Президент Межрегиональной ассоциации автошкол о новых стандартах обучения водителей

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ АвтоПравда

Как изменились правила обучения в автошколах, сколько стоит подготовка водителей и какие нововведения ждут с 1 марта 2026 года? Об этом в авторской программе Игоря Моржаретто "Автоправда" на Правда ТВ рассказала президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Стабильный поток учеников

— Татьяна Вячеславовна, что сейчас происходит в мире автообучения? Молодёжь всё меньше стремится водить машину. Мой сын, например, считает, что хватит общественного транспорта и такси. Какая тенденция — действительно стали меньше учиться?

— Тенденция у нас такая, что в течение многих лет практически ничего не

изменяется, статистика стабильная. Порядка полутора миллионов человек ежегодно впервые получают водительское удостоверение, и эта цифра держится уже много лет. Даже пандемия и кризисы её не снизили. Да, молодёжь избалована доставками и гаджетами, но водительские права нужны не только для личных целей, но и для работы.

— То есть полтора миллиона новых водителей ежегодно?

— Да, именно впервые получившие. По итогам 2024 года — около 1,3 миллиона. По-прежнему учиться хотят многие, кто делает это для себя, а кто-то — ради профессии, ведь дефицит кадров есть, и перспективы тоже.

Дефицит профессиональных водителей

— Водительские кадры сегодня в большом дефиците. Вопрос вынесен на самый высокий уровень — есть поручения правительства и президента уделять особое внимание подготовке водителей тяжёлых категорий: С (грузовики) и D (автобусы). Этих специалистов не хватает.

— Особенно остро ощущается нехватка дальнобойщиков, водителей автобусов и других категорий.

— Да, и здесь мы упираемся в проблему молодежи. Сегодня в профессии в основном люди старшего поколения — 50+, а молодежь стремится получать офисные профессии, которые не связаны с физическими нагрузками. Работа водителя — это дорога, поломки, долгие переезды, тяжёлые условия.

— Хотя дальнобойщики зарабатывают неплохо.

— Да, но даже высокая зарплата не стала стимулом.

— Всё-таки это очень тяжёлая работа: длительные командировки, ночёвки в кабине. Пусть современные грузовики и оснащены комфортными спальниками, ограничения остаются. Романтика профессии, которая раньше формировалась фильмами и песнями, ушла.

— Совершенно верно. Сегодня престиж профессии утрачен, и это серьёзная проблема.

— Большинство учеников автошкол всё-таки приходят за правами исключительно для личных целей.

— Подавляющее большинство, да.

— Сколько занимает обучение на категорию B?

— В среднем три-три с половиной месяца. Теорию автошколы организуют по-разному: утром, вечером или по выходным. Всё зависит от конкретной группы и графика учеников. Сейчас есть даже дневные группы — для тех, кто работает удалённо или, например, домохозяек.

— Сколько должен стоить нормальный курс?

— Когда в 2014 году вводили действующие программы, научный институт считал себестоимость — тогда это было 43 тысячи рублей. С учётом инфляции сегодня минимум 50 с лишним тысяч. В Москве нормальное обучение обходится в 60-70 тысяч рублей. В регионах дешевле за счёт аренды и зарплат, но ГСМ везде стоит одинаково. Хорошее обучение дешёвым быть не может: от качества обучения зависит безопасность. Поэтому это не то, на чём надо экономить.

А уж покупать свидетельство — это чревато последствиями. Хотя сейчас такой прямой продажи, как было раньше, практически этого нет — есть механизмы контроля — но некоторые "экономят" на часах, особенно на практике.

Как выбрать автошколу

— А как правильно выбрать автошколу?

— Сегодня это сделать несложно — достаточно знать несколько правил.

У школы должна быть лицензия и заключение ГИБДД. Без этих документов её выпускников просто не допустят до экзаменов. На сайте обязаны быть сведения о педагогическом составе, об оборудовании, а также договор и смета на оказание образовательных услуг.

Отсутствие этих данных — тревожный сигнал.

— То есть можно многое понять, даже не выходя из дома.

— Конечно. А дальше идут отзывы — сарафанное радио, отзовики. Если школа плохо учит, это скрыть невозможно.

Проверка на месте

— Но всё равно стоит посмотреть на саму школу, на здание и классы?

— Можно. Но сейчас многое переведено в электронный формат: проектор, экран, флешка — и весь процесс демонстрируется наглядно. Поэтому по кабинету судить трудно.

— А вот на автомобили, думаю, точно стоит посмотреть.

— Да. При записи уточняют: передний или задний привод, какое именно транспортное средство. Важно также узнать, кто мастер, почитать отзывы о нём. Так можно подобрать автошколу, где действительно качественно обучают.

Онлайн-обучение в автошколах

— Сейчас официально разрешили преподавать теорию онлайн?

— Закон действительно позволяет использовать дистанционное электронное обучение, но не обязывает. Школа сама решает — проводить занятия очно или онлайн. Однако есть дисциплины, которые обязательно проходят очно. Например, практические занятия по правилам дорожного движения с решением задач, первая помощь ("медицина"), отработка реанимации, перевязок, транспортировка пострадавших, а также практические элементы по устройству автомобиля — вплоть до смены колеса.

— То есть не всё можно перевести на "дистант"?

— Конечно. И практика показала: когда многие школы полностью ушли в онлайн, качество резко упало.

Раньше экзамен по теории сдавали 90-95% учеников, сейчас — лишь около 40%.

Живое общение с преподавателем, его опыт, подача и даже чувство юмора остаются крайне важными. Для многих автошкола — это целый этап жизни, который запоминается надолго.

Экзамены и профессиональные стандарты

— Практический экзамен, насколько я знаю, сдает с первого раза всего 14%.

