Политик Дарья Митина: В воздухе отчетливо запахло капитуляцией — но не украинской

Россия выигрывает на фронте, но уступает за столом переговоров — политик Дарья Митина

11:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Личное мнение

Россия выигрывает на фронте, но проигрывает за столом переговоров. Запад диктует сценарий, превращая мирные договоры в инструмент давления. Подробный разбор — в авторской программе "Личное мнение" на Правда ТВ

секретаря Объединенной Коммунистической Партии, председателя Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарьи Митиной.

Тревожный запах капитуляции

— Сегодня у нас тревожная тема, потому что речь пойдет о ситуации вокруг российско-украинского конфликта. Она не может не вызывать правомерной тревоги. Это напоминает картинку из интернета: сидит рыжая лисица, а рядом на ветке ворона. Лиса говорит вороне: "Ну, ты же понимаешь, так вопрос не стоит, чтобы сыр не отдавать".

Ситуация очень похожая: в роли вороны по очереди выступает то Украина, то Россия. А кто такая рыжая лиса, думаю, понятно. Изображение этой тройки — США, России и Украины — горькая аллегория. Для обеих "ворон" вопрос не в том, чтобы не уступать. Одна сторона готова к уступкам и постоянно это демонстрирует. Другая — не демонстрирует, что показала встреча в Вашингтоне.

Формально между Анкориджем и Вашингтоном дистанция три с половиной — четыре дня, но по содержанию она огромна. Что произошло между Анкориджем и Вашингтоном — большая загадка, на которую будут отвечать историки.

Но одно уже понятно: хороших новостей для России нет, потому что в воздухе отчетливо запахло капитуляцией. Но не украинской, как вы могли подумать.

Россия в зеркале западной прессы

Если почитать западную — американскую, европейскую и даже украинскую — прессу, там позиции России описываются как более крепкие и твёрдые, чем они есть на самом деле. The New York Times, например, задаёт определённые рамки и постоянно напоминает нам, с каких стартовых позиций мы начинали.

"Путин может встретиться с Зеленским только чтобы принять его капитуляцию" — заголовок The New York Times.

Надо сказать, что есть вменяемые, разумные украинские эксперты — те, кто говорит не из Киева, а из эмиграции, понимая, что в самой Украине правду говорить невозможно. И ни им, ни американцам, ни европейцам до сегодняшнего дня даже в голову не приходило, что российская сторона начнёт всерьёз обсуждать не просто уступки, не просто равноправные встречи президента Путина с нелегитимным клоуном и "пианистом" Зеленским, но и целый ряд других вопросов, о которых официально не говорится, но информация просачивается.

Да, до определённого момента можно было всё списывать на манипуляции, передёргивания и идеологические диверсии Запада. Но рано или поздно придётся говорить прямо. И чем раньше мы артикулируем происходящее, тем правильнее. Потому что, как известно, чем выше взлетел, тем больнее падать.

Встреча, о которой никто прямо не говорит

Тем не менее The New York Times объясняет невозможность потенциальной встречи Путина с Зеленским рядом причин, носящих субъективный характер.

Путин презирает главаря киевского режима, никогда не произносит его фамилию, Кремль настаивает на его нелегитимности, а российское телевидение называет его клоуном.

Но если верить Трампу, сейчас обсуждается организация встречи Путина с Зеленским на серьёзном уровне — в Европе, в Будапеште, в Стамбуле.

Российская сторона молчит. Трамп, конечно, может "молоть языком", но отсутствие внятной позиции из Москвы выглядит как согласие.

Молчание — знак согласия, как говорится в поговорке.

The New York Times делает вывод: российский лидер встретится с "просроченным украинским недопрезидентом" только ради капитуляции Киева. Но происходящее на ситуацию украинской капитуляции это не очень похоже. Встреча в Вашингтоне показала: украинская сторона не сдвинулась ни на сантиметр, в отличие от российской. И все источники — именно внешние, не российские — утверждают: Москва приехала на переговоры уже с позицией уступок, согласившись оставить под своим контролем только Донбасс. Это принципиально иная ситуация.

Почему Трамп спешит

Обратите внимание, как Трамп торопится подвести черту под украинским конфликтом. Да, ему хочется получить Нобелевскую премию, и время поджимает. Но дело не только в этом. Его спешка объясняется ещё и тем, что скоро из отпуска возвращается Конгресс. А там у Трампа большинства нет.

Когда конгрессмены вернутся и начнут принимать бюджет, русофобски настроенные сенаторы смогут надавить на Трампа: включить в смету помощь Украине, новые поставки военного и невоенного характера, вынести на голосование законопроект об антироссийских санкциях.

СМИ судачат, что Трамп якобы обещал Москве отсутствие новых санкций. Но достоверных подтверждений этому нет. Более того, российская сторона ехала в Вашингтон с надеждой услышать о снятии хотя бы части старых санкций. Ничего подобного не прозвучало. И законопроект об антироссийских мерах вполне может пройти в Конгрессе. Даже если Трамп наложит вето, сил для его преодоления хватит.

