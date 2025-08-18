Женщины без школ, экономика без заводов: Афганистан сегодня — страна, где время пошло вспять

Политик Дарья Митина: Четыре года правления талибов отбросили Афганистан в XIV век

Четыре года назад власть в Афганистане перешла к Талибану: страна скатывается в средневековье, экономика в руинах, женщины лишены права на образование. Секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина в авторской программе "Личное мнение" на Правда ТВ анализирует политическую ситуацию в Афганистане.

Четыре года спустя: дата, которую не отмечают

— Сегодня речь пойдёт о дате, лишённой праздничного и торжественного смысла. Ровно четыре года назад, 15 августа 2021 года, Соединённые Штаты, в соответствии с Дохийским договором, передали власть в Афганистане террористической организации "Талибан".

Ранее после этой фразы приходилось уточнять, что "Талибан" запрещён в Российской Федерации. Теперь, после решения Верховного суда, приостановившего этот запрет, формально можно не делать такую оговорку. Но я по-прежнему считаю "Талибан" террористической организацией — вне зависимости от решений тех или иных стран.

Для многих второе пришествие талибов стало неожиданностью. Кто-то был искренне удивлён, что в Афганистане вообще что-то происходит, ведь с 2001 года о нём почти не вспоминали.

Август 2021 года оказался роковым для страны — Афганистан был отброшен на много веков назад.

Сегодня талибы готовятся к празднованию четвёртой годовщины установления контроля: планируются пышные торжества, в том числе на бывшей американской авиабазе "Баграм". Не исключено проведение военного парада, хотя, по наблюдениям, от него могут отказаться, чтобы не обострять отношения с Вашингтоном. Такая парадоксальная логика — праздновать, но при этом демонстрировать "сдержанность".

Миф об изгнании американцев

В СМИ часто повторяют, что талибы выгнали американцев из Афганистана. Этот миф не имеет ничего общего с реальностью, но прочно укоренился в массовом сознании. Во многом — благодаря телевизионной картинке.

Особенно раздражает, когда кадры афганцев, цепляющихся за шасси американского самолёта в августе 2021 года, сравнивают с фотографиями из Вьетнама 1970-х, где к вертолётам цеплялись уже сами американцы. Это — манипуляция, подмена понятий.

Вьетнамскую войну США действительно проиграли и покидали страну в спешке. В 2021-м же американцы спокойно сели в самолёты и улетели домой со своими семьями и домашними животными. А вот пуштуны, узбеки, таджики, хазарейцы, белуджи и другие народы Афганистана остались в мутном средневековье. Страна

оказалась отброшенной в XIV век.

Беспрецедентный случай, который перестал быть уникальным

Ситуация в Афганистане — поистине беспрецедентная. Редко в истории можно найти примеры, когда целая страна оказывалась под властью террористической организации, фактически банды.

Ещё полгода назад я бы назвала этот случай уникальным. Но в декабре 2024 года аналогичный сценарий разыгрался в Сирии: коалиция джихадистских группировок захватила власть над целой страной — большой, развитой, светской и когда-то демократической.

Афганистан никогда не был демократическим, но нынешний регресс и деградация выглядят особенно ярко на фоне прошлых лет. Что же изменилось за эти четыре года? Попробуем разобраться.

Почему талибы всё ещё у власти

В 2021 году многие были уверены, что талибы продержатся недолго. Я, например, давала им от трёх до пяти лет. Сейчас прошло четыре — формально мой прогноз оправдался лишь частично.

Казалось бы, государство разрушено, экономики нет. И действительно, в Афганистане почти ничего не производится. Те немногочисленные островки индустриализации, унаследованные от советского периода и 20 лет американского присутствия, остались в упадке.

Заводы, построенные Советским Союзом, либо закрыты, либо перепрофилированы, либо просто ржавеют под палящим солнцем.

Недавно талибанское правительство с пафосом объявило о перезапуске велосипедного завода — едва ли впечатляющее достижение за четыре года. Более или менее стабильно работают лишь два цементных завода советской постройки.

