Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи

Зачем Турция и Азербайджан проталкивают идею "Моста Трампа" и что стоит за планом воссоздания Османской империи? Почему Армения оказалась на линии удара и какие цели преследуют США и Британия, заходя в регион? Об этом — в эксклюзивном интервью спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

"Россия уходит?"

— Начнём с вопроса, который мне сегодня все задают в Армении: "Россия, вы уходите с Южного Кавказа или остаетесь?". Твоё мнение: что происходит? Россия действительно оставляет регион?

— Судя по бездействию — да. Такое впечатление, что Россия уходит. Риторика вашего Министерства иностранных дел уже не работает, нужны конкретные действия. Сегодняшняя власть Армении нацелилась на Европу. Россия отвечает: "Это ваше внутреннее суверенное право". Это абсолютно верно. Но мы состоим в ЕврАзЭС, пока номинально — в ОДКБ. Вроде бы всё хорошо, но отношения серьёзно испортились. Грядут геополитические перемены. Поэтому и возникает вопрос: Россия остаётся, слава Богу, или уходит, не дай Бог?

— Сегодня Азербайджан ведёт себя жёстко и провокационно по отношению к России. Уже пошли разговоры о базе НАТО. Многие в России спрашивают: "Как же так? Это же был стратегический партнёр, друг". Почему Алиев действует так открыто?

— Давайте вспомним, как Алиев вёл себя все эти годы: приезжал в Москву с широкой улыбкой, а из Баку поставлял вооружение Украине и на словах её поддерживал. Турция — та же история, потому что сейчас Турция и Азербайджан фактически одно целое. Если бы не было Турции, Азербайджан бы так не осмелел. Он бы вообще не выиграл Карабахскую войну.

Поэтому удивляться: "Как же так, ведь мы были друзья?" — наивно. Мы предупреждали: у турецкого этноса есть чёткая программа. Они выполняют её терпеливо, шаг за шагом. Эрдоган постоянно об этом говорит. Поэтому делать вид, что всё случилось вдруг, — это хорошая мина при плохой игре.

Когда убили российского посла в Турции или сбили ваш самолёт — это не было случайностью. Азербайджан сбил российский вертолёт около Нахичеваня и просто извинился. Расстреляли миротворцев в Карабахе и сказали: "Мы дадим компенсацию". Но это же факты! Россия всё проглотила. Но это часть программы, туранской программы. Известно, что у турок такая дипломатия — угождать ради того, чтобы добиться своей цели. Они всегда любезны.

В самой России азербайджанская диаспора, особенно после Карабахской войны, почувствовала себя победителями и стала вести себя вызывающе. Это тоже старались не замечать.

— Хотя войну в Нагорном Карабахе в 2020 году выиграла Турция — с помощью Израиля.

— Конечно. И ещё Пакистан участвовал. Турция переправила две тысячи сирийских боевиков — это официально подтверждал Сергей Нарышкин. Армянская власть обязана была обратиться к Путину с просьбой принять меры против террористов. Но промолчала. И Россия промолчала.

Хотя всем было понятно: если Турция закрепилась в Карабахе, он стал не просто точкой на карте. Это стратегическая территория, где решалось, кто будет доминировать: Израиль, США или Турция. Там же сосредоточены торговые и транспортные пути.

— И граница с Ираном.

— Да. О нашем Мегри они мечтают давно, столетиями. Потому что это смычка — выход и на Иран, и на Восток.

Азербайджан и синдром победителя

— Давайте вернёмся к Азербайджану.

— Сегодня Азербайджан пытается использовать синдром победителя. Но это с подачи Турции и всего туранского мира. Очень важно понимать, в чём здесь проблема. В чём игра и зачем она? Турция и Азербайджан географически пока не могут воссоединиться.

— Мешает Армения.

— Да, мешает Армения. Есть Нахичевань — исконная армянская земля, отданная большевиками под протекторат Азербайджана. Более того, в 1920-е годы армяне составляли там 60-65% населения. Их изгнали. Сегодня МИД России должен был отреагировать на то, что Азербайджан дезавуировал Карсский и Московский договоры, где был прописан автономный статус Нахичевани. Сейчас они сделали её своей неотъемлемой частью, и Турция там фактически хозяйничает. Там стоит экспедиционный корпус, отремонтирован аэропорт для приёма тяжёлых транспортных самолётов, мост в идеальном состоянии.

Зангезурский коридор и "Мост Трампа"

— Нахичевань — это официально эксклав Азербайджана, и Армения мешает их соединению.

— Азербайджан хочет иметь уже не просто дорогу, а полноценное воссоединение. Для этого они придумали Зангезурский коридор. У нас есть Сюникская область, через которую проходит дорога от Мегри к Еревану, а дальше — в Турцию.

Сорок два километра по горной местности. В советское время там работала железная дорога, соединявшая Армению и Азербайджан с выходом в Россию через Дербент. Она не работает уже 35 лет. Осталась одна автомобильная дорога. Теперь Азербайджан говорит: "Отдайте нам эту часть дороги, сорок два километра, и мы должны ездить беспрепятственно, без таможни". То есть фактически это станет частью их территории.

В игру вмешалась Америка. Дональд Трамп вдруг заявил, что "совершил чудо": Армения и Азербайджан подпишут соглашение, а этот участок дороги он возьмёт у Армении в аренду на сто лет. И назвали это "Мост Трампа".

Турецкий проект: новый геополитический полюс

— То, что они предлагают, уже это уже не экономический, а геополитический проект. Турецкий мир формирует свой полюс. Эрдоган публично показывал всему миру карту: Армения, Азербайджан, вся Центральная Азия (кроме Таджикистана), уйгурский район в Китае, дальше выход на Алтай, Якутию, Поволжье, Северный Кавказ. Всё окрашено в зелёный цвет ислама.

