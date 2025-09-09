Воспитание через традиции — почему кадетский корпус становится судьбой, а не школой

8:41 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Казачья правда

Казачья система образования, объединяющая традиции и современность, формирует будущих защитников Отечества. О том, как это происходит от дошкольного до университетского уровня — в интервью с проректором по казачьему образованию МГУТУ имени Разумовского Алексеем Хаюровым.

Опыт и взгляд на систему

— У вас уникальный опыт руководства Казачьим кадетским корпусом имени атамана Бирюкова. Как этот опыт помогает вам на новой должности?

— Казачий корпус занимает особое место в системе казачьего образования. Я был и заместителем атамана округа, и это помогло мне в организации административно-хозяйственной службы и выстраивании учебно-воспитательного процесса на более качественном уровне: от дошкольных учреждений и начальных классов до казачьих школ и корпусов. Кадетские корпуса здесь играют ключевую роль — именно они формируют основу казачьего воспитания.

Вся жизнь там построена на традициях: от общего подъёма и утренней молитвы до организации всех учебных и воспитательных процессов.

На каждом шагу кадеты погружаются в самобытность казачьей культуры.

Преемственность в казачьем образовании

— Очень важен принцип преемственности. В дошкольном возрасте педагоги и воспитатели знакомят детей с красотой казачьей культуры через конкурсы, праздники, элементы фольклора. Здесь мы не говорим о дисциплине и долге — мы формируем положительный образ казака, создаём фундамент.

На следующем этапе, в казачьих классах, дети уже примеряют форму, изучают основы строевой подготовки, изучают базовые элементы строевой и начальной военной подготовки. На этом этапе к работе подключаются казаки-наставники, и у школьников формируется образ настоящего казака — не карикатурный, а живой.

Особенно важна работа тех казаков, кто вернулся из зоны специальной военной операции. Они становятся не просто участниками торжественных мероприятий, а настоящими наставниками в школах.

Дети видят в них не только воинов, но и любящих, требовательных отцов.

А в старших классах и кадетских корпусах происходит тесное взаимодействие: экскурсии, выезды, живое общение со старшими товарищами. На этом этапе уже молодой казак уже не ребенок, но функционально подготовленный молодой человек, который с горящими глазами рассказывает и о своей жизни в кадетском корпусе и тех навыках которых он получил в процессе учёбы. Именно здесь у подростков рождается осознанное понимание: "Это моё. Это моё будущее. Это моё призвание".

Кадетские корпуса как основная ступень образования

— Кадетские корпуса — это ключевой этап системы казачьего образования. Не случайно туда такой высокий конкурс, и поступают не только дети из казачьих семей, но и из самых разных социальных слоёв. У многих ребят появляется твёрдое желание идти именно этим путём.

Выпускники кадетских корпусов — это действительно хорошо подготовленные юноши и девушки. Большинство из них поступает в высшие военные учебные заведения и продолжает путь казака-воина.

Если говорить о функциональной готовности, то наши выпускники на голову выше своих сверстников.

Даже если на этапе вступительных экзаменов они не добирают баллов и занимают средние позиции в рейтинге, то на стадии военной проверки, например, на курсе молодого бойца, показывают отличную подготовку: знают уставы, умеют работать в строю, понимают командиров.

Поэтому кадетский корпус — это стержневая ступень в системе непрерывного казачьего образования, которую затем продолжает обучение в вузах Ассоциации казачьих университетов.

Ассоциация казачьих вузов

— Ассоциация казачьих вузов была создана решением Совета как высшая ступень системы казачьего образования. На сегодняшний день в неё входят 26 университетов, и наш Первый казачий университет, известный как МГУТУ им К. Т. Разумовского, активно участвует во всех процессах. Мы работаем в рамках Минобрнауки, участвуем в студенческих и молодежных проектах, занимаемся созданием, разработкой, апробацией и внедрением учебно-методических пособий.

Задачи здесь отличаются от тех, что я решал, руководя кадетским корпусом. Там была конкретная задача: построение в районе горизонтальных связей между казачьими обществами, образовательными организациями и вузами ассоциации. В вузах акцент смещается на более широкий уровень: координацию научных инициатив, образовательных программ, патриотических проектов.

Важно, что ассоциация объединяет вузы из регионов традиционного проживания казаков — на Дону, Кубани, в Сибири. Эти университеты сегодня играют ключевую роль в патриотическом воспитании казачьей молодежи и в развитии системы непрерывного казачьего образования в целом.

Формирование смыслов и задач ассоциации

— Главная задача вузов и Ассоциации казачьих университетов сегодня — формирование смыслов. Для этого мы проводим научно-практические конференции, разрабатываем методические пособия, вырабатываем подходы к тому, какие программы востребованы в условиях современных вызовов. Всё это нужно, чтобы сделать работу образовательных организаций более эффективной и выстроить систему непрерывного казачьего образования целостной и сбалансированной. Масштаб работы действительно изменился. Корпус и вуз — это разные уровни.

В кадетских корпусах процесс строится максимально приближенно к армейскому укладу: дисциплина, строгая организация, наставничество.

Там мы, взрослые, — более требовательные воспитатели.

В вузе подход иной: здесь у студентов ярко выражено своё мнение, и это правильно. Мы даём им больше самостоятельности, помогаем формировать студенческое сообщество. Но при этом неизменно опираемся на традиционные для казачества ценности — верность заповедям, сохранение традиций и опору на православную веру.

Казачья сотня имени Разумовского

— В нашем университете важнейшим проектом стала недавно созданная студенческая казачья сотня имени Разумовского. Это серьёзная инициатива, которая помогает не только формировать студентов как профессионалов в выбранной области, но и укреплять их связь с казачеством.

Мы рассчитываем, что выпускники, выходя во взрослую жизнь, не будут рвать эти связи с казачьим сообществом. Важно, чтобы, куда бы они ни пришли, на каком бы профессиональном поприще ни трудились, они ассоциировали себя с казаками и делали своё дело профессионально и с любовью.

Каждый должен помнить о своей ответственности и о словах присяги: служить вере православной, казачеству и Отечеству. Сотня имени Разумовского — это не просто проект, а основа для формирования будущих лидеров, которые сохранят корни и продолжат традиции.

Вера, казачество и Отечество

У казачества есть простые, но очень глубокие девизы. Во главе угла всегда стоит вера. Мы говорим: "Слава Богу, что мы казаки", "Служу вере православной, казачеству, Отечеству".

Организуя образовательные процессы — будь то школа, кадетский корпус или вуз, — мы прежде всего опираемся на православную веру. Ведь можно подготовить отличного бойца или профессионала, например журналиста, но если он оторван от корней и традиций, если в нём нет веры предков, то он легко может изменить курс и направить свои силы в противоположную сторону.

Для справки

Казак (предположительно, от тюркского — "свободный воин, независимый человек, скиталец") — воин, защитник веры, Отечества и его рубежей.

Казачество России — исторически сложившаяся многонациональная и многоконфессиональная социокультурная общность, сформированная в ходе многовекового служения казаков Отечеству, ядром которой является русский народ и Русская Православная Церковь.