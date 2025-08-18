Когда автомобиль звучит лучше концертного зала: секреты идеального звука в салоне

Замглавного конструктора Урала Анатолий Шиханов рассказал о развитии автозвука и будущем отрасли в России

О том, что такое автозвук, как он стал настоящим искусством, какие секреты скрывает установка аудиосистем, Pravda.Ru рассказал заместитель генерального конструктора по техническому маркетингу группы компаний "Урал" Анатолий Шихатов.

— Сегодня мы поговорим об "автозвуке". Что такое автозвук, чем он отличается от обычного звука и почему вообще появился этот термин?

— Автозвук — это аудиосистема в автомобиле. Она может быть разной, об этом мы ещё поговорим. Начиналось всё в США: молодые люди стали соревноваться, у кого громче звучат динамики в машине. Так появились первые автомобильные усилители. Сначала это были стихийные соревнования за городом возле торговых центров, на больших парковках, где никому не мешали. Постепенно всё организовалось, и к началу 1990-х движение стало массовым. Примерно к 1998 году оно добралось и до России.

В том же году в Тушино, на ещё незастроенном аэродроме, прошёл крупный автомобильный фестиваль с разными направлениями, в том числе и с автозвуком. Собралось около сотни машин со всей страны, мероприятие длилось два дня. Никто не ожидал такого интереса. Ну и дальше всё понеслось.

Автозвук как увлечение

— Много ли сегодня увлечённых автозвуком людей?

— Раньше их было больше. И тогда, и сейчас это требует серьёзных финансовых вложений, которые молодым людям часто не по карману. Приоритеты тоже изменились.

Если молодёжь обычно хочет просто максимально громкий звук, чтобы произвести впечатление и "потрясти" улицу, то системы высокого качества настроены иначе — для идеальной звуковой обстановки внутри салона.

Задача — создать эффект концертного зала: чтобы динамики звучали широко, солистка "стояла" прямо перед вами, а не где-то сбоку. Это требует тщательной работы, точной настройки и недешёвых компонентов. Можно и с бюджетными, но тогда трудозатраты возрастают в разы.

Премиальные аудиосистемы в современных автомобилях

— Многие премиальные марки заявляют, что в их автомобилях установлены системы Sony, Infinity, Bang & Olufsen и другие, и дорабатывать ничего не нужно. Это правда или рекламный ход?

— Это правда. Конечно, всегда найдутся даже в раю недовольные, но для большинства покупателей таких автомобилей системы полностью удовлетворяют запросы, и доработки не нужны. Даже в стандартных комплектациях качество звука обычно на хорошем уровне. Максимум — заменить штатные динамики на более качественные, так как заводские, как правило, недорогие, с упором на долговечность и надёжность.

Домашнее аудио и автозвук: общие принципы

— Есть ли что-то общее между домашним аудио и автомобильным?

— Безусловно. Автозвук вырос из домашнего аудио, и многие приёмы одинаковы. Главное отличие — очень маленькое помещение, что нужно учитывать при расчётах и настройке. Бывает и наоборот: решения из автозвука позже переходят в домашние системы. Как в автоспорте — технологии сначала появляются в рекордных машинах, а потом доходят до серийных.

Например, усиление в несколько частотных полос, когда каждому динамику выделяется свой усилитель, а разделение делает звуковой процессор или кроссовер. В домашней технике это начали применять сравнительно недавно, а автомобилисты пользуются уже около 20 лет.

Как проектируется автозвук

— Перед установкой автозвука действительно нужно всё просчитать, построить акустическую модель, а потом приступать к работе?

— В целом да, но так делают в единичных случаях. Чаще опыт подсказывает, как поступить. Математические расчёты необходимы, например, при изготовлении сабвуфера: нужно определить объём корпуса, настройку порта, знать точные параметры динамика. Проблема в том, что реальные характеристики иногда отличаются от паспортных, а в некоторых проектах нужно строго соответствовать этим параметрам.

Финальный этап — настройка. Раньше это было сложно и долго из-за аналоговых регуляторов, сейчас звуковые процессоры позволяют исправить большинство проблем прямо из салона, работая с ноутбуком.

Но полностью устранить все нюансы невозможно, поэтому "финальный инструмент" — это уши.

Не случайно установщики высокого уровня после настройки просят клиента поездить пару недель и вернуться на донастройку с впечатлениями и замечаниями.

