США и НАТО заходят в Сюник: что скрывается за планами Алиева и Эрдогана

Арман Гукасян: уступка Зангезурского коридора грозит Армении потерей государственности

0:29 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Горячие точки

Политический прогноз для Южного Кавказа звучит тревожно: Зангезурский коридор становится не просто дорогой, а элементом большой геополитической игры. Политическую ситуацию в эксклюзивном интервью спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой анализирует политолог, председатель партии "Во имя социальной справедливости" Арман Гукасян.

Обострение на Южном Кавказе

— В Ереване говорят о тревожных новостях: возникло тяжелое обострение отношений между Азербайджаном и Россией, звучат разговоры о базе НАТО, а Зангезурский коридор уже называют "мостом Трампа", который будут охранять американцы. США и НАТО входят на Кавказ. Чем это грозит?

— Азербайджан всегда был союзником Турции и партнёром Великобритании. Я никогда не рассматривал российско-азербайджанские отношения как союзнические или тёплые. После того как Алиев получил Карабах, для него отношения с Россией уже не так интересны, как раньше. Экономическое взаимодействие останется, полного разрыва не будет. Но прежняя геополитическая конфигурация на Кавказе уже невозможна.

— То есть Карабах — это всё, что Алиев хотел от России?

— В политическом, геополитическом и региональном плане — да. Мы знаем влияние Турции и Великобритании, в частности участие British Petroleum в нефтяной отрасли Азербайджана. Это серьёзный фактор. И риторика Алиева это подтверждает.

Недавно в Шуши прошёл форум. После заявления Трампа о "чуде нормализации" и скором мире Алиев заявил, что Армения должна идти на односторонние уступки: армянские пограничники не должны проверять азербайджанские грузы и перевозки по этой дороге. То есть реальность, исходящая от Алиева, резко отличается от слов Трампа.

"Коридор" или дорога?

— Трамп говорит о "чуде", но за этим чудом стоят большие интересы.

— На деле всё иначе. Если рассматривать Сюникскую дорогу с точки зрения американских интересов, то это не экономика, а геополитика. Очевидно, что приход США туда означает приход НАТО. Я принципиально не называю это "коридором".

Коридор — это всегда уступка части суверенитета, а для Армении это красная линия.

Мы, общество и политики, говорим об этом прямо: Армения не может идти на такие уступки и делать это в логике коридора. Это должны быть обычные транспортные коммуникации, открытые на взаимной основе и под контролем Армении. Алиев и Эрдоган настроены немного по-другому. Они постоянно говорят о Зангезурском коридоре, что означает уступки суверенитета Армении и контроля над этой дорогой.

Зачем американцам Сюник?

— Во-первых, через Сюник проходит граница с Ираном. "Мост Трампа" — это прямая изоляция Ирана.

Во-вторых, это вытеснение России из региона. Если туда зайдут США и НАТО — это прямая угроза России: её южным рубежам, Средней Азии, Северному Кавказу. Это не только геополитика, это вопрос безопасности, это вопрос экономики: через Сюник может пойти поток грузов из Китая и Центральной Азии в Европу. Вот почему интерес США столь велик. Никто не будет отправлять сюда ЧВК ради красивых глаз армян или азербайджанцев. Там просчитаны конкретные интересы — военные, политические, экономические.

Это прямая изоляция Ирана и вытеснение России из региона с перспективой прямой угрозы, в том числе стратегического характера. Для Армении это прямая угроза экзистенционального существования страны.

Если реализовать план Алиева, это будет не просто уступка суверенитета и безопасности — это угроза самому существованию армянской государственности.

Российская база и присутствие НАТО

— Если прибудут американцы, значит, российская база в Гюмри будет выведена?

— Конечно. Невозможно совместное существование российской военной базы и присутствия НАТО. Сейчас у нас действует Европейская гражданская миссия, которая официально проводит мониторинг на армяно-азербайджанской границе.

Несмотря на название, это не только "гражданская" миссия. Там около двухсот человек, в том числе военные и полицейские.

— То есть фактически сюда пустили европейскую разведку?

— Совершенно верно. Проблема в том, что Армения стремительно оказывается в центре противостояния мировых центров силы — России и Запада. Южный Кавказ стал ключевым регионом. Запад активно продвигает свои интересы — против России и против Ирана. С одной стороны, это вытеснение России и создание прямых угроз её безопасности. С другой — изоляция Ирана.

Не случайно в Армению годами вливались большие деньги: гранты для гражданского общества, поддержка правительственных структур. Это не делалось ради "свобод" или "демократии". Это прагматика: закрепиться в регионе. И надо признать, что у Запада это получилось. Они здесь, они задают логику процессов, и пока играют успешно.

Повестка Пашиняна и выборы

— В следующем году в Армении судьбоносные выборы. Пашиняну выгодно заявить: "Я принес вам мир".

— Никол Пашинян продвигает повестку мира. Он говорит о возможности договориться с Азербайджаном и Турцией, об открытии границ и нормализации отношений. Но в армянском обществе есть скепсис. Никто не хочет войны, это очевидно, но нужны альтернативные подходы.

— Фактически вы, грубо говоря, кастрированное поколение. Пассионарии ушли, пришли люди, которые хотят уже жить спокойно и удобно.

— Здесь важна цена. Есть люди, которые верят в то, что можно жить в мире с Азербайджаном, с Турцией после стольких кровопролитий и войн. Но есть люди, которые в это не верят. До каких пор должны быть односторонние уступки?

