От Ялты до Анкориджа: как одна встреча может переписать политическую карту

Путин и Трамп проведут встречу на базе Ричардсона в Анкоридже на Аляске — прогнозы историка Дарьи Митиной

Секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина в авторской программе "Личное мнение" на Правда ТВ разбирает символику места, возможные сценарии и скрытые цели переговоров Путина и Трампа на Аляске.

Встреча на краю карты

— Я думаю, никто не станет спорить: главное событие этой недели — встреча Путина и Трампа на Аляске. Её сравнивают то с Ялтинской, то с Потсдамской конференциями времён Второй мировой. Кто-то, наоборот, считает, что она будет формальной, дежурной, без прорывов.

Гадать — дело неблагодарное, но всё же мы слегка погадаем: на какой бумаге напечатают итоговые документы — на гербовой или на туалетной? Это не шутка, потому что результат встречи касается нас напрямую.

Визит вежливости или важный жест?

Безусловно, встреча организована в том числе для того, чтобы угодить Трампу. Многие наблюдатели уверены: она вряд ли повлияет на ход военных действий, тем более на их исход. Тем не менее, она многое покажет — и даст многое понять.

Почему именно Аляска?

Люди недоумевают: почему выбрана именно Аляска? Уже появилось множество мемов и демотиваторов, например, про "точить алясы" — теперь вместо лясов будем точить их. Язык, как и история, жив и развивается.

Аляска — символ многослойный. Кто-то воспринимает её как напоминание о российском поражении, о территориальной уступке. Для кого-то это болезненный исторический маркер. И, возможно, выбор именно этого места не лишён горького символизма.

Семь миллионов за полконтинента

Но давайте всё-таки немного обратимся к истории. Аляска была продана в 1867 году — или, как настаивают некоторые, сдана Россией в аренду. Для практики это не имеет большого значения. Это скорее вопрос документальный. Факт остаётся фактом: Аляска была потеряна, и, вероятно, безвозвратно. Хотя оптимисты спорят.

Аляску продали за 7 миллионов долларов — сумму, которая кажется смехотворной. Сегодня это эквивалентно примерно миллиарду долларов.

А если представить масштабы территории и её богатства, становится ясно: эта сумма скорее даже смехотворная, чем символическая.

Тем не менее, для Российской империи, изрядно поиздержавшейся в ходе Крымской войны, эти деньги были крайне нужны. Их почти сразу направили на закупку британского железнодорожного оборудования — от рельсов до паровозов. Налаженного собственного производства ещё не было, поэтому все закупали в Англии.

Американский скепсис и золото в обмен на доверие

Любопытно, что по поводу этой сделки не было единства и во мнениях американского глубинного народа. Противники президента Джонсона обвиняли его в авантюре, едва не устроив политический кризис.

Однако всё изменилось уже в первый год: на Аляске обнаружили золото — на сумму, в разы превышающую стоимость покупки. Сомнения исчезли.

Сегодняшняя Аляска — чуть-чуть о демографии

Сегодня Аляска — это 740 тысяч населения. Не так уж много для такой территории, но больше, чем в некоторых странах Европы.

Из них 108 тысяч — коренные народы: эскимосы (инуиты), алеуты, индейцы.

Примерно 10 тысяч — этнические русские.

А православными себя считают от 50 до 150 тысяч человек.

На Аляске — более 80 православных церквей. И называются они не просто Orthodox, а именно Russian Orthodox. Слово "русские" здесь неслучайно. Аляска была и в каком-то смысле продолжает оставаться русской землей. Русские поселения существовали там еще с XVI-XVII веков, а территория, где впервые высадились русские, получила название мыс Гвоздева. В 1944 году американцы его переименовали в мыс Принца Уэльского. Аляска — это по-прежнему кусочек исторической памяти.

Самая депрессивная территория США

На самом деле Аляска — это самая неразвитая и депрессивная территория Соединённых Штатов. Америка особенно её и не развивает. Промышленности почти нет, процветают традиционные промыслы, рыболовство, китобойное дело, переработка продуктов питания.

Лишь недавно начали активно развивать авиахаб в Анкоридже. Словно специально готовились к встрече Трампа и Путина.

Для большинства американцев Аляска — что-то далёкое, чуждое. Летают туда крайне редко, а если и летят — на них смотрят как на чудаков. Даже в России нет такой территории для сравнения. На Чукотку и Камчатку, например, летают охотно: это уже туристические маршруты и важные экономические регионы.

Alaska Adventure — в английском языке означает не романтику, а безумное, бессмысленное путешествие. Название используют для описания чудаков, которые отправляется "в никуда".

Что-то вроде наших дауншифтеров, только без удовольствия. Аляска — это не про расслабление, а про укрощение плоти и духа, про саморефлексию, про размышления о бренности бытия.