Ситуация с автозвуком в России

— Насколько сейчас сложна ситуация с автозвуком в России, учитывая, что это недешёвое удовольствие?

— Тут как раз получается очень интересная картина.

С одной стороны, ушли японские бренды, что-то поступает по "серому" импорту, но это капля в море, и цены только выросли. Раньше, хотя бы, были доступные линейки — сейчас их почти нет.

С другой стороны, это создало окно возможностей для российских производителей.

Возрождение марки "Урал"

— Как возродилась марка "Урал" и как чувствует себя на рынке сегодня?

— Прекрасно чувствует и будет чувствовать себя ещё лучше. В конце 1990-х "Урал" начинал с продажи оборудования, закупленного за границей. Потом наладили собственное производство динамиков, но из-за экономической ситуации перенесли его в Китай.

Это не было случайной закупкой с выставки — заказывались специальные образцы, проводились испытания, вносились рекомендации. Наши инженеры работали над доработками, и только после этого запускалось серийное производство.

Сейчас производство полностью переносится в Россию: уже работает сборочная линия по изготовлению динамиков. Первые партии собирали из привозных компонентов, но теперь установлено оборудование для производства ключевых деталей на месте. Это упрощает логистику и контроль качества — всё можно отследить онлайн и сразу внести изменения.

Основная часть динамиков идёт на конвейеры автозаводов, но и производство для розничного рынка налаживается. Это динамики высокого качества, с реальными параметрами — у нас есть собственная измерительная лаборатория, данные которой публикуются на сайте.

"Урал" сегодня: не только динамики

— Ещё в советские времена Сарапульский завод выпускал магнитолы, а компания занималась их продвижением и продажей. Были и другие удачные разработки. Например, Ural CDD — специализированный звуковой компьютер в формате автомагнитолы. Но он либо опередил своё время, либо оказался не ко времени, и после опытной партии проект закрыли.

Сейчас разработана ещё одна прогрессивная звуковая система, но это нишевый продукт высокого уровня, для массового потребителя слишком дорогой. Параллельно возобновлено производство и поставки классических магнитол, мультимедийных аппаратов. Разрабатываются собственные модели.

"Урал" становится уже не только автозвуковым, а универсальным звуковым брендом.

В линейке есть портативные Bluetooth-колонки, включая модели с караоке и возможностью подключить гитару. Есть и новые направления — домашняя акустика, усилители класса High End.

У нас работают разработчики высокого уровня — энтузиасты своего дела. Это главное. Любое дело двигают именно энтузиасты, а не люди, пришедшие просто за зарплатой. Исполнители нужны, но прогресс делают те, кто остаётся после работы, думает над проектом в выходные, и в итоге создаёт необходимые вещи.

Сильные позиции на рынке

— Получается, "Урал" сегодня выпускает широкий спектр продукции — для дома и для автомобиля?

— Да. Домашняя продукция только выходит на рынок, поэтому рано делать выводы. А по автомобильной акустике "Урал" стабильно держит первое место по продажам, опережая и иностранные бренды, и "квазироссийские" марки, которые возят из Китая.

— Это радует. У меня остались хорошие воспоминания о "Урале" из моего первого автомобиля. Надеюсь, молодые покупатели современных российских машин будут получать такие же эмоции.

— Совершенно верно. Для меня это и есть высший патриотизм — не размахивать флагами и не привязывать ленточки, а делать конкретное дело русскими руками, русскими мозгами, на русском заводе.

Путь в автозвук

— Как вы попали в тему автозвука? Кто вы по образованию?

— Авиационный инженер двигателей летательных аппаратов, то есть ракетных. Окончил МАТИ.

— Как от двигателей пришли к музыке?

— Музыкой увлекался с детства — два незаконченных музыкальных образования по гитаре и фортепьяно. Радиолюбитель с девяти лет, первые приёмники, первая электрогитара — лет в 12. Тогда же сделал первый усилитель. Гитара была собрана на основе грифа от дешёвой семиструнки, выглядела как у Трубадура из "Бременских музыкантов". Потом были усилители, самодельный магнитофон.