"Талибанская Кола-Кола" и прочие товары

Любопытно, что значительная часть баночной Coca-Cola, продаваемой в российских магазинах, поставляется из Афганистана. Этот завод построили американцы для своих нужд, а теперь его унаследовали талибы, продолжая производить напиток по прежним технологиям.

На этом экспорт из Афганистана в Россию почти исчерпывается: изюм, джалгоза (орехи-семечки), сухофрукты и та самая "талибанская" Cola-Cola.

В обратную сторону поток куда более внушительный. Россия поставляет Афганистану дизель, зерно, масло, продукты питания, комплектующие и многое другое — чаще всего в рамках безвозмездной гуманитарной помощи, по линии ООН или по собственной инициативе. Такой обмен товарооборотом назвать сложно.

Признание, которого не дал даже Китай

Тем не менее Россия стала единственной страной в мире, официально признавшей Исламский Эмират Афганистан. Даже Китай, заинтересованный в отношениях с талибами, этого не сделал. Россия же в очередной раз оказалась "впереди планеты всей" — но в данном случае это вряд ли можно считать поводом для гордости.

Почему талибы удерживают власть

После ухода Советского Союза Афганистан фактически утратил суверенитет. Развитие страны теперь напрямую зависит от внешней конъюнктуры и интересов глобальных игроков.

В этом плане "Талибану" повезло, потому что с 2022 года в мире начались разнообразные процессы: специальная военная операция, разгорелась война на Ближнем Востоке, усилилось противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В итоге всему миру стало просто не до Афганистана и талибы спокойно сохранили власть.

Миф об изгнании американцев

Расхожее утверждение, что "Талибан" выгнал США и обрел независимость, не выдерживает критики. В январе 2020 года в Дохе состоялась беспрецедентная встреча на высшем уровне между американским государством и террористической организацией.

По подписанному соглашению США обязались в 2021 году передать власть в Афганистане "Талибану". Это происходило при наличии законно избранного республиканского правительства, дважды прошедшего через всеобщие выборы, но во многом державшегося на американской военной поддержке.

Двойные стандарты и слабые аргументы

Единственным доводом российского спецпредставителя в Афганистане Замира Камулова в пользу признания талибов было то, что прежняя власть "сидела на американских штыках". Но ведь и талибы первой итерации в 1996 году, и их возвращение в 2021-м были прямо или косвенно обеспечены действиями США. Аргументация, мягко говоря, несостоятельна.

Двойственный статус отношений

Многие ошибочно полагают, что "Талибан" исключён из списка террористических организаций. Это не так. Работа по исключению велась активно, щедро подкреплялась разного рода подачками со стороны Исламского Эмирата, но до конца доведена не была. Я убеждена, что процесс носил коррупционный характер.

При этом запрет на деятельность "Талибана" решением Верховного суда 17 апреля 2025 года был приостановлен по представлению Генеральной прокуратуры РФ. Уже в июле Исламский Эмират Афганистан был официально признан Россией.

Признание без полноценной дипломатии

Формально открылось посольство Афганистана, однако полноценные дипломатические отношения так и не возобновлены. Человек, называющий себя послом, не вручал верительные грамоты президенту России, а значит, его агреман не получен.

По сути, признание состоялось, но официальные дипломатические отношения остаются "замороженными". Получилась странная и противоречивая конструкция: государство признано, но полноценного статуса отношений нет.

В мире это решение России восприняли неоднозначно. Сами талибы, впрочем, тоже не проявили особого восторга — для них признание выглядело чем-то само собой разумеющимся, не поводом для благодарности.

Экономические "бонусы" для России

Какие выгоды получила Россия от признания "Талибана"? Практически никаких. Экономические отношения так и не возобновились, а все логистические прожекты так и остались прожектами.

Особенно это касается идей по созданию транспортного коридора "Север — Юг" через территорию Афганистана. Они выглядят либо наивной утопией, либо банальным способом заработать на государственных деньгах.

