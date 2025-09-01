Настоящего казака можно воспитать только в единстве веры, культуры и истории — иерей Тимофей Чайкин

О важности духовного, культурного и патриотического воспитания казаков в системе непрерывного образования Pravda.Ru рассказал ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, настоятель храма святителя Николая в Заяицком иерей Тимофей Чайкин.

— Давайте поговорим о системе непрерывного казачьего образования. Что она собой представляет и как в ней участвует Церковь?

— Так же, как математика и русский язык необходимы с первого класса, так и основы веры нужно закладывать с раннего возраста. В казачьей среде это особенно важно, потому что присяга казака включает не только служение Отечеству, но и вере православной. Поэтому воспитание должно быть непрерывным: от детского сада и казачьих школ до кадетских корпусов и университетов.

Сегодня в каждом казачьем образовательном учреждении присутствуют священники. Они работают и в детских садах, и в школах, и в Первом казачьем университете.

Существует целая концепция, закрепленная на государственном уровне: участие духовенства в воспитании и образовании казачьей молодежи.

В университете уже несколько лет действует кафедра теологии, которую я возглавляю.

Мы читаем курсы не только по православию, но и по другим религиям, чтобы молодежь имела широкий взгляд и понимала ценности разных культур. Поэтому сегодня можно смело сказать, что духовенство у нас тоже весьма образованное, получающее образование не только в духовных школах, но и в педагогических вузах.

Поэтому вот таким образом Синодальный комитет включен, слава Богу, в большой сегмент непрерывного казачьего образования.

— Насколько важно сочетание духовного, военно-патриотического и культурно-исторического воспитания?

— Это как три пальца одной руки — вместе они образуют кулак. Поэтому и духовное, и культурное, и историческое, и нравственное начала не могут друг без друга существовать.

Духовное и культурное воспитание в казачестве всегда было единым: от народных песен и былин до классической литературы, где везде звучит евангельский свет.

Мы должны сохранять это единство и сегодня — только так можно воспитать полноценного казака и гражданина.

И очень здорово, что мы все вместе взятые, те, кто несёт ответственность за

казачество, за реализацию государственной политики в отношении казачества, за

законы, которые принимаются сегодня в отношении казачества, в принципе, за

казачью повестку и за духовное окормление казачества, друг друга хорошо знаем и дружим в обычной нашей жизни. Это свидетельство того, что мы друг другу нужны. Мы друг без друга никак не обойдемся.

Для справки

Казак (предположительно, от тюркского — "свободный воин, независимый человек, скиталец") — воин, защитник веры, Отечества и его рубежей.

Казачество России — исторически сложившаяся многонациональная и многоконфессиональная социокультурная общность, сформированная в ходе многовекового служения казаков Отечеству, ядром которой является русский народ и Русская Православная Церковь.