Безопасность и символизм

Тем не менее нам уже объяснили со всех сторон, почему Аляска — логичный выбор с точки зрения обеспечения безопасности визита. Эти аргументы стоит принять.

А вообще, ситуация с Аляской отлично показывает: у любого явления есть как минимум две стороны. И толковать их можно в зависимости от собственных ментальных конструкций.

Тем не менее, Белый дом уже через своих спикеров заявил: для Трампа — это великая честь — принять Путина на американской земле. Причём встреча состоится не где-нибудь, а на базе Ричардсона.

Кто такой Ричардсон? Это генерал, командовавший американским экспедиционным корпусом в Архангельске в 1918–1919 годах, во времена интервенции. Символика, прямо скажем, неоднозначная — и скорее болезненная для США. Из пяти тысяч американских солдат тогда почти тысяча была убита, ранена или выведена из строя.

Аляска — точка памяти

В российском сознании память об Аляске жива. Где-то глубоко — стремление к восстановлению исторической справедливости. Ведь Россия не раз спасала США — буквально.

Первый раз — во время войны за независимость, когда к американским берегам был послан русский флот.

Второй — в Гражданскую войну, когда снова флот России не дал англичанам вмешаться на стороне Юга.

Третий — когда золото царской России помогло запустить Федеральную резервную систему США.

Четвёртый эпизод — советская индустриализация и американская депрессия

Во время индустриализации СССР Америка получила заказы на десятки предприятий. Эти советские инвестиции, по сути, помогли США выйти из Великой депрессии.

Так что "должок" постепенно копится. И можно даже сказать: американская нация в полной мере состоялась не в войнах, а когда семь месяцев русский флот стоял у её берегов — с двух сторон.

О чём же будут точить "алясы"?

Итак, о чём же всё-таки будут "точить алясы"? Попробуем слегка спрогнозировать. Государственный департамент США уже открестился от термина "переговоры по Украине". Хотя всё начиналось именно с этого слова.

Теперь, по словам главы пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс, это больше не переговоры. И, таким образом, от исторической встречи калибра Ялтинской или Потсдамской статус ее деградировал до "ознакомительной" встречи. Так выразился госсекретарь Марк Рубио. Мол, встреча будет ознакомительной. Ознакомительная встреча — это достаточно деликатное выражение. А вот Трамп - более прямолинейный "пациент". Он говорит просто: это слушания.

Тут-то и порылась собака, потому что слушание — это заслушивание

начальником отчета подчиненных. Деликатная формулировка Рубио пасует перед такой откровенной дефиницией в исполнении Трампа: он будет принимать доклад. И это, конечно, многим не нравится.

Словакский премьер Роберт Фицо сказал по этому поводу фразу, которая достойна словаря афоризмов:

"Неважно, дерутся ли слоны или спариваются — всегда страдает трава".

А трава в этом случае — я думаю, все понимают — это Украина.

Обмен территориями: официально — и всё равно непонятно

Министерство иностранных дел Российской Федерации буквально сегодня обозначило официальную позицию по поводу нашумевшего так называемого обмена территориями с Украиной, о котором так много пишет западная пресса. Почему российские СМИ подхватили эту тему с таким энтузиазмом — не вполне ясно, потому что, по сути, подхватывать там пока нечего.

До сегодняшнего дня не было ни одного официального заявления. А то, что прозвучало сейчас, вопросов оставляет не меньше, чем было до него. Фразу "территориальное устройство России закреплено в Конституции страны" — трактовать можно как угодно.

Конституция и география

В Конституции упомянуты четыре новые территории — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, плюс Крым. Но что с другими занятыми территориями — Харьковской, Сумской, Днепропетровской? Ничего не сказано. Официальная позиция на текущем этапе не даёт однозначных ориентиров.

Встреча непредсказуемая — и это проблема

Такой минимум информации и столь расплывчатая формулировка — прямое следствие непредсказуемости предстоящей встречи. Чем она закончится, не знает ни Путин, ни Трамп, ни кто-либо ещё. Это тот случай, когда документы будут верстаться буквально "собираться на коленке".

Ведь что значит ознакомительная встреча? Это значит, что американская сторона не имеет полной ясности по позиции России. Хочется надеяться, что у самой России эта ясность есть — хотя бы внутри себя. Это, как говорится, на полях.

Главное — не договориться, а исполнить

Но главный вопрос — не в том, о чём договорятся. Они вдвоём могут договориться о чём угодно. Куда важнее: как реализовать достигнутое.

А реализовывать придётся через Украину — которая не участвовала ни в переговорах, ни в выработке решений. Почему не участвовала — понятно. Но легче от этого не становится. Киев априори не примет ни одного из решений, которые будут ему спущены сверху. А вот рычагов давления на него — почти нет.