Появились какие-то странные мутные люди, которые называют себя Российским

деловым центром в Афганистане. Но при отсутствии дипломатических отношений, платёжных систем, страхования бизнеса и элементарных условий для работы на афганской территории — такие организации вызывают лишь сомнения.

В реальности никакого взаимовыгодного экономического обмена нет: талибы с удовольствием возьмут от нас и солярку, и дизель, и нефть, и газ, и зерно, и любые товары, которые мы по доброте душевной им готовы будем поставлять.

Это не называется экономическим обменом, и, тем более, это ничего не имеет

общего с взаимной торговлей.

Провал политических ожиданий

Разочарование постигло и в политике. В числе условий признания Исламского Эмирата Афганистан в 2021 году Россия называла создание инклюзивного правительства.

Талибы ведут себя диаметрально противоположно: даже те немногие таджики и узбеки, включённые в состав правительства для видимости, были впоследствии оттуда вытеснены. Другие требования Москвы — защита прав этнических, конфессиональных и языковых групп, а также разрешение женщинам получать образование — также проигнорированы.

Женщины вне образования

Ситуация с правами женщин ухудшилась. Если в 2021 году девочкам разрешалось учиться в школе, а женщинам — с ограничениями получать высшее образование, то сегодня высшее женское образование полностью запрещено.

Недавно была издана фетва, запрещающая обучение девочек даже в школе.

Когда половина населения лишена грамотности и доступа к знаниям, страна обречена на деградацию. Означает ли это, что "Талибан" исчерпал планы развития? Время покажет.

Социальный обвал и возвращение беженцев

Социальная ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться, и проблема не сводится только к притеснению женщин. Из 30 миллионов жителей страны подавляющее большинство живёт в условиях крайней нищеты. Имущий слой — лишь около 0,5% талибанской верхушки; даже средние по положению представители движения едва обеспечивают себе базовые потребности.

Ситуацию усугубляют массовые депортации беженцев. После начала ирано-израильской войны Иран объявил афганцев "шпионами Моссада" и начало чень быстро, очень резво их вытеснять их на историческую родину. За полтора месяца через ирано-афганскую границу вернулись уже 1,1 миллиона человек. В планах — переселение свыше 5 миллионов, и это только из Ирана. Аналогичные шаги предпринимают Пакистан и Таджикистан.

В результате нынешние 30 миллионов нищих могут вскоре превратиться в 38 миллионов, что грозит гуманитарной катастрофой.

Оппозиция и её пределы

Российские дипломаты утверждают, что в Афганистане нет организованного сопротивления талибам. На самом деле действуют два координированных фронта:

Фронт спасения Афганистана под руководством бывшего министра обороны Ясина Зия.

Фронт национального сопротивления Афганистана во главе с бывшим вице-президентом Амруллой Салехом и Ахмадом Масудом-младшим.

Они не конкурируют, а дополняют друг друга, но их территориальный охват пока недостаточен, чтобы серьёзно угрожать режиму. Без внешней поддержки Афганистан, утративший суверенитет, вряд ли сможет его восстановить самостоятельно.

Итог четырёх лет

По историческим меркам, 4 года — срок небольшой. Завершая беглый анализ, поведем итоги: что изменилось за 4 года?

Во-первых, были обнародованы некоторые параметры американской поддержки, и стало очевидно: США из Афганистана не уходили. Благосостояние талибанской верхушки напрямую базируется на американских подачках. По данным USAID, ежемесячная помощь — от 40 до 60 миллионов долларов наличными.

Кроме того, США укрепляют контроль над ресурсными районами, в частности в Бадахшане, и стремятся взять под управление месторождения и прииски. Для остального мира эта информация давно не секрет, но в российских СМИ её практически не озвучивают.

Вот такой невеселый обзор минувшего талибанского четырехлетия. Напомню: "Талибан" — террористическая организация, парадоксальным образом сегодня не запрещённая в Российской Федерации.

Уточнения

Афганиста́н — Исла́мский Эмира́т Афганиста́н — государство в Центральной Азии, также относящееся к Южной Азии.

