до Питера доезжаешь спокойно. В общем, есть свои преимущества. Я сам подумываю о покупке гибрида.

— За этим будущее. А как вы оцениваете перспективы развития электромобилей и гибридов в России на ближайшие 10 лет?

— Уверен, что гибриды займут огромную долю рынка. Это преимущества электромобиля и спокойствие ДВС по запасу хода. Тот же LiXiang в этом году официально выходит в Россию.

— Avatr уже пришел.

— Да, пока поставляет только электрические модели. Но у них вышли отличные новинки — 06 и 07 модели, уже в гибридных версиях. У Zeekr ожидается премиальный Zeekr 9X, продажи в Китае начинаются завтра. Осенью ждем у нас, хоть это и неофициальная поставка.

— Подведём черту: у электромобилей и гибридов, особенно у гибридов, в России очень большие перспективы. Электромобиль — идеален для города и ближнего пригорода. Гибрид — универсальное решение. Было бы больше льгот — продажи бы взлетели. А гибрид — это и экономия, и дальность, и свобода.

— Всё верно. Электромобили останутся, но займут меньшую долю. А вот гибриды будут забирать рынок у ДВС всё активнее.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

