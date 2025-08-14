Арман Ванескегян: Если Россия и Иран не вмешаются, Армения станет турецкой провинцией

Арман Ванескегян: уход Башара Асада открыл путь геополитической эскалации на Южном Кавказе

Новая конфигурация сил на Кавказе может серьезно изменить геополитическую ситуацию не только в регионе, но и в мире. Политолог из Армении Арман Ванескегян поделился своими прогнозами со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой.

Новая конфигурация сил на Кавказе

— Мы в Ереване, и события на Южном Кавказе развиваются стремительно. Для российской общественности происходящее в Азербайджане и Армении стало шоком. Новая конфигурация сил, появление Зангезурского коридора — всё это меняет расклад в регионе. Чем она грозит России?

— На самом деле я бы начал с ситуации на Ближнем Востоке, а конкретно с Сирии. Ещё в 2011 году, когда начались сирийские события — цветная революция, арабская весна — было понятно, что волна эскалации докатится и до региона Южного Кавказа. В 2015 году Россия ввела туда свои ВКС по просьбе Башара Асада, и это затормозило процесс. До декабря 2024 года Сирия находилась под руководством законного президента Асада, ситуация была более-менее спокойной, и это удерживало от того, чтобы волна насилия и геополитической эскалации не дошла до нашего региона.

Сирийский фактор и геополитическая волна

Стоило Башару уйти, а России и Ирану потерять серьёзную долю влияния в Сирии, как эта волна докатилась и до нас. Я называю Сирию первой, потому что именно оттуда всё шло, расходясь, как круги по воде. Когда влияние Ирана и России там серьёзно снизилось, эскалация быстро перекинулась и на наш регион.

— Ты сейчас связываешь свержение Башара Асада в Сирии, приход турецких сил с ослаблением Ирана и ситуацией в Азербайджане?

— Я говорю про весь регион Южного Кавказа — небольшой по сравнению с Ближним Востоком. Эта эскалационная геополитическая волна удерживалась в рамках Ближнего Востока за счёт сильного влияния России и Ирана. Как только это влияние стало спадать после ухода Башара Асада в декабре 2024-го, волна выплеснулась. Барьера больше нет, и серьёзные резкие геополитические движения докатились и до нашего региона.

— Ты считаешь, что имея под контролем в свое время Сирию, Россия

контролировала Южный Кавказ?

— Не контролировала, а огораживала Южный Кавказ от серьёзных геополитических потрясений. Началась ирано-израильская война, серьёзное идеологическое противостояние Москвы с Баку, которое вроде бы возникло на пустом месте.

— Оно не на пустом месте.

— Да, мы знали, что антироссийские настроения на достаточно серьёзном

высоком уровне поддерживались турецкой и, в первую очередь, британской стороной, а также близостью Азербайджана к натовской инфраструктуре. В Баку они уже плотно присутствуют. Когда барьера не стало, всё это пришло сюда, выплеснулось. Но в случае с Азербайджаном нужно учитывать и Турцию. Всё-таки лозунги "младший брат, старший брат" и "два государства — одна нация" никто не отменял.

Другое дело — американцы хотят вывести свой потенциал с Ближнего Востока. Он им нужен на Дальнем Востоке, в Тихоокеанском регионе. Трамп стремится как можно быстрее начать борьбу с Китаем за мировое первенство, но у него не выходит. Сейчас США попытались назначить двух, если так можно выразиться, шерифов, которые бы отстаивали американские интересы вместо них и выполняли ту роль, что ранее играли американские ЧВК и военные базы в регионе. Эти двое — Турция и Израиль.

Американцы этих двух своих союзников держат на коротком поводке, в постоянных разногласиях, например, по Сирии, которая стала яблоком раздора. Это позволяет им сохранять баланс и уйти оттуда со спокойной совестью, зная, что эти двое не дадут никому усилить своё влияние.

Роль Ирана и ликвидация Сулеймани

— То есть твоя цепочка — потеря баланса в Сирии, ослабший Иран после ирано-израильской войны?

— Ослабший Иран. Причём насчёт Ирана тоже интересно. Он ослаб не после того, как Израиль неожиданно начал эту авантюрную 12-дневную войну, и даже не тогда, когда ушёл Башар Асад.

Многие эксперты, специализирующиеся по Ирану, считают, что всё началось, когда по приказу Трампа, ещё в его первое президентство, убили генерала Сулеймани. С этого и пошли провалы, минусы в работе иранской контрразведки, из-за которых уже в первые дни 12-дневной войны были большие жертвы: удалось уничтожить целую когорту высокопоставленных генералов. Это последствия отсутствия Сулеймани все эти годы.

Турция и "два шерифа" США

— На твой взгляд, чем обусловлна резкая активизация амбиций Азербайджана?

— Объясняю. Турции предложили стать одним из шерифов на Ближнем Востоке, чтобы развязать руки Америке для борьбы с Китаем и с Россией. Турции предложили забрать Сирию, и весь потенциал ей придётся переводить туда — и военный, и дипломатический. Там территории больше и задачи серьёзнее, чем на Южном Кавказе. А поскольку здесь у Турции есть стопроцентный представитель — Азербайджан, — чтобы перебросить силы на Ближний Восток, нужно было активизировать потенциал Азербайджана. И они сделали это именно так.

