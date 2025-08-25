Этот год для владельцев китайских авто — слёзы-слёзы — Сергей Целиков о вторичке

Сергей Целиков: 60% российского рынка автомобилей занимают китайские бренды

Российский рынок машин пережил шторм и вышел на плато: падения больше не будет, но и быстрых взлётов ждать рано. Что ждёт покупателей в 2025–2026 годах — прогноз генерального директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова в программе Pravda. Ru с Игорем Моржаретто.

— Сергей, как изменилась структура авторынка за последние три года?

— За 3,5 года, то есть с февраля 2022-го по настоящее время, рынок изменился кардинально. Это видно не только в автосалонах, но и на улицах: глобальные бренды — европейские, японские, корейские, американские, французские — практически исчезли. Сейчас 60% рынка занимают китайские марки. LADA осталась, но всё остальное заменили китайцы. Есть еще небольшая доля автомобилей, завезённых по параллельному импорту, около 10%. Это привычные нам Toyota, BMW, Mercedes, немного корейцев. Но в целом рынок стал китайским.

60% рынка — китайские бренды, менее 10% — параллельный импорт.

Китайские бренды и "каждой твари по паре"

— Мы уже привыкли к китайским названиям. Сколько сейчас брендов реально представлено?

— Если учитывать и официальные продажи, и альтернативный импорт, то больше 130. Но это включая экзотику: завезли по три-четыре машины — и уже бренд числится. Официально же продается 46 марок: у них есть дилерские сети, поставки, гарантия.

В лидерах Chery со множеством суббрендов. Часть завезла сама компания, часть пришла через другие каналы: Jetour, Kaiyi (через Калининград), Soueast и другие. Более того, на базе Chery собираются автомобили с российскими названиями.

Следом идет Haval, который теперь продвигается как Great Wall Motor (GW). Под ним — марки Haval, Tank, Ora, Wey и пикапы Great Wall Poer. Китай активно "плодит" новые бренды, и их будет еще больше.

Зачем китайцы плодят десятки суббрендов?

— Зачем Chery плодит дочерние марки? У компании есть имидж, модельный ряд. Но зачем десяток суббрендов, которые мало чем отличаются?

— Вся стратегия Китая на этом построена — не вкладываться в один сильный бренд, а плодить множество. В технике то же самое: телефоны, бытовая электроника. Chery и его "дочки" действуют по разным схемам. Например, Jetour создавался как проект инвестиционного холдинга на базе компонентов Chery, а JAECOO и OMODA — прямые дочерние бренды. Exeed — вообще не самостоятельный бренд, а Chery Exeed. Получается, что на одной платформе делают шесть похожих машин, меняя коробку передач или внешний дизайн. Суть одна, проблемы те же.

В России официально продаётся около 10 суббрендов Chery, отличия между ними минимальны.

К каким брендам привык российский рынок

— Мы привыкли минимум к десятку китайских брендов: Chery, Great Wall, Haval, Geely, Changan, JAC, FAW…

— Верно. Но реально на слуху — "большая четвёрка": Chery, Great Wall (с Haval и Tank), Geely и Changan. Остальные — либо слабые, либо пока не воспринимаются как серьёзные. FAW, например, в Китае мощный, а у нас — слабый. Hongqi известен, но пока нишевый. Если сложить долю четырёх концернов и LADA, это уже 85% рынка. Всё остальное делится между десятками мелких брендов.

Chery, Great Wall, Geely, Changan и LADA контролируют 85% рынка.

Доверие к китайским маркам: опыт вместо предубеждений

— У потребителя уже есть доверие к китайским брендам?

— Не столько доверие, сколько опыт. Три года назад китайцы были "пробой пера" — всего 2% покупателей их выбирали. Сейчас каждый второй уже пересаживался на китайский автомобиль, и этот опыт бывает как положительным, так и отрицательным. Всё зависит от того, с какой машины пересаживаются: после LADA впечатления чаще позитивные, а вот после Toyota или корейцев — ощущается потеря в качестве езды и надежности. Добавились сомнения в остаточной стоимости: продать подержанный китайский автомобиль становится всё сложнее.

"Сегодня каждый второй водитель уже попробовал китайскую машину — и у каждого свой вывод".