Отсюда и тайминг, и скорость. Россия в ускорении этого процесса не была заинтересована — до сегодняшнего дня.

Карта поражения и молчание России

На вашингтонской встрече стояла карта. Многие смеялись: мол, вот Зеленский смешно смотрит на неё, а там показано поражение Украины. Но что именно было на карте? Там отмечены районы, которые уже находятся под контролем российской армии. Кусочек небольшой, даже меньше, чем в "пророческой" карте из американского сериала "Мадам госсекретарь" десятилетней давности. Там был обозначен не жалкий огрызок, а вся Новороссия: восемь областей целиком плюс Крым.

Самое глупое и непродуктивное, что могло случиться, уже произошло: Россию втянули в обсуждение территорий, обменов и разменов.

Российская сторона сама таких терминов не использует, но и позиции не артикулирует. Дипломаты молчат. Складывается впечатление, что Россия на переговорах просто набрала воды в рот.

Когда-то, во времена переговоров с участием Мединского, всё выглядело иначе: да, результаты были слабые, но хотя бы выходили к прессе и объясняли, о чём шла речь. Сейчас — тишина. Во вчерашнем интервью министр иностранных дел Лавров и вовсе заявил, что Россия никогда не стремилась ставить под контроль украинские территории, включая Крым. Мы, оказывается, и Крым не хотели.

Первопричины, о которых забыли напомнить

На самом деле в словах Лаврова есть правда. Специальная военная операция начиналась не ради присоединения территорий. В выступлении Путина 24 февраля 2022 года не было речи о контроле над Украиной. Там говорилось о защите жителей Донбасса, о демилитаризации и денацификации.

Крым мы не брали — он сам пришёл. Донбасс тоже стучался, но ему не открыли. И тогда ему пришлось брать оружие самому.

85% территории, которая сегодня под контролем, — это заслуга ополчения Донбасса, народных милиций. Об этом забывать нельзя.

Но сказав "а", нужно говорить и "б". Да, мы не хотели брать Крым, мы не хотели брать другие украинские территории, но настаивали на демилитаризации и денацификации. Эти требования никто не снимал. Именно об этом и надо было говорить с американской стороной, а не отправлять в Вашингтон историка Мединского с картами, над которыми все смеялись.

Сегодня Марко Рубио прямо заявляет:

"США не будут зацикливаться на первопричинах конфликта. Это давние исторические жалобы".

Для американского ума это слишком длинная история — историческая память американцев весьма коротка. Но ведь речь не о давних обидах, а о реальных причинах: дискриминационных законах, репрессивном режиме, который преследует не только русскоговорящих, но и всех инакомыслящих — коммунистов, социалистов, священников.

Американцам нужно было показывать не карты, а Одессу, горящий Дом профсоюзов. Мариуполь, где 9 мая горело здание МВД. Луганск, где погибла дочь Инны Кукурузы, а сама она лежала без ног в луже крови. Но вместо этого показывали схемы и линии. А цеплять американцев картами — дело глухое и бесполезное.

Кто объявлен проигравшим

Рубио говорит: "Для прекращения боевых действий обе стороны должны будут пойти на уступки". Что это значит?

Это значит, что победителем не является ни Россия, ни Украина. Обе стороны объявлены проигравшими.

А победители — американцы, которые и будут диктовать условия. И пока что я не вижу аргументов, которые могли бы оспорить эту логику.

В Анкоридже и в Вашингтоне ничего подобного сказано не было. В Вашингтоне понятно: России там не было, а Зеленский не станет обсуждать демонтаж своего режима. Но вариант уже подготовлен. Великобритания заявила о готовности помочь организовать президентские выборы после завершения боевых действий. Эти-то выборы организуют без проблем.

После подписания так называемого мирного договора — по сути, российской капитуляции, если всё пойдёт по нынешнему сценарию, — Зеленский выиграет выборы "в одну калитку". Запасные фигуры вроде Залужного даже не понадобятся. Украина сохранит субъектность и государственность — и это для неё будет трактоваться как победа. А что у России?

Цели и результаты: кто победил?

Напомню правило всех войн: победителем считается тот, кто достиг своих целей. Если цели не выполнены — сторона проиграла. Нужно ли что-то добавлять?

Сегодня, буквально за пару часов до начала нашего выпуска, прозвучал новый тревожный сигнал. И на этот раз всё выглядит очень серьёзно.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил: Россия поддерживает выработку гарантий безопасности Украины. Вопрос — гарантий со стороны кого? НАТО? России? Кого именно?

Речь когда-то шла о демонтаже украинского государства, а теперь — о сохранении статус-кво с закреплением гарантий безопасности. Лавров сослался на ход Стамбульских переговоров 2022 года. Лучше бы о Стамбуле 2022-го не вспоминать: оба раза "Стамбул" знаменовали российские военно-политические поражения — уход с севера Украины, из Харькова, Чернигова, Сум, а потом и оставление Херсона.

Тем не менее Лавров произнёс это вслух. Не верите — зайдите на сайт МИДа, видео висит повсюду. Россия соглашается, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе при участии Китая, США, Великобритании, Франции, Германии, Турции, России, Беларуси. Список можно продолжать. Но главное прозвучало: США, Великобритания и Франция — три ядерные державы, входящие в НАТО.

