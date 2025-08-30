На передовой рождается подлинное казачье духовное братство — иерей Тимофей Чайкин

Священники на фронте, роль Церкви в жизни воинов-казаков, духовные вызовы, с которыми сталкиваются солдаты на передовой, — в эксклюзивном интервью Pravda.Ru ответственного секретаря Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, настоятеля храма святителя Николая в Заяицком иерея Тимофея Чайкина.

Церковь на фронте

— Какова особая роль священников в зоне специальной военной операции? Чем их служение отличается от священников "на гражданке"?

— Церковь всегда рядом со своим народом — в радости и в страдании. Что значит Церковь? Это общество людей, принявших на себя святую веру, крещённых в православную веру, объединённых Таинствами, церковной иерархией. Церковь в этом качестве присутствует в больницах, тюрьмах, в зарубежных приходах, в культуре — везде, где живёт и борется православный народ. Поэтому и на фронте Церковь должна быть с воинами.

Специальная военная операция — это, прежде всего, защита православной веры. Там, где казаки сражаются и несут службу, там обязательно есть войсковые священники и походные храмы.

Они окормляют бойцов, совершают службы, поддерживают словом и молитвой. Это не формальность — это духовная опора, без которой казак не может оставаться казаком, особенно в условиях военного испытания.

Священники на передовой

— Для многих СВО воспринимается как священная война. Какова роль военных священников в этом контексте?

— Это действительно трагедия — война идет между братьями, между крещёными православными людьми. Но именно поэтому церковь обязана быть рядом. С первых дней СВО священники отправлялись к бойцам, как это было и во время Великой Отечественной войны. Некоторые уже отдали жизнь, исполняя пастырский долг. Царствие Небесное, вечная память! Они — новые мученики за Христа.

Едет батюшка не по приказу, а по доброй воле: "Я служу казакам пятнадцать лет, хочу быть с ними и там". Он берет не оружие, а Крест, Евангелие и Чашу с Телом и Кровью Христовыми.

На передовой никто не спорит о тонкостях веры — там крестятся, исповедуются, причащаются. Перед лицом смерти всё наносное уходит, и остаётся главное — обращение к Богу.

Один из священников говорил: первые месяцы бойцы смотрели на него настороженно, с усмешкой. Теперь же просят: "Батюшка, быстрее возвращайся". Там рождается подлинное духовное братство, когда люди действительно испытывают друг к другу настоящие чувства христианина.

Духовная особенность казачьих подразделений

— Чем духовная жизнь казачьих подразделений отличается от остальных?

— У каждого человека есть путь к спасению и путь к погибели — добродетели и страсти. На войне это особенно заметно. Опытные военные священники, такие как отец Дмитрий Василенков, говорят простые вещи: "Не ругайтесь матом". И бойцы, которые стараются следовать этому, сохраняют себя — и телесно, и духовно.

Казачьи подразделения вокруг веры обретают особое братство. В мирной жизни трудно отказаться от привычек и сосредоточиться на молитве. Но на фронте, когда нет дивана и телевизора, легче совершать добрые дела, помогать товарищу, бороться с собственными слабостями.

Церковь учит ненавидеть грех, а не человека. Даже враг — это человек, созданный Богом для вечной жизни. И казачьи подразделения сплачиваются именно вокруг этого понимания: вместе не только держать оружие, но и спасать души, помогать друг другу оставаться людьми.

Духовные вызовы на передовой

— С какими духовными трудностями сталкиваются казаки на передовой и как Церковь помогает их преодолевать?

— На фронте часто возникают особые соблазны. В начале СВО, а местами и сейчас, проявлялись неоязычество и псевдохристианские секты. Это прямой путь к разрушению души, к отрыву от православной веры. Существует у русского человека такой грешок: посмотреть куда-то в сторону от православия, потому что там может быть проще И задача церкви здесь — не дать человеку уйти в эти ложные структуры, которые ведут к злу.

В истории Русь уже сделала выбор: язычество осталось в прошлом, а крещение князя Владимира стало духовным фундаментом нашего народа.

В язычестве были жертвоприношения и тьма, в православии — заповеди, которые учат не убивать, не красть, не предавать, не завидовать. Да, их соблюдение требует усилий, но именно это делает человека счастливым и свободным от греха.

Поэтому священники на передовой не только проводят службы, исповедуют и причащают, но и читают лекции, разъясняют, почему нельзя идти за псевдокультурами. Они помогают тем, чьи сердца ожесточены войной и жаждой мести. Главная задача — сохранить человека в православии, не дать ему уклониться в тьму, особенно касается это молодых казаков.

Поддержка семей казаков-участников СВО

— Как Церковь и Синодальный комитет помогают семьям казаков, участвующих в СВО?

— Формы и методы поддержки совершенно разные. Существует Патриаршая гуманитарная миссия Русской Православной Церкви. В ней участвуют добровольцы со всей страны: они выезжают на освобожденные территории, помогают восстанавливать дома, школы, детские сады, социальные учреждения. Особое внимание уделяется детям-сиротам: волонтеры посещают больницы, госпитали, детские дома, оказывая им заботу и внимание.

Во всех храмах Русской Православной Церкви продолжаются благотворительные сборы — финансовые пожертвования, продукты, одежда для пострадавших и их семей. В храме Святителя Николая, где я служу, прихожане и казаки активно участвуют в этой работе. Мы неоднократно передавали гуманитарную помощь в зону СВО, поддерживаем семьи военнослужащих, устраиваем акции на большие праздники — Пасху, Рождество, а сейчас готовим школьные наборы для детей тех, чьи родители находятся на фронте.

Для справки

Казак (предположительно, от тюркского — "свободный воин, независимый человек, скиталец") — воин, защитник веры, Отечества и его рубежей.

Казачество России — исторически сложившаяся многонациональная и многоконфессиональная социокультурная общность, сформированная в ходе многовекового служения казаков Отечеству, ядром которой является русский народ и Русская Православная Церковь.