За три года рынок резко подорожал — почти вдвое. Были скачки по 20-24% в год, потом цены стабилизировались и даже немного откатились на уровень 2023 года за счёт скидок. Но вторичный рынок сильно просел: новые китайские автомобили теряют 10-15% стоимости за полгода, а трёхлетние продаются уже за полцены.

"Трёхлетний китайский автомобиль реально уходит за 50% от цены нового".

"Слезы-слезы" вторичного рынка

— Мой знакомый недавно продавал двухлетний премиальный китайский автомобиль и потерял около 40% стоимости.

— Это сейчас типично. Продать можно всё, но падение цены у китайцев стало резким. Два предыдущих года такого не было, потому что новые машины дорожали и подтягивали "вторичку". Теперь цены на новые стабилизировались, и остаточная стоимость просела. Этот год для владельцев китайских авто — "слезы-слезы".

"Сегодня 2-летний китайский премиум продаётся с потерей 40% цены".

Ещё одна особенность китайцев — скорость обновления модельных рядов. В полтора-два раза быстрее, чем у европейцев и японцев, и в разы быстрее, чем у LADA. Производители стимулируют покупателей менять автомобили раньше: "Вот вышло свежее и лучшее — продавайте старый, берите новый".

"Китайцы обновляют модельные ряды вдвое быстрее японцев".

Опыт вместо доверия

— Доверие к китайским брендам уже есть, может быть, кстати, объясняется это отсутствием альтернатив?

— Доверие — это когда речь идёт о BMW, Toyota, это уже Hyundai и Kia. Китайские марки пока не вызывают такого чувства. Но опыт владения уже есть, и он у многих оказался вполне нормальным: машина едет, комфортная, с богатой комплектацией и большими экранами. Для городских пробок этого более чем достаточно.

Вопросы остаются к надёжности — прежде всего к коробкам и электронике. Чем дороже китайский автомобиль, тем больше в нём сложных систем, а значит, и поводов для визитов на сервис. Чаще всего это перепрошивка: быстро, профессионально, но всё же неприятно.

Региональные особенности рынка

— Российский рынок за 7 месяцев упал на 24%, но картина по регионам разная. Белгородская область почти не показала падения — просто низкая база после резкого обвала в прошлом году. А регионы, где экономика завязана на оборонзаказ, в прошлом году подрастали, сейчас держат стабильность.

Где держатся продажи

— В Россию 88 территорий, да, где у нас наиболее активно идут продажи, какие регионы в лидерах, а где с продажами совсем тухло?

— Текущий год немножко нестандартный, мы в целом падаем, в этом

году минус 24% за 7 месяцев. Соответственно, можно смотреть регионы, которые меньше упали. Есть один удивительный регион, который практически не упал

— это Белгородская область. В этом году при падении рынка на 24% у Белгородской области — около 0.

В неплохом положении Поволжье: Самарская и Нижегородская области показали падение лишь на 12-15%. Там традиционно сильны автомобильные заводы, и структура продаж — в основном LADA и доступные китайские марки.

Также надо учитывать структуру продаж: в каком-то регионе может продаваться много машин, но это дешевые автомобили, а в каких-то регионах наоборот.

В Москве доля премиальных авто в 2-3 раза выше, сюда продолжают активно завозить BMW, Mercedes, Toyota и новые китайские бренды вроде Lixiang и Zeekr. А неожиданным регионом роста стал Новосибирск и ряд сибирских областей — там тоже хорошо идут "не китайские" автомобили параллельного импорта.

Выбор по цене или по выгоде

— Считается, что в России при покупке автомобилей все решает цена: низкая — беру. Изменились ли за последнее время предпочтения россиян, является ли определяющим фактором чистая цена или люди уже считают и расход топлива, и стоимость ТО, страховки?

— В России давно закрепился стереотип, что покупатель берет автомобиль только из-за низкой цены. Но скажу, что человек хочет купить не дешево, он хочет купить выгодно. Человек хочет быть уверен, что купил машину дешевле, чем она выглядит. Поэтому хорошо продаются автомобили, которые внешне и по оснащению тянут на 5 миллионов, а стоят 3,5. И наоборот — если машина выглядит дешевле своей цены, то продажи проваливаются.

Основной объём продаж по-прежнему приходится на сегмент до 3 миллионов рублей. При этом средняя цена машины сегодня как раз около 3 миллионов.

