Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Шарапов

Настоящего казака можно воспитать только в единстве веры, культуры и истории — иерей Тимофей Чайкин

Правда ТВ » Казачья правда

О важности духовного, культурного и патриотического воспитания казаков в системе непрерывного образования Pravda.Ru рассказал ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, настоятель храма святителя Николая в Заяицком иерей Тимофей Чайкин.

— Давайте поговорим о системе непрерывного казачьего образования. Что она собой представляет и как в ней участвует Церковь?

— Так же, как математика и русский язык необходимы с первого класса, так и основы веры нужно закладывать с раннего возраста. В казачьей среде это особенно важно, потому что присяга казака включает не только служение Отечеству, но и вере православной. Поэтому воспитание должно быть непрерывным: от детского сада и казачьих школ до кадетских корпусов и университетов.

Сегодня в каждом казачьем образовательном учреждении присутствуют священники. Они работают и в детских садах, и в школах, и в Первом казачьем университете.

Существует целая концепция, закрепленная на государственном уровне: участие духовенства в воспитании и образовании казачьей молодежи.

В университете уже несколько лет действует кафедра теологии, которую я возглавляю.

Мы читаем курсы не только по православию, но и по другим религиям, чтобы молодежь имела широкий взгляд и понимала ценности разных культур. Поэтому сегодня можно смело сказать, что духовенство у нас тоже весьма образованное, получающее образование не только в духовных школах, но и в педагогических вузах.

Поэтому вот таким образом Синодальный комитет включен, слава Богу, в большой сегмент непрерывного казачьего образования.

— Насколько важно сочетание духовного, военно-патриотического и культурно-исторического воспитания?

— Это как три пальца одной руки — вместе они образуют кулак. Поэтому и духовное, и культурное, и историческое, и нравственное начала не могут друг без друга существовать.

Духовное и культурное воспитание в казачестве всегда было единым: от народных песен и былин до классической литературы, где везде звучит евангельский свет.

Мы должны сохранять это единство и сегодня — только так можно воспитать полноценного казака и гражданина.

И очень здорово, что мы все вместе взятые, те, кто несёт ответственность за
казачество, за реализацию государственной политики в отношении казачества, за
законы, которые принимаются сегодня в отношении казачества, в принципе, за
казачью повестку и за духовное окормление казачества, друг друга хорошо знаем и дружим в обычной нашей жизни. Это свидетельство того, что мы друг другу нужны. Мы друг без друга никак не обойдемся.

Для справки

Казак (предположительно, от тюркского — "свободный воин, независимый человек, скиталец") — воин, защитник веры, Отечества и его рубежей.

Казачество России — исторически сложившаяся многонациональная и многоконфессиональная социокультурная общность, сформированная в ходе многовекового служения казаков Отечеству, ядром которой является русский народ и Русская Православная Церковь.

Автор Игорь Шарапов
Игорь Шарапов — автор и ведущий программ "Казачья правда" в Правда ТВ.
Темы казаки образование русская православная церковь

Новости Все >
Сейчас читают
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Домашние животные
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё Аудио 
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Новое межзвёздное тело сбивает учёных с толку: у него нет хвоста и слишком много газа
Эффект отпуска за 15 минут: пилинг без боли, от которого лицо сияет, как после SPA
Находка на горе Кармель: загадочный древний ребёнок из Схула переписывает историю человечества
Комбайны без оператора: испытательный центр Ростсельмаша меняет правила игры в агротехнике
Тайная угроза в вашем доме: эта зона — главный источник пыли, и вы её игнорируете
Как защитить удочку за копейки: как хранить удилища без путаницы и повреждений
Конец эпохи скучных бутербродов: такая намазка вытесняет привычную ветчину
Ходите и худейте: названо точное количество шагов, чтобы терять вес без диет
Зоомагазины в ярости: как собрать для кота развлекательный центр из того, что есть под рукой
Порция утром — и вечер становится жарче: еда, после которой партнёр становится особенно интересен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.