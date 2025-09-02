Кто, если не казаки, будут поднимать демографию России — иерей Тимофей Чайкин

О том, почему казачья молодежь важна для Церкви. какие подходы помогают сохранить традиционные семейные ценности семью в современном мире — в в эксклюзивном интервью Pravda.Ru ответственного секретаря Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, настоятеля храма святителя Николая в Заяицком иерея Тимофея Чайкина.

Работа с казачьей молодежью

— Почему молодежь так важна для Церкви и какие формы работы с ней сегодня есть?

— Молодежь — это не только будущее, но и настоящее. Именно молодые семьи рожают детей, формируют демографию страны, и от их мировоззрения зависит сохранение традиций. Поэтому Церковь уделяет особое внимание работе с молодежью: через конференции, форумы, молодежные слеты, где обязательно присутствуют священники. Там они общаются с ребятами простым языком, отвечают на их вопросы, снимают барьеры, которые иногда мешают молодым людям подойти к батюшке в храме.

Очень важно уберечь молодежь от разрушительного влияния гаджетов. Мы прекрасно понимаем, кто зачастую стоит за информационной политикой, которая направлена на то, чтобы молодежь отвлечь от исторических корней, от своего прошлого, от семейных ценностей.

Сегодня кто рожает детишек? Конечно, это молодые семьи. Поэтому с ними нужно говорить сегодня в Церкви о браке, о рождении детей, о продолжении рода, на что Господь и благословил первых людей еще, Адама и Еву.

А тогда мы и демографию поднимаем. Кто, если не казаки и священнослужители, русские люди сегодня будут поднимать нашу демографию?

Наставничество в казачьей молодежной среде

— Какова роль наставничества в духовном воспитании казачьей молодежи и как комитет работает с этим институтом?

— У каждого молодежного объединения есть свой духовник, назначенный архиереем. Например, Союз казачьей молодежи окормляет отец Тихон [Лазуткин, руководитель пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством]. Задача Церкви и молодых людей — это, в первую очередь, встречаться в Церкви на богослужениях. Молодые люди собираются на ночные службы, молятся вместе, участвуют в молодежных хорах, а потом продолжают общение с батюшкой уже в неформальной обстановке — за чаем, в живой беседе.

Очень важна работа в Первом казачьем университете. Я лично являюсь духовником уже более десяти лет. Мы сопровождают студентов с первого сентября, объясняя им значение казачества, присяги, церковных Таинств.

Многие выпускники спустя годы признаются: если бы не то первое участие "вместе со всеми", они могли бы и не прийти в храм.

Но именно это побуждение дало старт их церковной жизни: сегодня они создают православные семьи, венчаются, воспитывают детей.

Кроме того, важной традицией стало ежемесячное совершение молебнов Петру и Февронии, куда собирается по 150-200 человек. Это помогает молодежи укрепляться в вере и понимать, что православный брак — это ценность, за которую стоит держаться.

Храм Святителя Николая в Заяицком

— Расскажите немного о храме Святителя Николая и его роли в духовной жизни казаков и молодежи.

— Храм Святителя Николая в Заяицком — одна из древних московских святынь. Его строительство началось в 1741 году и завершилось в 1759-м. Это большой храм с тремя пределами: центральный в честь Преображения Господня, правый — святителя Николая Чудотворца (по которому и назван храм), левый — преподобного Сергия Радонежского.

Уже два с половиной года я служу здесь настоятелем и одновременно здесь располагается Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. Поэтому каждое наше богослужение практически не обходится без участия казаков. На службах бывают офицеры штаба Всероссийского казачества, атаманы, молодежь.

Главная обязанность священника — это молитва за тех, кого Господь доверил его попечению.

И мы всегда молимся за казачество: во всех казачьих храмах, по благословению владыки Кирилла, на Великом входе в литургии поминаются казаки.

Отдельное направление — молодежная работа. Мы ежемесячно проводим молебны, на которые приходит до двухсот человек. После этих встреч устраиваем культурные мероприятия, приглашаем священников, общаемся. Радостно видеть, как многие молодые прихожане создают семьи, а некоторые из них я уже успел повенчать.

Для справки

Казак (предположительно, от тюркского — "свободный воин, независимый человек, скиталец") — воин, защитник веры, Отечества и его рубежей.

Казачество России — исторически сложившаяся многонациональная и многоконфессиональная социокультурная общность, сформированная в ходе многовекового служения казаков Отечеству, ядром которой является русский народ и Русская Православная Церковь.