Не справились, товарищи: почему Боливия простилась с левым проектом

Политик Дарья Митина: Гниль разъела движение MAS и привела к краху социалистов на выборах в Боливии

Правда ТВ Личное мнение

Эво Моралес и Луис Арсе втянули Боливию в борьбу, которая разрушила левый проект. Крах MAS стал уроком для всей Латинской Америки. Политический анализ ситуации — в авторской программе "Личное мнение" на Правда ТВ секретаря Объединенной Коммунистической Партии, председателя Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарьи Митиной.

— Сегодня мы говорим о выборах в Боливии. Уже сейчас понятно, что двадцатилетию власти социалистической партии MAS ("Движение к социализму"), к сожалению, приходит конец. Это не является неожиданностью, что, тем не менее, не уменьшает трагизма происходящего.

Помимо президента, граждане выбирали 36 сенаторов и 130 депутатов парламента. Президент избирается на пятилетний срок с однократным правом переизбрания. В этом Боливия похожа на многие другие страны.

Закон запрещает выдвижение независимых кандидатов: все должны быть партийными.

Побеждает тот, кто набрал 50% плюс один голос или, по боливийской специфике, если кандидат опережает ближайшего соперника более чем на 10%, ему достаточно 45%.

Если ни один не набирает нужного числа голосов, проводится второй тур.

Таким образом, через две недели в Боливии пройдет второй тур. Но исход уже ясен: двадцатилетнему правлению партии MAS ("Движение к социализму") приходит конец. Финал печальный, хотя и вполне ожидаемый. Высокая явка и обязательность голосования делают результаты выборов репрезентативными и не оставляют места для фальсификаций.

Эрозия MAS и уход Моралеса

Трагедия в том, что эрозия Социалистической партии MAS, точнее, целого движения, объединяющего несколько партий во главе с социалистами, началась уже несколько лет назад и демонстрировала уверенное движение вниз.

Президент Эво Моралес - знаменитый боливийский левак, человек, который заложил основы социализма в капиталистической Боливии, имел все шансы остаться в истории не просто как позитивный, но и как героический персонаж.

Однако он испытал либо личный, либо политический кризис и в 2019 году оставил президентский пост, несмотря на то что, согласно официальным данным, выиграл октябрьские выборы. Но спасовал перед гражданскими протестами, которые последовали сразу после голосования.

Протесты в таких случаях почти неизбежны: когда ожидания избирателей не совпадают с результатами. Усиливал ситуацию и тот факт, что это был уже четвертый президентский срок Моралеса. Оппозиция обвинила власть в фальсификации. Моралес ушел в отставку, назвав происходящее государственным переворотом, и был вынужден улететь. Его приютил президент Мексики Андрес Лопес Обрадор, предоставив политическое убежище.

Через год Моралес вернулся в Боливию. К тому времени на внеочередных выборах победу одержал его союзник Луис Арсе.

Союзники, ставшие соперниками

Луис Арсе был выдвиженцем MAS, кандидатом Моралеса и шел на выборы при его поддержке. Поскольку Моралес сохранял высокий уровень доверия в обществе, Арсе достаточно легко выиграл.

Они с Моралесом, друзья и единомышленники, стояли у истоков "Движения к социализму". Но сегодня оба заявили о намерении участвовать в президентской гонке 2025 года и превратились из союзников в соперников.

Почему партийное и идеологическое единство не смогло конвертироваться во внятное политическое поведение, в данном случае Моралеса, — большая загадка и трагедия страны, перепрыгнувшей из позднефеодальных отношений сразу в зачатки социалистических.

Литиевый соблазн и военный мятеж

Боливия — большая и богатая страна, настоящий лакомый кусок для внешних акторов. Одних залежей лития достаточно, чтобы объяснить огромный интерес к ней: Боливия — мировой лидер по запасам этого ресурса.

В июне 2024 года группа военных во главе с отставным генералом Хуаном Суньигой предприняла попытку переворота. Это происходило на фоне конфликта между Луисом Арсе и Моралесом, каждый из которых контролировал часть MAS. Взаимная борьба сослужила дурную службу и партии, и движению, и всему боливийскому раннему социализму.

Финал был предсказуем: после долгих переговоров Арсе удалось привести к присяге новое руководство армии и взять ситуацию под контроль. Мятежники отступили. Суньига оказался в тюрьме строгого режима в Ла-Пасе, а в мае прокуратура выдвинула против него официальные обвинения. По делу проходят еще 12 высокопоставленных военных, которым грозит до 20 лет заключения.

Боливия — рекордсмен по переворотам

Многое зависит от того, кто победит на выборах и какую позицию займет. Государственный переворот для Боливии — не новость.

Страна пережила двадцать три переворота, из которых двенадцать были неудачными.

В среднем раз в несколько лет Боливия оказывалась в эпицентре путча, поэтому мало кто удивился попытке 2024 года.

Тем временем кризис внутри правящей MAS углублялся, лишая движение социальной базы. К этому добавились проваленные реформы — в условиях политического раздрая их просто невозможно было реализовать.

Удар по Моралесу

Власти не собирались допускать Эво Моралеса к выборам, ведь фактически это был уже его пятый срок, хоть и с интервалом, что противоречит конституции. В октябре 2024 года против него выдвинули обвинения в изнасиловании несовершеннолетней и торговле людьми.