— Сейчас немного больше — около 16%. Всё равно очень низкий показатель: раньше теорию сдавали до 95%, а практика держалась хотя бы на уровне 40%. Причина не только в уровне подготовки, но и в изменении методики. Когда "Площадку" и "Город" объединили, оставив всего 5 штрафных баллов, даже отличники становились "двоечниками". С апреля этого года ввели лимит в 7 баллов, и результаты стали понемногу улучшаться.

— С 1 сентября вводится новый профессиональный стандарт педагога профобучения. Это изменит качество подготовки?

— Да. Теперь школы обязаны проверить, соответствуют ли их преподаватели стандарту, и при необходимости направить их на переобучение или переаттестацию. Требования высокие: уровень образования, медицинские осмотры, обязательные курсы переподготовки (свыше 250 часов), регулярное повышение квалификации. Автошколы не готовят специалистов "с нуля", поэтому педагоги приходят из смежных сфер, проходят переподготовку и подтверждают квалификацию каждые три года. Всё это контролирует и ГИБДД.

Повышение пошлин и новые сборы

— С 1 сентября повышаются госпошлины, касающиеся автомобилистов. Дорожает выдача водительских прав, номеров, появляются новые сборы.

— Да, водительское удостоверение теперь стоит в два раза дороже — 4 тысячи рублей. Введена пошлина за внесение в единую базу после прохождения техосмотра — 50 рублей. Появился новый сбор за получение заключения ГАИ от автошколы — 15 тысяч рублей.

— Как часто нужно получать это заключение?

— Формально раз в пять лет, но на практике чаще: при открытии филиалов, расширении материальной базы, запуске новых программ. Поэтому школам придется платить чаще, чем раз в пять лет. К этому добавляется рост пошлины за внесение изменений в конструкцию: дублирующие педали для учебных машин теперь обходятся не в 1,5, а в 4,5 тысячи рублей. Изменений действительно много, и расходы растут.

Постоянные изменения в ПДД и КоАП

— За это лето в правила дорожного движения и КоАП внесли множество изменений. Как автошколы успевают реагировать?

— Очень трудно. ПДД — это старый документ, куда постоянно добавляют новые поправки. Только за лето приняли два постановления, еще одно вступает с 1 сентября. Одни изменения начинают действовать через неделю после публикации, другие откладываются. Преподавателям приходится срочно переписывать лекции, обновлять материалы, а типографии не успевают печатать новые издания. Найти брошюру ПДД в актуальном виде сегодня — настоящая проблема.

— Хотя было обещание не вносить изменений, пока не переработают весь КоАП.

— Да, но на практике этого нет. Например, с 1 сентября штраф за непропуск спецсигналов составит от 4500 до 7500 рублей или лишение прав до года. Многие водители об этом даже не знают.

Дисбаланс наказаний и новые инициативы

— Сейчас складывается ощущение, что КоАП напоминает ежа с разными иголками: за одни мелкие нарушения штрафы слишком высокие, за другие, более опасные, наоборот — мягкие.

— Есть разбалансированность. Хотя давно говорили о необходимости таблицы, где штрафы соответствуют тяжести последствий, до этого так и не дошло. Вместо этого депутаты регулярно вносят новые инициативы: то предлагали выдавать права с 16 лет, то добавляют очередные поправки. Цикличные процессы идут постоянно.

— Даже новые ГОСТы не всегда успевают вносить в ПДД.

— Верно. Как же мы любим перемены и одновременно мы любим ничего не делать. Новый ГОСТ по дорожным знакам вступает в силу с января, но уже разрешен к досрочному применению. Логично было бы внести его сразу в ПДД, ведь знаки — это их приложение.

Новые медицинские требования и контроль здоровья

— С 1 сентября меняется список противопоказаний к управлению автомобилем. Что нового?

— Список лишь слегка скорректировали. Добавили, например, аутизм, уточнили формулировки по зрению: было разноцветное зрение — стало мультихромное. Серьезный пакет изменений ожидается в 2027 году. Тогда заработает единая система Минздрава и ГИБДД: если у человека выявят заболевание из перечня противопоказаний, могут назначить медкомиссию и аннулировать права.

Изменения в правилах освидетельствования

— Меняется порядок медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

— Да, поправки технические: увеличили время между двумя выдохами с 15-20 до 25 минут. Но главный посыл остается: управление и алкоголь несовместимы.

— Автошколы объясняют эти моменты на практике?

— Конечно. Здесь есть и психологические моменты. Когда совершенно трезвого человека останавливают и просят пройти на эту процедуру — это может быть шок, стресс. Поэтому психологи говорят, как себя вести: всё спокойно, официально делать и так далее. Если надо, то надо. Потому что отказ — это лишение.

Есть занятия, где разбирают правила заполнения европротоколов, порядок освидетельствования. Даже разыгрывают сценки с "инспектором" или моделируют стрессовые ситуации, чтобы ученики учились сохранять спокойствие. Также есть психологический практикум: как действовать при агрессии на дороге.

Очень успешно идёт адаптация к условиям экзамена: когда преподаватель в фуражке, с жезлом имитирует действия инспектора.

— А программы автошкол с 1 сентября меняются?

— Нет. Министерство просвещения продлило действие текущего приказа до 1 марта 2026 года. Уже тогда могут появиться новые стандарты обучения.

— Новостей и перемен в правилах дорожного движения и КоАП сейчас множество. Платить придется больше, а уже 1 марта 2026 года ожидаем новые нововведения в системе автообучения.

— Учимся всю жизнь, и автошколы — часть этого процесса.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения, а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.



Автошкола — образовательное учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств.

