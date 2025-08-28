Едет батюшка не с оружием, а с Крестом, Евангелием и Чашей — вместе с казаками на передовой: иерей Тимофей (Чайкин)

Духовная связь казаков и церкви, действия Синодального комитета и роль священников в поддержке казаков на фронте — в эксклюзивном интервью Pravda.Ru настоятеля храма Святителя Николая в Заяицком иерея Тимофея (Чайкина), ответственного секретаря Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

Казачество и вера

— Сегодня мы говорим о значении веры для казаков и о работе Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Как возник комитет, чем он занимается и каковы его основные задачи?

— Казачество и церковь неразрывно связаны. Присяга казака всегда совершается на Кресте и Евангелии, в храме, перед священником и братством. Поэтому, когда в начале 2000-х годов началось возрождение и церкви, и казачества, возникла необходимость закрепить духовные и юридические основы этого взаимодействия.

5 марта 2010 года решением Святейшего Патриарха и Священного Синода был создан Синодальный комитет Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством. Его первым и действующим председателем является митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Главная задача комитета с самого начала — совместное исповедание православной веры и духовное сопровождение казаков.

Структура и задачи

— Комитет работает не в одиночку: сегодня действует около 200 епархиальных отделов и более 1300 священнослужителей, назначенных архиереями для духовного окормления казаков. В составе комитета — председатель, заместитель (ответственный секретарь), отдел по взаимодействию с казачьими обществами, учебно-методический отдел, пресс-служба и делопроизводство.

Мы взаимодействуем как с епархиями Русской православной церкви, так и с органами власти, в том числе с Советом при Президенте по делам казачества и Федеральным агентством по делам национальностей.

Главная миссия — воцерковление, катехизация казаков и их семей, чтобы через служение церкви каждый человек нашёл путь к спасению души и вечной жизни.

Практическая работа с казачьими обществами

— Как Синодальный комитет взаимодействует с многочисленными казачьими обществами в России и за рубежом? Особенно в условиях курса на объединение казачества.

— В епархиях Русской православной церкви, на всей канонической территории и за её пределами — в Белоруссии, Казахстане, на Украине — действуют епархиальные отделы по взаимодействию с казачеством. Их задача — непосредственная работа с казаками на местах, а наша — координация их деятельности и постановка общих задач.

В каждом федеральном округе и казачьем войске есть войсковой священник, назначаемый указом архиерея и утверждаемый Синодальным комитетом.

Все они входят в Коллегию войсковых священников, которая действует с благословения Святейшего Патриарха.

На местах именно епархиальные отделы взаимодействуют с казачеством. Затем они регулярно представляют отчёты о своей работе: от катехизации и литургической жизни до учебно-методической деятельности и духовного окормления казаков-военнослужащих, в том числе в зоне специальной военной операции. Мы анализируем эти сведения, выявляем проблемные зоны, направляем методические материалы, организуем выезды, конференции и ежегодные совещания. На них владыка митрополит Кирилл формулирует ключевые задачи — прежде всего духовное окормление и координацию казаков на местах.

Зачем казаку церковь?

— Почему так важно вовлекать казаков в церковную жизнь? Какие конкретные шаги предпринимает комитет для их воцерковления?

— Казак приносит присягу на Кресте и Евангелии, произнося слова: "Служу Отечеству, казачеству и вере православной". С этого момента церковь чувствует за него особую ответственность. Наша задача — не просто выступить перед казаками или провести собрание, а привести их в храм, к исповеди и причастию. Потому что именно участие в таинствах, особенно в Евхаристии, дарует человеку вечную жизнь. Ни конференции, ни собрания не могут быть выше святого причастия.

Воцерковление осуществляется через вовлечение в церковное служение: казаки помогают в храме, несут послушания, звонят в колокола, читают Апостола, поют на клиросе. Многие несут охрану храмов, участвуют в крестных ходах и богослужениях.

Человек находится внутри церкви и не просто помогает священнику, а через это служит Господу Богу.

