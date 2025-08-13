Казаки во власти: как они будут представлять интересы народа и страны — мнение Андрея Фадюхина

Андрей Фадюхин: Элитой будущего станут те, кто участвовал в специальной военной операции

4:38 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Казачья правда

Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Андрей Фадюхин в эксклюзивном интервью Pravda.Ru рассказал о том, как казаки защищают интересы страны и сохраняют традиционные ценности.

Читайте также: Атаман Андрей Фадюхин: сила казачьей бригады Терек — в традиции и памяти предков

Казачество сегодня и его роль в государстве

— Вы заместитель атамана Всероссийского казачьего общества, курируете вопросы развития казачьих обществ и их участие в органах законодательной и исполнительной власти. Каким, на ваш взгляд, является современное казачество и какой вклад оно вносит в жизнь страны?

— Современное казачество претерпевает серьёзные изменения. Специальная военная операция стала для казаков большим шансом вернуть себе репутацию защитников Отечества — одной из опор государства, как это было всегда.

Были трудные времена, особенно в перестройку, когда отдельные люди, которых трудно назвать казаками, использовали принадлежность к казачеству в личных целях.

Это явление так называемых "ряженых", с которым мы стараемся бороться.

СВО чётко расставила акценты: стало ясно, кто действительно любит свою страну и готов ради неё пожертвовать жизнью, а кто лишь пользовался казачьим именем. Операция дала толчок возрождению казачества, и это напрямую связано с государственной политикой. Президент России чётко сказал: элитой будущего станут те, кто участвовал в специальной военной операции или оказывал ей содействие. Поэтому вхождение казаков во власть органично вписывается в стратегический курс, обозначенный руководством страны.

Представительство казаков во власти и защита интересов сообщества

— Как сегодня развивается взаимодействие казачества с органами власти? И почему государственная служба, в том числе в органах законодательной власти, стала важной частью жизни казачьего сообщества?

— У казаков есть свои интересы, и представлять их можно, работая в органах исполнительной власти или входя в состав выборных органов на всех уровнях — от федерального до муниципального. Во многих регионах представители казачества занимают должности помощников и советников губернаторов, работают в полномочных представительствах, особенно в Северо-Кавказском федеральном округе, а также входят в выборные органы, где отстаивают и лоббируют интересы казачества. Эти интересы напрямую совпадают с интересами страны:

экономическое и социальное развитие,

адаптация участников специальной военной операции,

укрепление межнационального и межконфессионального мира.

На Кавказе мы являемся сильной цементирующей силой, которая не позволит никому раскачивать лодку и вносить смуту в регионы.

— К этому можно отнести и сохранение традиционных духовных ценностей?

— Безусловно. Это наши исконные ценности, которыми мы питаемся испокон веков, а навязать извне иные нам никто не сможет.

Конкурс "Лидеры России" и путь в политику

— Вы являетесь финалистом конкурса "Лидеры России. Политика". Расскажите об этом.

— Конкурс проводится по инициативе Администрации Президента при поддержке Президентской академии. Мне посчастливилось выйти в финал, хотя конкуренция была очень высокой. Среди участников были ветераны СВО, депутаты, представители образования и науки, и не все дошли до финала. Для меня это стала огромная школа: помимо тестов и конкурсных заданий, мы слушали лекции руководителей страны, депутатов Госдумы, представителей Администрации Президента. Это был большой объём новых знаний, обмен опытом, установление контактов. Я благодарен организаторам за возможность участвовать, но понимаю, что это и большая ответственность: впереди обучение и необходимость доказать, что мы достойны двигаться дальше на благо России.

— По сути, это подтверждает, что вы идёте в политику, чтобы отстаивать интересы казачества уже там?

— Да. Независимо от конкурса меня выдвинули депутатом Пятигорской городской Думы, как и нескольких моих братьев-казаков, ветеранов бригады "Терек". Народ оказал доверие, и я надеюсь, что на выборах в сентябре оно будет подтверждено. Для меня депутатство не самоцель, а дополнительные обязанности и ответственность перед избирателями. Мы не имеем права их подвести. Статус не важен — важно, чтобы люди не пожалели о своём выборе.

Уточнения

Семе́йные це́нности (также — традицио́нные семе́йные це́нности) — культивируемая в обществе совокупность представлений о семье, влияющая на выбор семейных целей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.