Зангезурский коридор и мост Трампа: как Армению превращают в турецкий плацдарм

Армения стремительно теряет пространство для манёвра. Как Алиев, Эрдоган и Запад делят Южный Кавказ и что может сделать Россия? Об этом — откровенный разговор спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой с политологом, главным редактором Alpha News Тиграном Кочаряном.

Зангезурский коридор и "мост Трампа"

— Ситуация меняется быстро. Премьер-министр Армении Пашинян договорился с Азербайджаном, Турцией и США о так называемом "мосте Трампа". Будет построен Зангезурский коридор, в который войдут американцы, разместив около тысячи бойцов ЧВК. Это фактически изоляция Ирана, ограничение России и превращение Армении в вассальное государство Турции, Азербайджана и США.

— Армения превращается в "маленькую Сирию" с зонами влияния: уже есть российские войска, азербайджанские войска на оккупированных 300-400 кв. км, европейские наблюдатели, а теперь будут и американцы. Никто не знает, кому реально принадлежит компания, которая будет "обслуживать" коридор: не исключено, что бенефициаром окажется Турция.

— Что такое Зангезурский коридор и каково его значение для региона?

— Это узкий перешеек в Армении, по одну сторону которого Нахичевань и Турция, по другую — Азербайджан. Если турки установят контроль, тюркский мир соединится от Турции до уйгуров в Китае без преград. Это бесперебойные поставки товаров, включая оружие и наркотики, из Турции в Азербайджан и дальше — вплоть до Китая. Это лишение Армении границы с Ираном и фактическая удавка для него. Азербайджан — союзник Израиля, а израильская военная инфраструктура уже есть в регионе, что сокращает время подлёта американских и израильских самолётов.

— Что это значит для России?

— Россию выдавливают. Уже попросили российских пограничников уйти с границы с Ираном. А ведь там стояли не только пограничники, но и батальонная тактическая группировка. Как только будут налажены дипломатические отношения с Анкарой, российская база в Гюмри тоже окажется под вопросом, как и российские пограничники на границе с Турцией. Короче, Россию попросят на выход. У вас до сих пор есть люди, которые думают, что Армения на этот шаг не пойдет: "А как же безопасность армян? А как же память о геноциде?" Власти Армении плевать хотели на безопасность народа и историческую память — они выполняют указания своих кураторов. Россию выбили из Нагорного Карабаха, убрали из южной части Армении Сюника, а сейчас не разрешают открыть российское консульство на юге страны.

Параллельно идёт отход от символов и национальных позиций: священная для армян гора Арарат (находится на территории Турции) убрана из государственной символики, Пашинян заменил её на гору Арагац, а МИД заявляет, что признание геноцида армян — не первостепенный вопрос. Для Турции главный враг — не Армения, а её диаспора, поэтому Анкара будет использовать Пашиняна для дистанцирования от неё.

Демографическая угроза

— Когда Россия уйдёт, Армения превратится в транзитный пункт между Турцией и Азербайджаном, без суверенитета. Какой будет Армения, можно наглядно представить себе на примере грузинской Аджарии, где турки построили курорт, а грузины чувствуют себя людьми второго сорта. Это в лучшем случае. В худшем случае это повторение событий 1915 года, геноцид и массовая эмиграция. Многие армяне не захотят жить под турецким протекторатом и с азербайджанцами. Алиев настаивает на возвращении 300 тысяч азербайджанцев в Армению — это одно из его ключевых требований.

— Почему армяне не настаивают на возвращении своих беженцев?

— Потому что переговорная политика Пашиняна — это постоянные односторонние уступки. Из Азербайджана, включая Карабах, ушло около полумиллиона армянских беженцев. Но условия их возвращения даже не ставятся. Хотя можно было требовать хотя бы компенсации за утраченное имущество в Баку. Пашинян этого не делает.

Зато Алиев продолжает настаивать на возвращении своих граждан на территорию Армении. А если 300 тысяч азербайджанских беженцев вернуться сюда, это будет, во-первых, демографическая бомба. Во-вторых, это будет политическая бомба, потому что эти люди уже смогут участвовать в выборах. Потом, как они сами говорят: азербайджанцы будут заселяться только вместе с азербайджанской полицией, потому что они не доверяют полиции Армении. И представьте: какой-нибудь бытовой конфликт, от которого никто не застрахован. В случае гибели одного или нескольких азербайджанцев здешние азербайджанцы уже могут спокойно обратиться и к Азербайджану, и к Турции за военной помощью — "нас тут режут, убивают и т. д.". Более того, с какого-то периода они уже могут потребовать референдум об автономии прямо на территории Армении. Это цепочка событий, которую легко просчитать.

