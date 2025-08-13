Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Шарапов

Казаки во власти: как они будут представлять интересы народа и страны — мнение Андрея Фадюхина

Андрей Фадюхин: Элитой будущего станут те, кто участвовал в специальной военной операции
4:38
Правда ТВ » Казачья правда

Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Андрей Фадюхин в эксклюзивном интервью Pravda.Ru рассказал о том, как казаки защищают интересы страны и сохраняют традиционные ценности.

Читайте также: Атаман Андрей Фадюхин: сила казачьей бригады Терек — в традиции и памяти предков

Казачество сегодня и его роль в государстве

— Вы заместитель атамана Всероссийского казачьего общества, курируете вопросы развития казачьих обществ и их участие в органах законодательной и исполнительной власти. Каким, на ваш взгляд, является современное казачество и какой вклад оно вносит в жизнь страны?

— Современное казачество претерпевает серьёзные изменения. Специальная военная операция стала для казаков большим шансом вернуть себе репутацию защитников Отечества — одной из опор государства, как это было всегда.

Были трудные времена, особенно в перестройку, когда отдельные люди, которых трудно назвать казаками, использовали принадлежность к казачеству в личных целях.

Это явление так называемых "ряженых", с которым мы стараемся бороться.

СВО чётко расставила акценты: стало ясно, кто действительно любит свою страну и готов ради неё пожертвовать жизнью, а кто лишь пользовался казачьим именем. Операция дала толчок возрождению казачества, и это напрямую связано с государственной политикой. Президент России чётко сказал: элитой будущего станут те, кто участвовал в специальной военной операции или оказывал ей содействие. Поэтому вхождение казаков во власть органично вписывается в стратегический курс, обозначенный руководством страны.

Представительство казаков во власти и защита интересов сообщества

— Как сегодня развивается взаимодействие казачества с органами власти? И почему государственная служба, в том числе в органах законодательной власти, стала важной частью жизни казачьего сообщества?

— У казаков есть свои интересы, и представлять их можно, работая в органах исполнительной власти или входя в состав выборных органов на всех уровнях — от федерального до муниципального. Во многих регионах представители казачества занимают должности помощников и советников губернаторов, работают в полномочных представительствах, особенно в Северо-Кавказском федеральном округе, а также входят в выборные органы, где отстаивают и лоббируют интересы казачества. Эти интересы напрямую совпадают с интересами страны:

  • экономическое и социальное развитие,
  • адаптация участников специальной военной операции,
  • укрепление межнационального и межконфессионального мира.

На Кавказе мы являемся сильной цементирующей силой, которая не позволит никому раскачивать лодку и вносить смуту в регионы.

— К этому можно отнести и сохранение традиционных духовных ценностей?

— Безусловно. Это наши исконные ценности, которыми мы питаемся испокон веков, а навязать извне иные нам никто не сможет.

Конкурс "Лидеры России" и путь в политику

— Вы являетесь финалистом конкурса "Лидеры России. Политика". Расскажите об этом.

— Конкурс проводится по инициативе Администрации Президента при поддержке Президентской академии. Мне посчастливилось выйти в финал, хотя конкуренция была очень высокой. Среди участников были ветераны СВО, депутаты, представители образования и науки, и не все дошли до финала. Для меня это стала огромная школа: помимо тестов и конкурсных заданий, мы слушали лекции руководителей страны, депутатов Госдумы, представителей Администрации Президента. Это был большой объём новых знаний, обмен опытом, установление контактов. Я благодарен организаторам за возможность участвовать, но понимаю, что это и большая ответственность: впереди обучение и необходимость доказать, что мы достойны двигаться дальше на благо России.

— По сути, это подтверждает, что вы идёте в политику, чтобы отстаивать интересы казачества уже там?

— Да. Независимо от конкурса меня выдвинули депутатом Пятигорской городской Думы, как и нескольких моих братьев-казаков, ветеранов бригады "Терек". Народ оказал доверие, и я надеюсь, что на выборах в сентябре оно будет подтверждено. Для меня депутатство не самоцель, а дополнительные обязанности и ответственность перед избирателями. Мы не имеем права их подвести. Статус не важен — важно, чтобы люди не пожалели о своём выборе.

Уточнения

Семе́йные це́нности (также — традицио́нные семе́йные це́нности) — культивируемая в обществе совокупность представлений о семье, влияющая на выбор семейных целей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Игорь Шарапов
Игорь Шарапов — автор и ведущий программ "Казачья правда" в Правда ТВ.
Темы депутаты администрация президента
Новости Все >
Техника дыхания и упражнений бодифлекс снижает вес и укрепляет мышцы
Валя Карнавал в школьные годы ненавидела своё лицо из-за родинок
В России ответили на предложенную Украиной идею воздушного перемирия
Добавление тертого яблока делает куриные котлеты сочнее: рецепт поваров
Стрижку когтей кошке проводят в спокойной обстановке с поощрением
В ДНК человека обнаружены гены спячки — как у медведей и сурков
Космический ураган над Северным полюсом вызвал сбои GPS — данные ESA
Пыль, запахи, пятна и усталость говорят о необходимости вызвать клинеров
Шершавый язык кошки помогает ухаживать за шерстью и разделывать пищу
Нападение кошки на хозяина является проявлением инстинкта охоты: зоопсихологи
Сейчас читают
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Еда и рецепты
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений
Домашние животные
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Континенты Земли высыхают: спутниковые данные раскрывают глобальный водный кризис
Новый проект Хаматовой и Машковой в Варшаве: детали спектакля от режиссёра-иноагента
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Турция, Азербайджан и США меняют карту Кавказа — Россия и Иран отрезаются от региона
Таинственный шейх хотел увезти Анастасию Волочкову в Эмираты на частном самолёте
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок
Недостаток кальция назван причиной массового опадения плодов сливы в августе
European Respiratory Journal: фрукты и томаты замедляют старение лёгких
Андрей Фадюхин: Элитой будущего станут те, кто участвовал в специальной военной операции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.