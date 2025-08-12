Андрей Фадюхин: СВО дало нам исторический шанс восстановить казачество как сословие защитников Отечества

Атаман Андрей Фадюхин: сила казачьей бригады Терек — в традиции и памяти предков

Правда ТВ Казачья правда

Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Андрей Фадюхин в эксклюзивном интервью Pravda.Ru поделился опытом командования бригадой "Терек", рассказал о казачьих традициях, особенностях казачьих подразделений и их боевых успехах.

— Первое, о чём хотелось бы поговорить, — это казачество и специальная военная операция. Исторически казаки всегда были защитниками Отечества, служение Родине — это обязанность, которая передаётся с рождения. Сегодня СВО вновь вернула этот образ в актуальную повестку. Насколько велик сейчас вклад казаков на передовой?

— С началом специальной военной операции казаки одними из первых поддержали решение Верховного главнокомандующего. Сразу началась запись добровольцев, был дан клич о присоединении к вооружённым силам. Практически сразу были сформированы казачьи добровольческие отряды. Сегодня на передовой около 16 отрядов, в которых воюет более 19 тысяч казаков. С самого начала конфликта ребята встали в строй и приняли активное участие в борьбе с нацизмом. Это продолжение нашей великой истории, и то, что казаки стоят в

Если объединить казачьи добровольческие формирования в системе "Барсов" и в составе Министерства обороны, на передовой сейчас 27 отрядов — примерно половина всех добровольческих соединений.

Особенности казачьих подразделений

— Чем казачьи подразделения отличаются от других? Понимаю, что противопоставлять их некорректно — все выполняют общее дело. Но мой опыт общения с бойцами говорит о том, что у казаков есть особое братство, дух. Как вы это видите?

— Казачьи отряды формируются вокруг костяка — людей подготовленных, мотивированных, идейных. Например, бригада "Терек" создавалась на базе Терского казачьего войска, отряд "Сибирь" — на основе Сибирского казачьего войска. В других добровольческих формированиях Минобороны нет такого ярко выраженного ядра, они формируются через наборы и распределение.

Мы не делим фронт на "казачий" и "не казачий" — все выполняем общее дело. Но на начальном этапе СВО казаки были лучше подготовлены благодаря опыту и традициям, заложенным с детства.

Со временем коллеги из других подразделений набираются опыта, и различия сглаживаются, но наша сила в том, что у нас всегда был этот фундамент.

Историческая преемственность казачества

— По сути, это то же самое, что и 100-200 лет назад, когда казаки были более подготовлены, формировался костяк, и на его основе вырастали целые соединения?

— Да, думаю, именно так. Тогда казаки входили в состав регулярной армии и постоянно участвовали во всех военных конфликтах. Это было воинское сословие. К сожалению, годы Гражданской войны нанесли казачеству серьёзный удар. В годы Великой Отечественной войны произошло определённое возрождение: были сформированы казачьи подразделения, которые с честью воевали и принимали участие в параде Победы на Красной площади. Потом роль казаков как отдельных воинских формирований была минимизирована по понятным причинам.

Сейчас у нас появился исторический шанс возродить казачье сословие — прежде всего как защитников Отечества, людей, которые с оружием в руках отстаивают интересы Родины. Специальная военная операция дала нам такой исторический шанс.

Боевой путь бригады "Терек" и память о командире "Кедре"

— Когда вы были командиром казачьей разведывательной бригады "Терек" — одной из самых известных среди казачьих подразделений, — какие задачи приходилось выполнять, какие были основные направления и сражения СВО, в которых участвовала бригада? Что запомнилось больше всего в тот период?

— Казачья бригада "Терек" в период проведения СВО воевала практически на всех участках фронта. Изначально это была Кинбурнская коса. После того как наши вооружённые силы заняли Артёмовск и Соледар, бригаду передислоцировали, и на момент моего назначения мы находились на Соледарском направлении. Затем работали на Клещеевском и Бахмутском направлениях, участвовали в освобождении Часова Яра. В августе 2024 года один батальон перебросили на Курское направление. С юга на север терцы активно участвовали в боевых действиях.

Запомнилось многое. Когда я только принял командование, сразу была поставлена задача на активные штурмовые действия на Клещеевском направлении. Это было моё боевое крещение в новой должности. Рядом со мной был командир батальона Владимир Владимирович Попов, позывной "Кедр". Я знал его ещё по совместным операциям по борьбе с терроризмом — он уже тогда был легендой. В почти 70 лет обладал физической подготовкой, которой могли позавидовать многие.

Мог бы оставаться на командном пункте, но сказал: "Нет, пойду с ребятами".

К сожалению, он погиб, и уже посмертно получил звание Героя Российской Федерации. Этот эпизод оставил глубокий след в моей памяти.

Ребята не бросили его: около суток они продолжали поисковые мероприятия, пока не нашли тело командира и не вынесли его с поля боя, несмотря на смертельный риск.