Понимал, что радио и электроакустика как профессия в те годы были неперспективны, поэтому оставил это как хобби. Но в середине 1990-х ко мне часто обращались: "Поставь динамики, магнитолу". Делал всё аккуратно и правильно. Услышав о первых соревнованиях по автозвуку, за неделю собрал усилитель, доработал систему в своей "семёрке" и поехал. Занял последнее место — бюджет был минимальный, советские динамики. Через пару лет уже стал первым. Помогал нестандартный подход и опыт "домашней школы" — всё рассчитывал по формулам и часто сам делал электронную часть.

Книга "Концертный зал на колёсах"

— Книга "Концертный зал на колёсах" имеет к вам отношение?

— Да, вышло шесть изданий. Первое — в 2000 году. Изначально это был сборник вопросов и ответов из почты и форумов, который я систематизировал. Книга помогала тем, кто не мог позволить себе дорогие решения и вынужден был изобретать "на коленке". Позже добавил исторический раздел, схемотехнику, акустику. Последнее издание — около 600 страниц, фактически энциклопедия.

Журнал "Автозвук"

— Журнал "Автозвук" тоже связан с вами?

— Да. В 1997–1998 годах его создавал Андрей Елютин, он приглашал меня поработать. Тогда у меня была хорошая работа, и я отказался. Через 13 лет сам пришёл, мы работали вместе до его смерти, после чего проект перешёл ко мне.

С 2014 года бумажное издание стало нерентабельным, перешли в онлайн. В лучшие времена аудитория достигала 100 тысяч человек в месяц. Публикуем объективные тесты аппаратуры с использованием профессионального измерительного оборудования.

Журнал входил в Ассоциацию EISA — крупнейшее объединение издателей по бытовой электронике, в том числе по автозвуку. Мы были единственным представителем из России. Подробные тесты, которые мы публиковали с графиками и таблицами, делал ещё только один немецкий журнал, но у них всё было сильно упрощено.

Автозвук на серийных автомобилях

— Как вы оцениваете автозвук, который устанавливают на серийные автомобили — российские и, например, китайские?

— В целом качество электронной части особых нареканий не вызывает, даже если брать массовую серию и базовую комплектацию. Основная проблема недорогих моделей — динамики: они звучат отвратительно, так как изначально не ставилась задача сделать их качественными. Поэтому даже простая замена динамиков резко улучшает звук.

Я, например, в своём Renault заменил штатные динамики на ураловские из серии "Ока". Разница — небо и земля: слышно всё, даже валторны у Beatles. Регулярно переслушиваю старые записи и нахожу новые детали.

— Значит и мне в моём Renault стоит заменить динамики?

— Смело выбрасывайте штатные. Они все одинаковые.

Будущее автозвука

— В каком направлении развивается автозвук? Каким вы его видите через несколько лет?

— Наблюдаю этот процесс уже четверть века, но прогнозировать сложно. Изначально автозвук возник как соревнование по громкости. Когда он пришёл из Америки в Европу, там выделилось направление на качество звучания — создание концертного зала в машине, а не громоподобного рева на всю улицу.

Сейчас количество любителей качественного звука сокращается.

Это дорого

Это приоритет людей старше 30 лет

Среди молодёжи желание добиться высококачественного звучания встречается редко — там чаще хотят "показать себя". Для этого используют совершенно другой тип аппаратуры: громкие, высокочувствительные динамики с высоким КПД, но с рядом вопросов к качеству звука. Учитывая и музыкальный материал, который на таких системах слушают… ну, оставим это без комментариев.

Как оценивают автозвук на соревнованиях

— Какие критерии оценки на соревнованиях по автозвуку? Как измеряют громкость и качество, чтобы результаты были объективными?

— Самый простой вид соревнований — на громкость, по уровню звукового давления (SPL). Используется калиброванный измерительный микрофон и соответствующая аппаратура. Микрофон ставят в фиксированное место в салоне или на определённом расстоянии от машины, если замер идёт на открытом автомобиле. Дальше всё просто: у кого цифры выше — тот и победил.

По качеству звучания (SQ) всё сложнее. Есть система оценочных таблиц — в каждом формате свои. Судьи прослушивают комплект специально подготовленных записей, каждая из которых позволяет оценить один параметр: тональная точность, расположение исполнителей в звуковой сцене, динамический диапазон (от самых тихих мест до максимальной неискажённой громкости).

Например, если по схеме контрабас должен быть слева, а ударная установка — справа под определённым азимутом, именно так и должно звучать. Обычно оценивают как минимум два судьи, протоколы ведут отдельно, потом результаты усредняются.