Студенты первого казачьего университета регулярно приходят в церковь, а атаман Всероссийского казачьего общества сам участвует в литургиях.

Потихоньку, полегоньку церковь делает шаги вперед. А идти к хорошему очень тяжело. Мы знаем: учиться трудно, исправляться трудно, что-то менять в своей жизни трудно.

А закон божественный предполагает изменение человека, его души в лучшую сторону. Человек может быть прекрасно образован, но его нравственная сторона — подхрамывает. Он может посетить огромное количество стран, городов, но какой

вывод он из этого делает? Что меняет его, этого человека? Можно посетить множество святых мест, но и они не изменят человека. А церковная жизнь, которая слита с таинствами Святой Церкви, и есть та сердцевина казачьей жизни во Христе, к которой мы стараемся привлечь казаков.

Церковь на фронте

— Какова особая роль священников в зоне специальной военной операции? Чем их служение отличается от священников "на гражданке"?

— Церковь всегда рядом со своим народом — в радости и в страдании. Что значит церковь? Это общество людей, принявших на себя святую веру, крещённых в православную веру, объединённых таинством, церковной иерархией. Церковь в этом качестве присутствует в больницах, тюрьмах, в зарубежных приходах, в культуре — везде, где живёт и борется православный народ. Поэтому и на фронте церковь должна быть с воинами.

Специальная военная операция — это, прежде всего, защита православной веры. Там, где казаки сражаются и несут службу, там обязательно есть войсковые священники и походные храмы. Они окормляют бойцов, совершают службы, поддерживают словом и молитвой. Это не формальность — это духовная опора, без которой казак не может оставаться казаком, особенно в условиях военного испытания.

Священники на передовой

— Для многих СВО воспринимается как священная война. Какова роль военных священников в этом контексте?

— Это действительно трагедия — война идет между братьями, между крещёными православными людьми. Но именно поэтому церковь обязана быть рядом. С первых дней СВО священники отправлялись к бойцам, как это было и во время Великой Отечественной войны. Некоторые уже отдали жизнь, исполняя пастырский долг. Царствие Небесное, вечная память! Они — новые мученики за Христа.

Едет батюшка не по приказу, а по доброй воле: "Я служу казакам пятнадцать лет, хочу быть с ними и там". Он берет не оружие, а крест, Евангелие и Чашу с телом и кровью Христовыми.

На передовой никто не спорит о тонкостях веры — там крестятся, исповедуются, причащаются. Перед лицом смерти всё наносное уходит, и остаётся главное — обращение к Богу.

Один из священников говорил: первые месяцы бойцы смотрели на него настороженно, с усмешкой. Теперь же просят: "Батюшка, быстрее возвращайся". Там рождается подлинное духовное братство, когда люди действительно испытывают друг к другу настоящие чувства христианина.

Духовная особенность казачьих подразделений

— Чем духовная жизнь казачьих подразделений отличается от остальных?

— У каждого человека есть путь к спасению и путь к погибели — добродетели и страсти. На войне это особенно заметно. Опытные военные священники, такие как отец Дмитрий Василенков, говорят простые вещи: "Не ругайтесь матом". И бойцы, которые стараются следовать этому, сохраняют себя — и телесно, и духовно.

Казачьи подразделения вокруг веры обретают особое братство. В мирной жизни трудно отказаться от привычек и сосредоточиться на молитве. Но на фронте, когда нет дивана и телевизора, легче совершать добрые дела, помогать товарищу, бороться с собственными слабостями.

Церковь учит ненавидеть грех, а не человека. Даже враг — это человек, созданный Богом для вечной жизни. И казачьи подразделения сплачиваются именно вокруг этого понимания: вместе не только держать оружие, но и спасать души, помогать друг другу оставаться людьми.

Духовные вызовы на передовой

— С какими духовными трудностями сталкиваются казаки на передовой и как церковь помогает их преодолевать?