Люди привыкли к новым ценам: автомобиль за 2,6-2,7 миллиона уже воспринимается как "удачная покупка" и хорошее предложение.

Боюсь, что расход топлива или страховка не учитывается. Тем более, что 60% автомобилей — примерно с одинаковым расходом топлива.

Дизельные машины практически исчезли с рынка — их доля всего 1,7%, и то в основном это пикапы или параллельный импорт. Китайские марки почти не предлагают дизель. Электромобили сначала показали рост, но сейчас их доля меньше 1% — развитие остановилось.

Гибриды оказались более востребованными, особенно последовательные. Они позволяют проезжать свыше 1000 километров на одной заправке, что идеально для российских расстояний. Но есть и ограничения:

на скоростях выше 120 км/ч двигатель не успевает дозаряжать батарею, и расход топлива резко растёт.

Сейчас доля гибридов — около 2,5%, и у этого сегмента есть потенциал роста, хотя пока он остаётся в премиум-классе.

— Какова сегодня доля параллельного импорта?

— Где-то 8%. Я называю это "альтернативным импортом". Формально параллельный импорт должны вести юрлица-дилеры, а сегодня чаще работает схема "под заказ": физлицо платит аванс, машина растамаживается на конечного покупателя, и приходится ждать поставку.

Основные направления — Корея, Китай, Европа (через Беларусь), Германия. Из Китая везут как местные бренды, так и глобальные марки. В топе — Geely Monjaro, самая популярная модель по параллельному импорту. Также активно идут Toyota, BMW, Mercedes, Mazda, Skoda, Volkswagen. Причём у VW до 90% машин — китайской сборки, у BMW — около 30%, у Mercedes в Китае собираются в основном электромобили.

— Европейские автомобили, собранные в Китае, проще обслуживать — всегда есть запчасти. С поставками из Китая уже выстроены связи.

— Да, основной набор деталей подходит, но есть нюансы. Например, у BMW в Китае выпускают длиннобазные версии, которых нет в Европе. У Mercedes почти вся линейка везётся напрямую из Германии. Кроме новых машин, везут и подержанные автомобили из Китая — это новое активное направление.

Что происходит с ценами на автомобили

— Что с ценами сейчас: закончился ли ценопад и стоит ли покупать автомобиль или подождать?

— Сейчас рынок достиг нижней планки — дальше цены уже не падают. Максимальные скидки были на новые автомобили 2023 года выпуска, но их почти не осталось. Машины 2024 года тоже активно раскуплены, в остатке порядка 100-150 тысяч, этого хватит на месяц-полтора торговли.

Факторов для дальнейшего снижения цен нет. Напротив, есть причины для роста: если укрепившийся рубль ослабнет, тут же начнется корректировка. Осенью, скорее всего, будет плавный рост цен, резкий скачок возможен только при девальвации рубля.

На вторичном рынке цены продолжают снижаться, и здесь можно подождать до конца года или начала следующего. Автомобили с пробегом будут доступнее и разнообразнее. А вот новые машины дешевле уже не станут.

Рынок запчастей: стабильность или дефицит?

— Что происходит с рынком запчастей? Были периоды, когда даже для китайских машин приходилось ждать детали по 3-4 месяца.

— Массовые марки и обычное обслуживание — стабилизировались: расходники и запчасти для ТО доступны. Всё, что касается после ДТП, — это сложно.

Проще всего обслуживать автомобили прежних массовых брендов: Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan. Несмотря на уход концернов, запчасти на них есть в полном объёме.

А плановое ТО сегодня можно сделать практически на любую машину — где-то чуть дольше, где-то моментально.

Реальные и надуманные тренды

— Какие тренды в развитии авторынка кажутся тебе реальными, а какие — надуманными? Например, электромобили — интересная история, но не слишком ли мы забежали впереди паровоза?

— Мир действительно пошёл в эту сторону, а России деваться некуда. Китай выбрал стратегию через электромобили и гибриды, потому что конкурировать с концернами со столетней историей в ДВС почти невозможно. Сегодня в Китае уже почти половина продаж приходится на "новую энергию". Европа объявила курс на полный отказ от ДВС к 2035 году, и глобальный автопром движется туда же. Но для России этот тренд пока не актуален: здесь и сейчас электрокары не взлетели и, скорее всего, не взлетят, пока концерны продолжают поставлять автомобили с традиционными двигателями.