План Алиева и слабость Пашиняна

— Главное, что хочет сделать Алиев, — подготовить переговорную площадку так, чтобы даже сильный лидер, пришедший после Пашиняна, не смог пересмотреть его уступки. Он понимает, что Пашинян политически закончился, и знает: следующий руководитель может отказаться от подписанного безвольным предшественником соглашения и начать защищать интересы Армении. Поэтому Алиев стремится создать ситуацию, при которой страна окажется с 300 тысячами азербайджанцев внутри, без армянской армии и с открытыми границами. В таких условиях у нового лидера будут связаны руки.

— Ему нужно сейчас взять всё возможное?

— Именно. Такого удобного для Азербайджана политика, как Пашинян, больше не будет. Поэтому Алиев, Эрдоган и их западные союзники действуют максимально быстро, пока у России нет ресурсов вернуться в регион. Несмотря на просьбы Москвы не предпринимать резких шагов, Пашинян за спиной России признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, лишив российский миротворческий контингент возможности влиять на ситуацию. В свою очередь Эрдоган пытается сделать то, что не удалось в свое время Ататюрку. В последний момент Зангезурский коридор Турции не отдали русские большевики. Даже тогда, при всем мировом космополитизме большевистской власти, было понимание, что этот стратегически важный перешеек, который соединяет тюркский мир, — он не должен быть в руках у турок.

— Турция и Азербайджан постепенно "съедают" Армению. Но есть и другой, более высокий уровень — Большая игра. Великобритания и США используют региональный конфликт, чтобы перекрыть границу между Россией и Ираном, стратегическими союзниками, и полностью вытеснить Россию с Кавказа. Азербайджанские СМИ уже говорят о строительстве базы НАТО, что фактически означает заход англосаксов на Южный Кавказ и блокирование Ирана и России.

— Все это давно просчитано и даже открыто демонстрировалось в планах и картах. И то, что Иран ослаб очень сильно: потерял влияние в Ливане, Сирии, "Хезболла" и ХАМАС обезглавлены, командиры КСИР гибнут один за другим. В самом Иране есть определенная ветвь власти, которая не хочет, чтобы Иран был самостоятельным игроком в этом регионе. Они устали от этого. Они хотят хорошо жить, они хотят айфоны. Им нужен весь это постмодернизм, пост-Европа. И у многих в Армении появляется вопрос: если Иран так просто, не моргнув глазом, сдал "Хезболлу" и сдал Сирию, сдал ХАМАС, будет ли он сражаться за Зангезурский коридор или нет с Турцией и Азербайджаном? Мой ответ: нет. Все крупные игроки, видя соглашательство Ирана и видя то, что Иран хочет постоянно каких-то компромиссов, лишь бы не втягиваться в войну — они, естественно, это используют. В Азии компромисс считается не достоинством, а трусостью, слабостью, — вы это знаете.

Помощник президента США О'Брайен прямо говорил: наша задача — сделать так, чтобы все коммуникации, включая Зангезурский коридор, были закрыты для России и Китая.

Россия же, по мнению даже лояльных Еревану экспертов, просчиталась, уйдя из Карабаха и потеряв возможность сдерживать Алиева. Теперь для него Армения фактически сателлит, а в Карабахе нет армян — значит, он может открыто давить и на Россию.

Но он ошибается, полагая, что Россия забудет. Для империи 5-10 лет — не срок, а когда она ответит, это будет ощутимо. Сейчас Россия занята войной на Украине, но сигналы Алиеву уже идут. Что касается базы НАТО, по сути она уже есть: в Нахичевани стоят турецкие войска, Минобороны Азербайджана контролируют турецкие генералы. В своё время в Москве ошибочно думали, что, получив Карабах, Алиев будет благодарен России и не пойдёт против неё. Реальность показала обратное.

Просчёт Москвы в ставке на Пашиняна

— Нужно было учитывать личность Алиева-младшего. Его отец Гейдар Алиев был осторожным политиком, умел просчитывать шаги и избегать лишних конфликтов. Сейчас другое поколение — и Алиев, и Пашинян с иными принципами и мышлением. В результате Россия лишилась главного регионального рычага сдерживания Азербайджана и теперь вынуждена искать другие способы воздействия. Это был серьёзный просчёт.