— На фронте часто возникают особые соблазны. В начале СВО, а местами и сейчас, проявлялись неоязычество и псевдохристианские секты. Это прямой путь к разрушению души, к отрыву от православной веры. Существует у русского человека такой грешок: посмотреть куда-то в сторону от православия, потому что там может быть проще И задача церкви здесь — не дать человеку уйти в эти ложные структуры, которые ведут к злу.

В истории Русь уже сделала выбор: язычество осталось в прошлом, а крещение князя Владимира стало духовным фундаментом нашего народа.

В язычестве были жертвоприношения и тьма, в православии — заповеди, которые учат не убивать, не красть, не предавать, не завидовать. Да, их соблюдение требует усилий, но именно это делает человека счастливым и свободным от греха.

Поэтому священники на передовой не только проводят службы, исповедуют и причащают, но и читают лекции, разъясняют, почему нельзя идти за псевдокультурами. Они помогают тем, чьи сердца ожесточены войной и жаждой мести. Главная задача — сохранить человека в православии, не дать ему уклониться в тьму, особенно касается это молодых казаков.

Поддержка семей казаков-участников СВО

— Как Церковь и Синодальный комитет помогают семьям казаков, участвующих в СВО?

— Формы и методы поддержки совершенно разные. Существует Патриаршая гуманитарная миссия Русской Православной Церкви. В ней участвуют добровольцы со всей страны: они выезжают на освобожденные территории, помогают восстанавливать дома, школы, детские сады, социальные учреждения. Особое внимание уделяется детям-сиротам: волонтеры посещают больницы, госпитали, детские дома, оказывая им заботу и внимание.

Во всех храмах Русской Православной Церкви продолжаются благотворительные сборы — финансовые пожертвования, продукты, одежда для пострадавших и их семей. В храме Святителя Николая, где я служу, прихожане и казаки активно участвуют в этой работе. Мы неоднократно передавали гуманитарную помощь в зону СВО, поддерживаем семьи военнослужащих, устраиваем акции на большие праздники — Пасху, Рождество, а сейчас готовим школьные наборы для детей тех, чьи родители находятся на фронте.

Работа с казачьей молодежью

— Почему молодежь так важна для церкви и какие формы работы с ней сегодня есть?

— Молодежь — это не только будущее, но и настоящее. Именно молодые семьи рожают детей, формируют демографию страны, и от их мировоззрения зависит сохранение традиций. Поэтому церковь уделяет особое внимание работе с молодежью: через конференции, форумы, молодежные слеты, где обязательно присутствуют священники. Там они общаются с ребятами простым языком, отвечают на их вопросы, снимают барьеры, которые иногда мешают молодым людям подойти к батюшке в храме.

Очень важно уберечь молодежь от разрушительного влияния гаджетов. Мы

прекрасно понимаем, кто зачастую стоит за информационной политикой, которая

направлена на то, чтобы молодежь отвлечь от исторических корней,

от своего прошлого, от семейных ценностей.

Сегодня кто рожает детишек? Конечно, это молодые семьи. Поэтому с ними нужно говорить сегодня в церкви о браке, о рождении детей, о продолжении рода, чем Господь и благословил первых людей еще, Адама и Еву. А тогда мы и демографию поднимаем. Кто, если не казаки и священнослужители, русские люди сегодня будут поднимать нашу демографию?

Наставничество в казачьей молодежной среде

— Какова роль наставничества в духовном воспитании казачьей молодежи и как комитет работает с этим институтом?

— У каждого молодежного объединения есть свой духовник, назначенный архиереем. Например, Союз казачьей молодежи окормляет отец Тихон. Задача церкви и молодых людей — это, в первую очередь, встречаться в Церкви

на богослужениях. Молодые люди собираются на ночные службы, молятся вместе, участвуют в молодежных хорах, а потом продолжают общение с батюшкой уже в неформальной обстановке — за чаем, в живой беседе.

Очень важна работа в Первом казачьем университете. Я лично являюсь духовником уже более десяти лет. Мы сопровождают студентов с первого сентября, объясняя им значение казачества, присяги, церковных таинств.

