Андрей Фадюхин: Сила в единстве — пока мы едины, мы непобедимы

В беседе с Pravda.Ru заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Андрей Фадюхин поделился планами по объединению казачьих обществ, рассказал о борьбе с "ряжеными" и о том, как казаки остаются опорой государства в мирное время и на фронте.
— Ваша задача как заместителя атамана Всероссийского казачьего общества — развитие казачьих обществ в регионах. Как идёт возрождение казачества на новых территориях — в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях?
— Процесс сложный, особенно в Луганской и Донецкой областях, а также в Запорожье — на исторических землях формирования современного казачества. Все знают о Запорожской Сечи, о Бахмутском казачьем полке и его командире Булавине.
Луганская народная республика — это территория войска Донского, и недавно там прошёл учредительный круг Луганского отдела.
Запорожское казачье войско было возрождено и решением Всероссийского казачьего круга вошло в состав Всероссийского казачьего общества как отдельное войско.
Процессы непростые, потому что работы с казачеством на Запорожье при прошлом режиме практически не было. Имя казаков эксплуатировалось, но
ничего для казачества не делалось.
Сейчас я уверен: там будет сформировано полноценное казачье войско, которое примет на себя все исторические традиции и станет одним из сильнейших в нашей системе.
— Как обстоят дела в исторических регионах России? Какие процессы идут там и каковы перспективы развития казачьих обществ?
— Сегодня все казачьи общества объединяет одна цель — победа и поддержка вооружённых сил в выполнении задач специальной военной операции. Численность и состав войск по стране неоднородны: есть сильные традиционные войска — Всевеликое Донское, Кубанское, Терское. Остальные, в силу исторических обстоятельств, несколько меньше по потенциалу, но все, без исключения, вносят свой вклад: это и материальная помощь, и добровольческое движение, и формирование отрядов.
По решению атамана Виталия Владимировича Кузнецова ведётся работа по укреплению единства и установлению единоначалия, ведь во время боевых действий это ключевой принцип успеха.
— Сейчас активно меняется атаманский корпус, многие атаманы — ветераны СВО. Ведётся ли с ними системная работа?
— Безусловно. Происходит и омоложение атаманского корпуса, и приоритет отдаётся тем, кто проявил себя в ходе СВО, знает нужды фронта и бойцов. Работа ведётся совместно со штабом Всероссийского казачьего общества: регулярные сборы, военно-полевые учения, подготовка мобилизационного резерва. На фронт приходят люди, которым уже почти не нужно дополнительное обучение. Огромную роль здесь играют атаманы и руководители, прошедшие СВО: даже вернувшись, они не остаются в стороне, продолжают помогать, обучать и обеспечивать наши отряды.
— Можно ли сказать, что за последние три года казачье сообщество значительно укрепилось, в том числе благодаря системной работе и взаимодействию со штабом Всероссийского казачьего общества?
— Безусловно. Объём работы, проделанный штабом с начала специальной военной операции, трудно переоценить. СВО стала объединяющим фактором для казаков, дав исторический шанс доказать, что мы настоящие защитники, патриоты и достойные наследники своих предков. Преобразования заметны везде, особенно в войсках, расположенных рядом с зоной боевых действий.
Казаки несут военную службу, участвуют в патрулировании совместно с МВД и Росгвардией, проводят противодиверсионные мероприятия, охраняют стратегические объекты.
— Я бы отметил, что в последние годы значительно усилилось горизонтальное взаимодействие между войсками.
— Да, сегодня атаманы разных уровней регулярно встречаются, укрепляются товарищеские связи, особенно между теми, кто вместе служил или воевал в СВО. Это боевое братство помогает решать задачи и усиливает взаимодействие между штабами и подразделениями по всей стране — от регионов, примыкающих к зоне боевых действий, до Урала, Сибири и Дальнего Востока. За время проведения СВО Всероссийское казачье общество в целом стало значительно сильнее.
— Мы видим, что создана реально работающая система, казачье сообщество развивается, идут конструктивные организационные процессы. Но что, на ваш взгляд, ещё нужно сделать для укрепления позиций казачества в регионах и в целом по стране?
— Прежде всего — объединить казачество. У нас есть Всероссийское казачье общество и другие организации, предусмотренные стратегией развития и нормативными актами. Но пока мы разделены, не сможем набрать ту силу, которой обладали наши предки. Раньше казачество было единым, и мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть это единство.
Второе — нужно окончательно изжить "ряженых", которые дискредитируют и позорят образ казака. Это наследие деструктивных лет, когда идеологические противники пытались подточить опоры государства, в том числе казачество, создавая карикатурные образы — в кино, СМИ, массовой культуре. Но казаки были, есть и будут опорой нашей страны.
— Как бы банально это ни звучало, но сила в единстве.
— Так точно. Пока мы едины — мы непобедимы. Моя мечта и мечта многих руководителей — чтобы казачество было единым организмом, одной из опор великой Родины.
Для справки
Казак (предположительно, от тюркского — "свободный воин, независимый человек, скиталец") — воин, защитник веры, Отечества и его рубежей.
Казачество России — исторически сложившаяся многонациональная и многоконфессиональная социокультурная общность, сформированная в ходе многовекового служения казаков Отечеству, ядром которой является русский народ и Русская Православная Церковь.