Подобная ошибка была и в 2021 году, когда часть российских политических кругов поддержала Пашиняна, а не его соперника Роберта Кочаряна.

Пашинян тогда раздавал обещания — открыть консульства, построить русские школы, разместить пограничников — и казался удобным партнёром, готовым на всё ради власти. Сейчас он от этих обещаний отказался. Россия традиционно работает с готовой элитой, а не создаёт её с нуля. Раньше это было возможно, так как элита была в основном пророссийской или лояльной. Теперь у власти новое поколение — Зеленский, Санду, Пашинян, Алиев — которое при любых условиях ориентируется на Запад.

Россия пока не нашла эффективной модели работы с элитами, которые её не любят.

Возможно, стоит опираться на другие влиятельные группы внутри стран, а не только на правящие круги. В Грузии, например, часть общества и элиты осознала, что обещанная "дорога в Европу" на деле ведёт в Турцию. Но на это ушло время, и страна уже потеряла Абхазию, Южную Осетию и фактически Аджарию.

Вопрос в том, хватит ли у Армении времени, чтобы одуматься. Лично я считаю, что такого запаса прочности у нас нет. Что делать России? Нужно защищаться.

Как Южный Кавказ уходит от России

— В России многие не понимают угрозы, исходящей от заявлений Алиева. Для них понятие "Зангезурский коридор" звучит абстрактно, кажется, что маленькая Армения нам не нужна, ведь нет общей границы.

— Но этот коридор, Турция и агрессивная политика Алиева — части единого плана по отрезанию России от Кавказа. После Азербайджана следующими целями станут Дербент и Дагестан, где у Баку сильное лобби и уже звучат заявления, что Дербент — азербайджанский город. Турция активно продвигает свои позиции и на Северном Кавказе. И в маленькой Абхазии протурецкий кандидат чуть не выиграл выборы, что могло привести к потере региона. Москву это застало врасплох: рассчитывали на "благодарность" за поддержку, но в реальности турки создавали там свои сети влияния.

В Абхазии ситуацию удалось решить мирно, но на Украине этого не вышло, пришлось переходить к военным действиям. Я не хочу, чтобы Армения дошла до такого сценария. Если армяно-российские отношения можно урегулировать мирно, это нужно сделать. Но ошибки 2021 года, когда часть российской элиты поддержала Пашиняна, а не оппозицию, привели к нынешней ситуации.

— Для нас всё опаснее, ведь через связку Турции, Азербайджана и Армении у нас забирают Южный Кавказ — и делает это англосаксонский мир.

— Дальше в этой цепочке будут Туркмения и Казахстан. Это часть Большой игры, которая может привести и к новой русско-турецкой войне. Пример Грузии показывает, что при правильной работе можно переломить ситуацию, когда общество само начинает понимать, что зашло в тупик. Но в Армении, несмотря на ухудшение обстановки, в Москву продолжают уходить успокоительные отчёты о "росте экономики" и "нормальной ситуации". Такой же самоуспокоенностью Россия когда-то упустила Черногорию, которая вскоре вошла в НАТО.

Я понимаю, что Россия сосредоточена на украинском конфликте, который для неё вопрос выживания. Но можно предпринимать шаги, не требующие больших ресурсов, чтобы удерживать ситуацию в Армении.

В 2021 году следовало поддержать оппозицию и не уходить из Карабаха, оставшись там до последнего — практика показывает, что новые лидеры, выращенные под западные и турецкие интересы, не ценят прошлой помощи.

— В политике нет понятия благодарности.

— Бывает и понимание, что не стоит делать антироссийских шагов, получая от России поддержку. Но в Армении у власти люди, нередко с турецким следом, поставленные с целью конфронтации с Россией.

Метод "закидаем деньгами, не получится — закидаем ракетами" — он работает, но, может, не надо этими методами? Сейчас в российских кругах растёт понимание, что курс в Армении требует изменений. Нужно обновить команду, работавшую по армянскому направлению, и наладить контакт и с обществом, и с оппозицией, а с местной властью — говорить на понятном ей языке. Но вставать в позу "вы все такие плохие, неблагодарные, мы от вас уйдем, а вы там все умрете" — это тоже позиция, но я не думаю, что это правильная позиция. Потому что так или иначе России придется опять вернуться на Кавказ, как она делала несколько раз в своей истории.