Также учитывается качество инсталляции: художественные и технические решения, правильная укладка проводки, установка предохранителей, соблюдение техники безопасности. Побеждает тот, кто набирает больше всего баллов.

Есть и промежуточная дисциплина — SQL (громкое и при этом качественное звучание). Замеры проводят с открытыми дверями, оценивая и качество по протоколу, и громкость приборно.

Изменения в конструкции автомобиля и закон

— А теперь вопрос несколько провокационный. Несколько лет назад была очень шумная история в Воронеже: сотрудники ГАИ останавливали автомобилистов с очень громкой музыкой и выписывали предписание, если были внесены изменения в конструкцию автомобиля, что запрещено без специального разрешения и так далее. Насколько внесение изменений в автомобиль при установке автозвука может повлечь юридические последствия? Что можно делать, а чего лучше избегать?

— У нас законодательство мягче, чем, например, в Германии, где без специального разрешения нельзя даже просверлить отверстие. У нас проще, но нужно включать здравый смысл.

Историю в Воронеже помню: гаишники просто искали повод. Никаких серьёзных изменений в конструкции тогда не было. Главное — соблюдать базовые требования.

Если в багажнике стоит огромный сабвуфер, он должен быть надёжно закреплён.

В большинстве машин есть штатные места для крепежа — ушки, болтовые отверстия. Если сабвуфер просто валяется, при резкой остановке он может снести спинку заднего сиденья.

По электробезопасности всё просто: мощная аудиосистема не контактирует со штатной проводкой. Питание усилителя ведётся напрямую от аккумулятора через предохранитель, установленный не дальше 40 см от клеммы. Этот предохранитель защищает не систему, а сам автомобиль — в случае замыкания он предотвращает пожар.

Когда могут быть претензии

— В той же воронежской истории претензии были в основном к старым "Жигулям", где для установки сабвуфера делали отверстие в щите между багажником и салоном — элементе безопасности. Это оправдано?

— Насколько помню конструкцию классики, там всё было довольно просто, но если кто-то действительно резал силовые элементы, тогда претензии обоснованы. Если же металлические части силовой структуры не тронуты, а проводка автономная и не затрагивает штатную, то с точки зрения закона изменений в конструкции нет.

Другое дело — не стоит ночью в жилом районе открывать окна и демонстрировать, "какой я крутой". Соседи пожалуются, и полиция отреагирует. Тем более, что Госдума уже рассматривает ужесточение наказаний за шумные автомобили. Пока речь идёт о глушителях, но до музыки могут добраться. И, как это часто бывает, ужесточения происходят быстрее, чем что-то хорошее.

Искусственный интеллект и автозвук

— Может ли искусственный интеллект помочь или, наоборот, помешать при установке автозвука и совершенствовании таких систем?

— Ещё несколько лет назад появлялись сообщения, что даже тогдашний "недоразвитый" искусственный интеллект пытался подбирать музыку, анализируя эмоциональное состояние водителя. Музыка действительно может влиять на настроение — это не секрет. Пока мы подбираем её сами, а ИИ мог бы делать это автоматически. Были даже идеи использовать в автомобиле не только музыку, но и специальные ароматизаторы, создающие запах, подходящий к ситуации. Пока это всё проекты.

Реально другое: даже простая компьютерная система способна настроить идеальное звучание в салоне. На место слушателя ставят микрофоны, анализируют сигнал с разных направлений с помощью тестовых звуков, а затем автоматически корректируют тембры и уровни по динамикам. Такая технология уже несколько лет успешно применяется — и без всякого ИИ.

Кто я по профессии и духу

— Кем вы себя ощущаете больше — инженером, маркетологом, журналистом или любителем музыки?

— Я ощущаю себя многогранником, стараюсь совмещать всё. Был преподавателем — 15 лет читал курс акустики. Как инженер — использую свои знания для развития продукции "Урал" и передаю опыт молодёжи. Как журналист — много лет пишу на тему автозвука и акустики, публиковался в "Радио", в белорусском "Радиолюбителе" и других изданиях.

Кроме того, контролирую все публикации "Урала" — слежу за технической точностью, предоставляю информацию. Конечно, всё сам написать не могу, но мне интереснее жить в таком формате, чем заниматься чем-то одним. Никакой рутины — каждый день что-то новое.

Уточнения