Эта взаимовыручка, проявления мужества и отваги врезались в душу. До сих пор помню глаза Кедра и поступки бойцов, которые рисковали жизнью, лишь бы не посрамиться. Если бы они вернулись без тела командира, никто не смог бы найти себе места. Это один из самых ярких эпизодов моей военной биографии.

Личный орден Мужества

— У вас самого один из трёх орденов Мужества — за специальную военную операцию. За что вы его получили?

— Детали раскрывать не буду. Мы действовали на Соледарском и Часов-Ярском направлениях. Решением руководства Министерства обороны я был представлен к госнаграде, а Президент принял такое решение.

Образ казака-воина

— Казак-воин — этот образ сейчас возрождается на полях СВО. Какие качества отличают его от других бойцов?

— С виду казака-воина сейчас не отличишь от обычного бойца вооружённых сил: все в тактической форме, шлемах, бронежилетах — так требует жизнь. Но побывав в казачьем коллективе, понимаешь, что это особая среда. Прежде всего — преемственность поколений и воспитание с детства.

Казаками рождаются, и с ранних лет у многих формируется тяга к военной службе. Это память предков.

Большинство знают родословную до пятого, шестого, а то и десятого колена, и все предки защищали Родину.

История казачества во многом определяет характер воина. Благодаря казакам наша страна стала самой большой в мире: приросли Дальний Восток, Сибирь, Урал, в какой-то степени Кавказ. Поэтому казак на фронте — это не просто боец, а человек, за которым стоят великие традиции, история и дух предков. Он представляет всё казачье сообщество и не имеет права его подвести.

"Терек" — интернациональная бригада

— Бригада "Терек" сегодня стала интернациональной, как говорит всероссийский атаман Виталий Владимирович Кузнецов. Изначально был казачий костяк, но сейчас в составе — народы всей страны: дагестанский батальон "Каспий", татары, башкиры, малые коренные народы, а также иностранцы — подразделение "Нормандия — Неман". Почему так получилось?

— Прежде всего потому, что "Терек" был создан по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском округе Юрия Яковлевича Чайки и объединил силы всего округа. У нас есть представители не только казачества, но и всех народов, населяющих этот многонациональный регион.

С самого начала в "Терек" принимали добровольцев всех национальностей, проживавших в Ставропольском крае и других субъектах Федерации.

Добрая слава о бригаде пошла по Кавказу, а затем и по другим регионам. Есть, например, "Балтика" — в основном из выходцев Северо-Западного округа. В ноябре 2023 года к нам присоединился "Каспий". Честно говоря, я сомневался в успехе проекта, но он стал одним из самых боеспособных батальонов "Терека" — во многом благодаря поддержке главы республики Сергея Алимовича Меликова и руководства региона.

Бригада стала такой благодаря командирам, а также всесторонней поддержке руководства Северо-Кавказского федерального округа и всех субъектов, входящих в него. Это и решение социальных вопросов, и уверенность бойцов в будущем, и помощь семьям.

Бригада получает хорошее материальное обеспечение: несколько раз в месяц приходят гуманитарные конвои с техникой, высокотехнологичным оборудованием и другими грузами.

Постоянно приезжают атаман Всероссийского казачьего общества, представители субъектов РФ, губернаторы, федеральные чиновники. Недавно, например, были губернатор Ставрополья и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Вячеславович Баринов.

На фронте нет лишнего — каждый "Мавик", каждая единица техники, каждая банка сгущёнки важны. И сегодня "Терек" — одна из наиболее обеспеченных бригад Добровольческого корпуса.

Гуманитарная миссия казаков

— Казаки отправляют на освобождённые территории значительные объёмы гуманитарной помощи, поддерживая не только свои подразделения, но и жителей Донбасса и Новороссии. Почему это важно для бойцов? И как ещё, помимо гуманитарных грузов, казаки помогают местным жителям?

— Гуманитарная помощь поступает в больших объёмах. Но важна не только материальная, но и моральная поддержка. Мы получаем письма от простых граждан, школьников, студентов — бойцы читают их, вешают на видных местах. Это ощутимая народная поддержка.

Освобождённые территории нередко достаются нам в тяжёлом состоянии — и дело не только в войне. Ещё до неё руководство Украины мало уделяло внимания социальному развитию.

Без слёз не взглянешь на детские сады, на образовательные учреждения — отсутствие условий, ремонта, элементарных удобств.

Давно я такого, честно говоря, не видел. Поэтому казаки помогают школам, детским домам, больницам, привозят продукты, медикаменты, средства первой необходимости. Стараемся поддержать местных жителей в условиях войны, а затем подключается гражданская власть, и территории возрождаются в новом качестве. Люди видят преимущества жизни в составе России.

— У вас есть подшефные детские дома, которым вы помогаете лично, в том числе за собственные средства.

— Не один, их несколько. Не называю населённые пункты по понятным причинам. Помогаем не только к 1 июня, но и регулярно — и на новых территориях, и в Ставропольском крае. Терское казачье войско оказывает постоянную помощь, взаимодействуем с муниципалитетами, узнаём, что нужно. Многие ребята помогают от себя лично, не афишируя этого. Сделали добро — и не хотят, чтобы об этом говорили.