Вот и всё. И надеяться можно только на то, что точку на этом ещё не поставили.

Контуры будущего мира

Понятно, что в ближайшее время военные действия не прекратятся — что бы ни говорил Лавров и какие бы уступки США ни обещали. Буферную зону надо осваивать и отвоёвывать, сама себя она не защитит. Главное, чтобы линия не прошла по Донецку.

Представьте, что чувствуют сейчас военнослужащие на фронтах в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Да, фиксированных договорённостей о мире пока нет. Рано ставить окончательную точку и объявлять трагедию, но контуры будущего мирного договора уже вырисовываются. Информация об этом пока идёт с одной стороны, но рано или поздно начнёт просачиваться и с российской.

Де-факто мы имеем следующее: территории под фактическим контролем России остаются за ней — то есть речь о линии боевого соприкосновения, ЛБС. Но ещё в 2023–2024 годах многие предупреждали: заморозка по ЛБС станет политическим и военным поражением. Тем более обидным, что последний год Россия всё же показывала поступательное продвижение на Запад. Не стремительное, не крупными прорывами, но уверенное.

И вдруг всё это готовы обнулить, согласившись на ввод войск НАТО на украинскую территорию? На этот вопрос ответа нет.

Европа готовится к войне надолго

Что произошло между Анкориджем и Вашингтоном? Киев и Европа будут сопротивляться любому размену территориями, чтобы не допустить потери оставшейся части Донецкой области и контроля Россией над уже отвоеванным. Европа тем временем всерьёз примеряется к отправке многонационального контингента НАТО на Украину — под воздушным прикрытием США.

И при гробовом молчании российской стороны. Нам рассказывают, что ни Великобритания, ни Франция солдат не направят, всё достанется Германии. Но Бундесвер — не маленькая и не слабая армия. Немецких сил вполне хватит, чтобы обеспечить "безопасность" по линии соприкосновения. Все эти разговоры про отсутствие сил у Макрона или Стармера — лишь тёплая ванна для доверчивых.

Что мы получаем? АнтиРоссию, созданную надолго, усиленную деньгами, оружием и параллельным перевооружением Европы.

Теперь европейцы будут платить в НАТО 5% от ВВП вместо прежних двух. В составе Украины остаются крупнейшие города — Харьков, Херсон, Днепропетровск, Запорожье, Николаев, Одесса, Киев.

Американец Скотт Риттер, которого многие слушают за его оптимистичные прогнозы для России, сказал: "Кто будет владеть Одессой — тот победил в этой войне". Нужно ли объяснять стратегическое значение Одессы и Николаева для сухопутного коридора в Крым? У России сегодня нет возможности воевать за эти мегаполисы, превращать их в руины никто не станет.

Таким образом, украинская государственность — с её антироссийским и проамериканским ядром — сохраняется. Вернутся с фронта солдаты, вспыхнет новый реваншизм, территориальные претензии появятся сразу после подписания мирного договора. Такой договор легко можно будет свернуть в трубочку и засунуть туда, куда он и пойдёт. Примеров хватает: Минские соглашения, Стамбул.

Политическое поражение и чужой сценарий

Сегодня Путин звонил Эрдогану. Не означает ли это, что подписание финальных документов состоится именно в Стамбуле? Хотелось бы думать иначе, но символизм места вторичен. Первично — политическое поражение России. Именно политико-дипломатическое: неумение или нежелание отстоять завоеванное, настоять на своей позиции, диктовать повестку.

Зеленский пытается изображать победителя — плохо, неубедительно. Его судьба второстепенна: будет ли эмиграция, виселица или новая роль в Лондоне, — это нас не должно волновать. Важно другое: мы проигрываем не Украине, а коллективному Западу, который три с половиной года прогибает Россию в сторону невыгодного соглашения. Военным путём они победить не смогли — побеждают политически.

Я сама ещё четыре дня назад писала, что российской дипломатии можно ставить "твёрдую пятёрку" по итогам встречи в Анкоридже. Но от этих договорённостей уже не осталось и пепла. Украина, усиленная "семью европейскими гномами", выглядит сегодня политически сильнее России.

И сакраментальный вопрос: стоит ли происходящее рассматривать как европейско-украинское противостояние США? Нет. Всё разыгрывается по единому сценарию, только написан он не нами. Трамп говорит мозаично, но алгоритм просматривается. А лавровское "судьба Европы не должна решаться без России" звучит умоляюще.

Если раньше Россия заявляла, что она не потерпит сапог НАТО на постсоветской территории, то теперь фактически готова пустить туда американцев, Великобританию и Францию.

"Приходи кто хочешь" — так это выглядит сейчас.

Если кто-то мне сейчас попытается сказать, что СВО затевалась ради того, чтобы помочь США и Польше распилить постсоветское пространство, я не могу согласиться. Пока поводов для оптимизма мало. Но, думаю, до начала сентября всё решится окончательно — и тогда уже можно будет подводить итог.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