Многие выпускники спустя годы признаются: если бы не то первое участие "вместе со всеми", они могли бы и не прийти в храм.

Но именно это побуждение дало старт их церковной жизни: сегодня они создают православные семьи, венчаются, воспитывают детей.

Кроме того, важной традицией стало ежемесячное совершение молебнов Петру и Февронии, куда собирается по 150-200 человек. Это помогает молодежи укрепляться в вере и понимать, что православный брак — это ценность, за которую стоит держаться.

Храм Святителя Николая в Заяицком

— Расскажите немного о храме Святителя Николая и его роли в духовной жизни казаков и молодежи.

— Храм Святителя Николая в Заяицком — одна из древних московских святынь. Его строительство началось в 1741 году и завершилось в 1759-м. Это большой храм с тремя пределами: центральный в честь Преображения Господня, правый — святителя Николая Чудотворца (по которому и назван храм), левый — преподобного Сергия Радонежского.

Уже два с половиной года я служу здесь настоятелем и одновременно здесь располагается Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. Поэтому каждое наше богослужение практически не обходится без участия казаков. На службах бывают офицеры штаба Всероссийского казачества, атаманы, молодежь.

Главная обязанность священника — это молитва за тех, кого Господь доверил его попечению.

И мы всегда молимся за казачество: во всех казачьих храмах, по благословению владыки Кирилла, на Великом входе в литургии поминаются казаки.

Отдельное направление — молодежная работа. Мы ежемесячно проводим молебны, на которые приходит до двухсот человек. После этих встреч устраиваем культурные мероприятия, приглашаем священников, общаемся. Радостно видеть, как многие молодые прихожане создают семьи, а некоторые из них я уже успел повенчать.

Непрерывное казачье образование и роль Церкви

— Давайте поговорим о системе непрерывного казачьего образования. Что она собой представляет и как в ней участвует Церковь?

— Так же, как математика и русский язык необходимы с первого класса, так и основы веры нужно закладывать с раннего возраста. В казачьей среде это особенно важно, потому что присяга казака включает не только служение Отечеству, но и вере православной. Поэтому воспитание должно быть непрерывным: от детского сада и казачьих школ до кадетских корпусов и университетов.

Сегодня в каждом казачьем образовательном учреждении присутствуют священники. Они работают и в детских садах, и в школах, и в Первом казачьем университете. Существует целая концепция, закрепленная на государственном уровне: участие духовенства в воспитании и образовании казачьей молодежи. В университете уже несколько лет действует кафедра теологии, которую я возглавляю. Мы читаем курсы не только по православию, но и по другим религиям, чтобы молодежь имела широкий взгляд и понимала ценности разных культур. Поэтому сегодня можно смело сказать, что духовенство у нас тоже весьма образованное, получающее образование не только в духовных школах, но и в педагогических вузах.

Поэтому вот таким образом Синодальный комитет включен, слава Богу, в большой сегмент непрерывного казачьего образования.

— Насколько важно сочетание духовного, военно-патриотического и культурно-исторического воспитания?

— Это как три пальца одной руки — вместе они образуют кулак. Поэтому и духовное, и культурное, и историческое, и нравственное начала не могут друг без друга существовать.

Духовное и культурное воспитание в казачестве всегда было единым: от народных песен и былин до классической литературы, где везде звучит евангельский свет.

Мы должны сохранять это единство и сегодня — только так можно воспитать полноценного казака и гражданина.

И очень здорово, что мы все вместе взятые, те, кто несёт ответственность за

казачество, за реализацию государственной политики в отношении казачества, за

законы, которые принимаются сегодня в отношении казачества, в принципе, за

казачью повестку и за духовное окормление казачества, друг друга хорошо знаем и дружим в обычной нашей жизни. Это свидетельство того, что мы друг другу нужны. Мы друг без друга никак не обойдемся.

Уточнения

Свяще́нный сино́д Ру́сской правосла́вной це́ркви — орган управления Русской православной церкви в период между Архиерейскими соборами.