Почему у Китая получилось

— В мировом масштабе этот тренд тоже спорный: Китай держится на субсидиях и преференциях, плюс государство создало плотную зарядную сеть и ввело жёсткие ограничения для ДВС.

— Всё верно. У китайцев выбора не осталось — государство создало условия, при которых переход к электромобилям стал неизбежным. Это глобальная стратегия партии: обойти весь мир. В области ДВС они не могли соревноваться, а вот в сегменте электромобилей у Китая есть шанс стать лидером.

Европа и электромобили: притормаживание курса

— В Европе сейчас многие концерны пересматривают политику. Говорят: "Зря мы заморозили тему ДВС, надо возвращаться".

— Их заставили. Введена система налоговых ограничений и правил, при которых автопроизводители фактически вынуждены переходить на "нулевую эмиссию" к 2035 году. Для компаний выбор простой: либо закрывать производство, либо переходить на "новую энергию". Да, в прессе всё чаще появляются заявления представителей концернов о том, что курс неверный, и действительно, волна критики растет. Но пока неясно, выльется ли это в реальные законодательные инициативы. Сейчас примерно 25% европейского рынка уже составляют гибриды и электрокары.

— Я много ездил на электромобилях. Любопытно, приятно, но есть свои "но". Мне ближе гибриды, я даже думаю взять себе гибрид.

— Гибриды — более удобный вариант, но они пока дорогие. В бюджет до 3 миллионов сейчас почти ничего нет. Разве что Evolute, и то с оговорками.

Итоги и прогноз

— Давай подведем краткий итог. Как ты видишь наш рынок в перспективе этого и следующего года, и чего ждать потребителям?

— Посмотрим с рыночной точки зрения.

Первое полугодие было очень слабым: в среднем продавалось около 90 тысяч машин в месяц.

Второе полугодие выглядит гораздо лучше: уже в июле продажи составили 120 тысяч, в августе ожидаем около 115-120 тысяч.

Осенью цифры тоже будут выше 100 тысяч.

По итогам года, несмотря на оживление, рынок уйдет в минус 15-20% к прошлому году.

Что касается 2026-го, то пока я бы закладывал уровень 2025-го: падения уже не будет, но и факторов для роста не видно. Рынок останется "плоским". Впрочем, мы живем во время турбулентности: достаточно появления очередного "чёрного лебедя", и тренд может резко измениться.

— То есть мировая политическая ситуация изменится — и рынок отреагирует.

— Да, именно этого сейчас все ждут. Падение мы уже прошли, ниже не будет. Почему начало года было плохое? Там сумма факторов, которая одномоментно

сошлась, такая ситуация шторма была в начале этого года.

— Есть и положительные тенденции: ставка ЦБ снижается. По моим ощущениям, рынок хорошо воспримет ставку где-то в 15-16%

— Это плюс, бизнес немножко оживет.

— Нас ждут новые модели?

— Здесь я не жду ничего хорошего. Существенных перемен пока нет: пара новых "китайцев", "Искра" от АвтоВАЗа. Глобально ситуация изменится только при ослаблении санкций. Вот в этом случае можно ждать кардинальных изменений на

рынке, и тогда потребителю будет очень хорошо на самом деле, потому что Китай вошел, и остальным надо вернуться, тогда будет жесткая конкуренция, для потребителя это хорошо.

Будут совместные проекты: как сегодня под брендом Solaris собирают бывшие Kia и Hyundai, так же могут делать и с японскими машинами. Глобальным концернам выгодно выпускать автомобили в России под локальными марками, но без прежних инвестиций в заводы и сети. "Как раньше" уже не будет.

— Сложно представить сейчас такую модель, которая бы порвала рынок со страшной силой. "Искра" рынок не перевернула.

— Да, старт вышел не быстрый, 30 тысяч — уже будет успех.

— Значит, живем с надеждой на светлое будущее, но в реалиях сегодняшнего дня: кто-то выбирает "китайца", кто-то параллельный импорт, кто-то ездит на привычной машине.

— Берегите свои автомобили, внимательное ТО и осторожная эксплуатация — сейчас это особенно важно.