Поэтому вполне вероятно, что через какое-то время Трамп скажет свою классическую: "Я устал, я ухожу, я обижен. Вы недоговороспособны. Разбирайтесь сами". Хорошо ли это для России? Вопрос более чем дискуссионный.

Надежда на Европу: зыбкая или дежурная?

И всё теперь зависит, наверное, от состояния мозгов и кошельков в Европе. Потому что именно Европа останется последней опорой Украины, если Соединённые Штаты повернутся к ней спиной. Или не повернутся. Вопрос — крайне неоднозначный.

Сегодня Зеленский направился в Лондон. Цель — продемонстрировать, что Европа может быть вторым центром силы, способным поддерживать Украину и без участия США. Или неспособным — это ещё предстоит выяснить.

Европейская коалиция желающих: без ресурса, но с амбициями

Пять месяцев назад была создана так называемая европейская коалиция желающих. И за это время стало понятно: у Европы нет ресурсов ни желать, ни стремиться. Хотя — ресурсы дело наживное.

Военная промышленность Европы, как отмечают эксперты, заработала с утроенной силой. И те, кто полагал, что Европа будет просто смотреть, как Россия наращивает свой военный потенциал, — ошиблись.

Минские соглашения давно показали: Киев игнорирует даже те обязательства, под которыми стоит его подпись. А если договорённости заключаются без участия Украины — как в случае грядущей встречи на Аляске, — это практически гарантированный сценарий продолжения войны.

Помощь ЕС Украине

Помощь ЕС Украине уже урезали на полтора миллиарда евро после скандала вокруг НАБУ и САП — и Зеленский тут же стал сговорчивее, вернув нужный законопроект в Раду. После жёсткого разговора с Трампом — та же история: извинения, попытки реанимировать документ по редкоземельным ресурсам. То есть рычаги воздействия существуют — вопрос в том, как их применять.

Разные стратегии или слаженная игра?

У меня остаются сомнения: действительно ли позиции США и Европы настолько расходятся, как это демонстрируют. Если да — отлично. Россия может действовать свободно и диктовать повестку. А если нет?

Если, как опасаются некоторые особенно бдительные граждане, США и Европа играют в одной связке — тщательно разыгранную партию против России — тогда исход будет совсем другим. И ничего хорошего ждать не стоит.

Возможные сценарии: от угроз до полной тишины

Базовый или консервативный - это, по сути, угрозы в адрес Зеленского, увещевания, умеренное давление, сокращение поставок от США и Европы. Возможно — отключение Starlink. Возможно — нет. Сценарий предсказуемый, и принципиально ничего не меняет: сохраняется статус-кво.

Силовой сценарий — если Трамп действительно захочет закрыть "украинскую страничку". Такой вариант возможен, но маловероятен. Я бы дала ему процентов 10-15.

Сценарий полного выхода Трампа из украинской игры. Он тоже маловероятен.

Остаются сценарии, связанные с "чёрным лебедем" — с непредсказуемыми обстоятельствами. А их сейчас — хоть отбавляй. Например, европейцы могут убедить США снизить статус встречи и реализовать какой-то совместный план. Именно этого и опасаются в России. Потому что всё остальное — не страшно.

Россия обладает преимуществом на поле боя и чётко артикулированной позицией. Правда, её почему-то слышат только зарубежные партнёры. Собственное население живёт в комфортном неведении. Когда-нибудь и нам расскажут. Когда-нибудь нас проинформируют.

Экономический сценарий. И, конечно, есть вопрос, без которого не обойтись. Кто-то считает, что именно ради него всё и затевается: проработка многомиллиардного экономического партнёрства между США и Россией в Арктике.

Арктика хранит 13% мировых неразведанных запасов нефти и 30% природного газа.

Это серьёзный стимул для сотрудничества. Для США это может быть и предлог к завершению европейской войны, и способ участия в более крупной геоэкономической игре.

Некоторые считают, что экономическое значение Арктики преувеличено. А может — и нет. Особенно если учесть с какой настойчивостью США выдавливают Россию из региона. Вполне возможно, что речь идёт не только о ресурсах, а об опосредованном американо-китайском противостоянии.

Финал или пролог?

Скоро мы всё узнаем. Когда вы будете читать или смотреть этот выпуск — уже будет понятно, до чего договорились на Аляске. Или не договорились.

Если появится какой-то итоговый документ, меморандум или совместная декларация — мой прогноз: он будет максимально расплывчатым. Обе стороны постараются избегать конкретики.

Уточнения

Аля́ска — крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки. Входит в регион Запада США, а также является одним из двух неконтинентальных штатов, наряду с Гавайями.