Когда противоположная сторона требует всё больше и больше, уступать бесконечно невозможно. Мир может быть разным, и ключевой вопрос — на каких условиях он будет заключён.

Повестка Никола Пашиняна и его правительства в том, что мир может быть. Ключевой вопрос: что может противопоставить оппозиция, которая не согласна с Пашиняном? Никто не будет идти за реваншистскими силами в Армении, в армянском обществе нет таких настроений. Люди устали от войны.

Люди очень многое потеряли. В Армении в каждой семье есть погибшие в войне. Поэтому люди хотят мира. И очень важно, на каких условиях этот мир будет.

Опасность поспешного соглашения

— Запад стремится быстро закрыть вопрос, пока Россия занята на украинском направлении. Но поспешное подписание договора без решения фундаментальных вопросов — это мина замедленного действия.

Россия исторически была основным модератором: именно она остановила войну в Карабахе и обеспечила соглашение 9 ноября 2020 года.

Сегодня Запад пытается перехватить роль посредника, но нужно понимать: интересы России и Турции не могут полностью совпадать в регионе. И никогда не совпадали. Ситуация с Азербайджаном показала, что никакого тандема нет. У России сейчас ограниченные ресурсы: главное направление — Украина, где идёт противостояние не только с Киевом, но и с коллективным Западом. Цель Запада — нанести России стратегическое поражение. Обществу нужно говорить об этом открыто.

России пытаются нанести поражение по всем направлениям, в том числе на южных рубежах. Южный Кавказ стал ареной борьбы мировых центров силы.

Но Армения не должна превращаться в эпицентр этих столкновений и тем более не должна становиться инструментом внешних сил против России.

Экономическая зависимость Армении от России

— У Армении — скромные возможности, не самые большие ресурсы. Поэтому мы не можем позволить себе плохие отношения с Россией. Это не отвечает нашим национальным интересам. Россия — наш главный экономический партнёр: она занимает первое место по товарообороту с Арменией, только в 2024 году он составил 12-14 миллиардов долларов.

— Вы же ещё получаете дешевый газ.

— Да, мы получаем газ по очень выгодным ценам, значительно ниже европейских и мировых.

Мы получаем из России пшеницу тоже по удобным ценам.

Практически вся наша продукция идёт на экспорт именно в Россию.

У нас денежные переводы — традиционно тоже из России: родственники, живущие там, поддерживают семьи в Армении.

Это прагматические отношения. Можно любить Францию, США или Швейцарию, отдыхать в Дубае или в Испании, это вопрос вкуса. А в реальности мы не можем разорвать отношения с Россией: это фундаментальный интерес Армении.

Народные связи и политические риски

— Есть тесные культурные, гуманитарные, ментальные связи — наши народы неразделимы, и между ними никогда не было проблем. Уверен, их и не будет. Но между политическими элитами возникают вопросы и риски. Элитные конфликты приходят и уходят, а интересы народов и фундаментальные прагматические интересы страны остаются. Если разорвать отношения с Россией, Армения окажется в прямой зависимости от Турции.

Европейский рынок: миф или реальность?

— Они предлагают такую версию: "Сохранится независимая Армения — свой флаг, гимн, условные границы. Но под защитой Турции. Живите спокойно между Азербайджаном и Турцией".

— Соседей не выбирают. Мы не проснёмся завтра рядом со Швейцарией. Мир в регионе, конечно, должен быть. Но проблема в другом: есть силы в Армении, которые настаивают — нужно срочно разорвать экономические и политические отношения с Россией и повернуться к Евросоюзу.

Но у нас нет границы с ЕС. И как мы будем довозить туда продукцию?

— И зачем Европе ещё один конкурент?

— Именно. Сейчас экспорт в Европу — в основном сырьё. В Россию — готовая продукция. А готовая продукция означает рабочие места. Это развитие экономики. Сырьё вывез — рабочих мест нет.

Даже если представить экспорт в Европу, логистика убивает конкурентоспособность. Доставка в три раза дороже, чем в Россию. Наши товары просто не выдержат конкуренции. Если говорить о нормализации отношений, то это скорее Турция. Но там слишком много рисков. Экономическую сторону даже можно оставить в стороне — вопрос стратегический.

Угроза зависимости от Турции

— У Турции есть свои помидоры, свои фрукты и овощи. И зачем ей ваш коньяк?

— Да, и это означает массовый импорт. Турецкие товары будут дешевле, чем местные, и наши фермеры окажутся неконкурентоспособными. Но даже оставив экономику в стороне, всегда плохо, когда страна полностью зависит от другой. Сейчас Армения выстраивает отношения и с Россией, и с ЕС, и с США, но, если разорвать связи с Россией и зависеть только от Турции — последствия будут катастрофическими.

Турция открыто говорит о "Зангезурском коридоре". Но для них это не вопрос коммуникаций, а вопрос контроля — фактически уступка суверенитета Армении. Это часть проекта "Большого Турана". Армения в этой логике — лишь преграда, которую нужно убрать. Поэтому призывы отказаться от России в пользу Турции — это прямая дорога к потере подушки безопасности и усилению давления со стороны Анкары и Баку.

Разрыв отношений с Россией — это выстрел себе сначала в ногу, а потом в голову. Для государства — это самоубийственно. Сейчас перед Арменией стоят экзистенциальные вызовы, и любые резкие шаги крайне опасны.

Уточнения

Закавка́зье или Южный Кавказ — геополитический регион, расположенный на границе Восточной Европы и Передней Азии, лежащий к югу от Главного, или Водораздельного хребта Большого Кавказа.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.