С точки зрения тюркского мира, это нормально: "Почему Европа может быть Евросоюзом, а мы не можем?". Но если это произойдёт, у всего мира будет болеть голова. Потому что Эрдоган прямо заявляет: Османская империя должна быть возрождена.

Османская империя и большая игра

— А что значит Османская империя в современном понимании?

— Османская империя — это экспансия, которая когда-то дошла до ворот Вены. Поэтому надо понимать: речь идёт о великой экспансии. Не думаю, что Трамп или британские спецслужбы просто так решили дать Турции возможность действовать так, как она хочет. Всё это нацелено против России. Их цель — расчленить Россию, они этого не скрывают. Уже называют будущие "государства", которые должны появиться на её территории. А сделать это проще всего через турок: сегодня они могут быть вашими друзьями, а завтра — нож в спину. Все русско-турецкие войны это доказывают.

Америка и союзники в регионе

— Сейчас всё очевидно: речь идет о Туранском поясе и новой Османской империи. Американцы заходят в Армению через частную военную компанию и берут в аренду стратегическую дорогу. Азербайджанские СМИ уже заявляют: "Мы не боимся России, будем создавать базу НАТО". Азербайджан вступает в прямой конфликт с Россией. Но настоящие игроки здесь — англичане, Израиль, американцы. Мы снова возвращаемся в XIX век, во времена Большой игры?

— Правильно. Южный фланг России, её южное подбрюшье — это не просто важная часть геополитики, это ключевой узел. В Москве и здесь многие пока этого не понимают.

Цена союзничества для Армении и России

— Для обывателя всё сводится к бытовому: "Не будет отношений с Азербайджаном — обойдёмся без помидоров. Не будет с Арменией — что нам этот коньяк".

— Государственную политику никогда не строят на уровне обывателя. Политику ведут исходя из коренных интересов страны. И это крайне важно. От ответа на вопрос — остаётся Россия на Кавказе или уходит — зависит судьба моего народа, судьба моей страны. Если Россия уберёт отсюда свою 102-ю базу, Армения одна не выдержит против Турции, члена НАТО с 700-тысячной армией. Европа турков сдерживать не будет.

Поэтому необходима согласованная политика. Причём это очень важный момент: никто не говорит о том, что надо вмешиваться во внутренние дела. Речь о союзнических отношениях. В 1997 году Армения и Россия подписали договор о дружбе и сотрудничестве. С тех пор прошло 28 лет, ситуация в регионе изменилась. Договор нужно обновить и прописать ключевые вещи.

Что значит "стратегический партнёр" или "союзник"? Какие обязательства он несёт? И что будет, если нарушит — с обеих сторон. Нужно чётко зафиксировать, что означает союзничество сегодня.

Союзничество и стратегический выбор

— Как, например, Россия сделала с Северной Кореей: мы за вас вступаемся, если вы воюете, а вы за нас — если мы воюем.

— Да. Но это должно быть чётко прописано по пунктам. А сейчас выходит так: "Я, вообще-то, с этим ОДКБ дела иметь не хочу. Но в ЕврАзЭС я остаюсь".

— То, что говорит Пашинян: выходим из ОДКБ, но остаёмся в ЕврАзЭС.

— Конечно. Потому что это большие деньги и рынок. Чем заменить для Армении российский рынок? Нечем. Европейцы вовсе не ждут, чтобы мы появились у них на рынке. Главное зерно здесь в том, что нужно мыслить не сегодняшними реалиями, а стратегией на десятилетия вперёд. Даже Запад уже перестал скрывать, что его цель — расчленить Россию. Это говорится открыто.

— Они прямо называют Россию официальным противником и готовятся к войне. Европа милитаризируется.

— Да. Немцы снова осмелели после 80 лет молчания. "Спасибо" Михаилу Горбачёву, который за две недели вывел из Германии полумиллионную советскую армию.

Зангезурский коридор и суверенитет Армении

— Возвращаемся к основной теме. Так называемый Зангезурский коридор — это их термин. У нас нет Зангезура, у нас есть Сюникская область, суверенная территория Армении. Коммуникации должны быть открыты и разблокированы обоюдно. Если Азербайджан собирается ездить по нашей территории в Нахичевань, то и армянская сторона должна так же беспрепятственно через Азербайджан выезжать в Россию. Ведь общей границы с Россией у нас нет.

Что касается так называемого Вашингтонского соглашения, подписанного Пашиняном и Алиевым в августе этого года, — это попытка в корне радикально изменить расклад сил в Закавказье, лишить Россию (при ее стыдливо пассивном поведении) возможности продвигать свои национальные интересы в регионе, который в силу своего стратегического значения становится "узловой станцией" на пути с Запада на Восток и наоборот.

Отказ премьер-министра Армении Пашиняна от Арцаха (Нагорного Карабаха) в обмен на "Мост Трампа", на обещанную разблокировку коммуникаций во всем регионе, подается как уже наступивший "прочный и долгосрочный мир" в регионе. Что ж, схема схемой, а жизнь внесет свои коррективы.

Однако, если данный процесс тектонических перемен продолжится, мы вскоре станем свидетелями обрушения армяно-российских союзнических отношений. Каковы будут последствия, особо гадать не надо. НАТО окажется на южных границах России, а Великий Туран станет как минимум головной болью для стран Евразийского пространства. В первую очередь для России. А об Армении уже и говорить не о чем.

Уточнения

Осма́нская импе́рия также Оттома́нская импе́рия, Оттома́нская По́рта или просто По́рта — трансконтинентальное государство, созданное в 1299 году турками-османами под предводительством удж-бея Османа Гази на северо-западе Малой Азии.