Обвинения в насилии — обычный инструмент против нежелательных кандидатов, особенно учитывая невнятные показания, которые легко могут быть отозваны. Но торговля людьми — уже серьёзная история. Не в плане доказательности, а как сигнал: Моралесу действительно решили перекрыть путь к власти.

Был выдан ордер на арест, но закончился он ничем. Сейчас Моралес скрывается в регионе Чара, окруженный охраной, но без свободы передвижения и политических действий.

Протесты, охватившие всю страну

Тем временем протесты в Боливии не утихали весь год. Луис Арсе, возмущенный давлением улицы, оказался не в состоянии противостоять гражданскому недовольству.

Кто внимательно следил за событиями в Боливии, знает: протесты затронули не только Ла-Пас, но и крупнейшие города — Кочабамбу, Санта-Крус-де-ла-Сьерра и другие. Фермеры перекрывали дороги, блокировали ключевые пути снабжения, и волнения постепенно охватывали всю страну.

На фоне массовых протестов президент Луис Арсе отказался участвовать в выборах. В итоге 17 августа оба ставленника от MAS — один под покровительством Моралеса, другой под покровительством Арсе — показали смехотворный результат: 8% и менее 4%.

Партия, безраздельно господствовавшая двадцать лет, едва наскребла 11% в сумме.

А выиграл кандидат, которого социологи даже не брали в расчет.

Электоральный сюрприз Боливии

Боливия — страна абсолютно электорально непредсказуемая. Все ожидали правого реванша: кандидат Кирога, тридцать лет в политике, показывал лидирующие проценты. Второе место прочили совсем другому человеку, но не Родриго Пасу.

Тем не менее победил именно Родриго Пас, фамилия которого означает "мир" по-испански. Боливия проголосовала за мир — так даже обыгрывалась его фамилия в кампании. Кандидат, которого еще вчера никто не знал и который не попадал ни в какие рейтинги, вышел на первое место с неожиданными 32% против 27% у Кироги.

Петух против капибары

Ситуация настолько поразила боливийцев и политический класс, что уже после выборов появились карикатуры: петух и капибара.

Символ партии Родриго Паса — петух , собранный в спешке к выборам.

, собранный в спешке к выборам. А капибара в Латинской Америке ассоциируется с силовиками, налоговыми инспекторами и прочими "людьми порядка", которых народ недолюбливает.

В битве капибары с петухом победил петух. Но это еще не конец: во втором туре аутсайдер нередко догоняет лидера за счет голосов выбывших кандидатов. Поэтому 32% вовсе не гарантия окончательной победы. Возможно, петух останется на насесте, а старая и опытная капибара в итоге возглавит Боливию. Но ничего смешного в этом нет.

Крах социалистического проекта

На самом деле мы имеем крах социалистического движения, которое более двадцати лет управляло Боливией. И не просто управляло, а действительно добилось заметных результатов: уровень крайней бедности снизился с 37% до 12%. Это колоссальное достижение — четверть населения вышла из нищеты. Были реализованы социальные программы, строилось доступное жилье. Боливия в реформах во многом опиралась на венесуэльский опыт.

Венесуэла держится, Боливия — нет

Венесуэла, несмотря на давление США и внутренних врагов, удержала позиции: чависты не только не дрогнули, но и укрепились. А вот Боливия не выдержала. Почему? Причин много, но ключевая — слабые социальные институты и рудиментарная партийная система, не сопоставимые даже с венесуэльскими, где

опыт политической борьбы, гражданского противостояния очень велик.

Тем не менее винить сторонников Луиса Арсе или Эво Моралеса нельзя. Боливийцы сделали невозможное: сумели выстроить ранние зачатки социализма в условиях, где изначально, казалось, это было почти невероятно.

Внутренний раскол и его последствия

В 2019 году, после ухода Моралеса, власть захватили правые, поставив свою марионетку Жанин Аньес. Но через несколько лет боливийцы сами, без всякого внешнего вмешательства, прогнали ее и восстановили справедливость. Однако расслабиться не дали Моралес и Арсе. Их ссора, переросшая во вражду, как гниль разъела все социалистическое движение и оставила на нем несмываемый отпечаток. Когда партия дробится на равные половины и годами уничтожает саму себя, финал всегда предсказуем.

Урок боливийских выборов

Боливийский урок — не только для левых, но и для всех, кто хочет менять мир. Для успеха нужна сплоченность — единство мнений, действий, идеологии. В Боливии этого не было. Индивидуальные амбиции и взаимная ревность разъели MAS, и народ поставил справедливую оценку — крайне низкие проценты на выборах.

Маятник Латинской Америки

В отличие от Чили, Аргентины или Бразилии, где работает "маятник" левых и правых, Боливия не сделала выбор в пользу правых. Кирога набрал лишь 27% — предел для правых в нынешних условиях. Центрист Родриго Пас оказался фаворитом, но о нем почти ничего не известно. Перед выборами любой "чертик из табакерки" может назвать себя центристом, а быть кем угодно. Не исключено, что его кампания финансировалась США и их политтехнологи ковали победу неизвестного Родриго Паса с петухом в качестве визуального символа.

История тревожная, грустная и поучительная. Не повторяйте ошибок боливийских социалистов, не делайте так, как поступил Эво Моралес. Фактически вся его десятилетиями наработанная репутация оказалась разрушена из-за воронки, в которую социалисты погрузили свою собственную страну, наверное, на многие годы.

Уточнения

Хуа́н Э́во Мора́лес А́йма — боливийский государственный и политический деятель, президент Боливии (22 января 2006 — 10 ноября 2019).