— Условно говоря, Азербайджан — это шериф шерифа? И сейчас, когда мы заняты Украиной, получаем второй фронт в лице Азербайджана?

— Да. Шериф в малом регионе шерифа большого региона. Если говорить о дипломатическом втором фронте, то да, он у России на Южном Кавказе есть давно. Это не только Азербайджан, но и Грузия, где прямо сейчас проходят натовские учения.

— То есть Азербайджан обнаглел в отношениях с Россией?

— Думаю, он и рад бы не обострять разногласия с Россией, но его к этому подталкивает Великобритания. Я уверен, что в военных академиях там заправляют даже не турки, а натовские офицеры, в основном британцы.

В Азербайджане Британия имеет карт-бланш на всё, прежде всего на энергоресурсы. Основные потоки нефти и газа- в руках британских корпораций.

Официальный Баку не мог бы отказать приказу из Лондона, тем более что Турции приходится сейчас перебрасывать свой потенциал, сначала дипломатический, а затем и военный, на Ближний Восток.

И вот что получается. Американцы держат на коротком поводке с одной стороны Израиль, с другой — Турцию, чтобы те не нашли общий знаменатель и не начали действовать вместе. Это традиционная стратегия "разделяй и властвуй".

Турции нужна вся Сирия как единое государство. Израилю выгодно, чтобы Сирия была раздроблена на племена и регионы. В итоге они будут конфликтовать ближайшие 10-20 лет. Сирию превратили в серую зону, из которой вырваться невозможно.

На Южном Кавказе же Турции нужно, чтобы у неё был свой представитель — Азербайджан, — который не допустит, чтобы вакуум, возникающий из-за ухода турецкого потенциала на Ближний Восток, заполнили другие силы.

У Эрдогана своя политика: Турция хочет быть одним из ключевых игроков в любой точке, где это возможно. Получается не везде, и по большому счёту Турция — это среднее государство без особых сверхвозможностей.

— У Турции много амбиций, но нет ресурсов. Экономика в тяжелом положении, а Эрдоган хочет быть "невестой на каждой свадьбе".

— В новом многополярном мире важны не только природные ресурсы, но и логистика. А с этой точки зрения позиции Турции серьёзные и выгодные.

Азербайджан как региональный инструмент Турции

— Возвращаемся к Азербайджану, внезапно обнаглевшему. Мы получаем сведения о проекте Зангезурского коридора, который должен соединить Азербайджан с Нахичеванью. Его уже называют мостом Трампа. Появляются планы отдать дорогу американцам, ввести сюда ЧВК — фактически войска США. Ты это не связываешь?

— В начале 90-х, во время первой карабахской войны, был так называемый "план Гобла". Гобл несколько раз прилетал в Армению из США. Армении предлагали сдать Сюник — южную часть Армении, соединяющая её с Ираном — Азербайджану в обмен на Карабах.

Именно там и должен пройти Зангезурский коридор, или мост Трампа, как его называют американцы. Этот план — отрезать Россию от Ирана и открыть Турции дорогу по тюркским государствам до Китайской стены — у США был ещё в 90-х, если не раньше. Американцам нужно вбить клин между Россией и Ираном: перекрыть России выход на юг, в Персидский залив, а Ирану — на север, к европейскому рынку энергоносителей.

Логистика как фактор нового миропорядка

— То есть речь не просто об открытии дороги, а о том, чтобы она не принадлежала Армении?

— Да, чтобы она не подчинялась армянским властям. Более того, Армения — член ЕврАзЭС. Там есть предполагаемые общие инфраструктуры, например, общая таможня. Как представить, что через территорию члена ЕврАзЭС будут проходить грузы без контроля союза? Причем между странами, одна из которых член НАТО, а другая к этому стремится. Армения сейчас слабый игрок и её в любом случае додавят, если никто не поможет. А кто впишется за Армению? Иран, у которого свои проблемы с Израилем, у которого идёт война, и, думаю, следующий этап будет ещё острее? Россия, у которой свои проблемы на украинском плацдарме? Китай? Китай, наоборот, старается поддерживать нормальные отношения с Турцией, ведь ему нужна логистика.

Ключ от этой логистики — через все территории на выход в очень соблазнительный потребительский европейский рынок — у Турции в руках. Если за Армению не вступятся Россия и Иран, вертикаль "север-юг" в этой логистике будет потеряна. В новом миропоряден главный фактор — это логистика.

— Можно ли сказать, что с Арменией покончено?

— Она станет чем-то вроде турецкого вилайета, провинцией Османской империи.

К этому американцы последовательно идут последние десятилетия, понимая, что их главный союзник и игрок в регионе — Турция, способная пробить этот клин. Армения и была этим единственным христианским государством-клином на всей линии тюркоязычных государств до Китайской стены.

И всё, что происходит последние восемь лет, я думаю, было запланировано ещё с того времени, как к власти привели нынешнее руководство Армении.

Баша́р Ха́фез аль-А́сад — сирийский государственный, политический и партийный деятель,18-й президент Сирии.



