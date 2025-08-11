Арест Евгении Гуцул: молдавская власть играет в западную демократию по своим правилам

Политик Митина: арест Евгении Гуцул грозит ликвидацией автономии Гагаузии

Арест башкана Гагаузии Евгении Гуцул угрожает автономии всего региона. Секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина в авторской программе "Личное мнение" на Правда ТВ анализирует последствия этого шага для Молдовы.

Арест Евгении Гуцул: удар по автономии

— Для нас самым ярким и вопиющим событием недели стало задержание 5 августа башкана Гагаузии Евгении Гуцул. Башкан — это глава, лидер, руководитель автономии. Евгении Гуцул была избрана гагаузским населением на прямых выборах в 2023 году.

Длительное противостояние центральных властей Молдовы и избранного руководства автономной территории достигло апогея:

Арест лидера Гагаузии — событие беспрецедентное для Европы. Евгения Гуцул получила 7 лет лишения свободы — не домашний арест, а реальное тюремное заключение.

Возникает вопрос: а что, так можно было? Международное право такого не допускает, но оно, как мы знаем, давно умерло — четверть века назад, а запах его разложения уже добрался до постсоветского пространства.

Официальный предлог и истинная причина

Формальный повод — якобы незаконное финансирование партии "Шор", которую называют пророссийской. Для современной европейской юстиции этого уже достаточно: поддерживаешь Россию — в тюрьму. Но на деле "Шор" — это партия евроскептиков, а не прокремлёвская структура. Её судьба была предрешена, но приговор всё же шокировал даже бывалых.

Ситуация, когда избранного лидера автономии можно заковать в наручники и отправить в тюрьму, — абсолютно вопиющая. Сегодня Евгения Гуцул — главный политический заключённый Европы.

Организаторами расправы можно считать руководство Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, а непосредственным исполнителем — президента Молдовы Майю Санду.

Трагедия и прецедент

Да, на бытовом уровне это история о красивой молодой женщине, матери двоих детей, младшему из которых всего три года, посаженной по надуманному делу. Но важнее то, что создан опасный прецедент: за ним может последовать череда политических разборок и масштабных последствий далеко за пределами Гагаузии.

Что такое Гагаузия

Гагаузия — это 134 тысячи жителей, то есть примерно размер одного московского района, но при этом полноценная автономия в составе Молдовы (или, как правильнее говорить, Молдавии). После приднестровской войны и долгих переговоров республика согласилась на автономный статус в обмен на мир на Днестре и невхождение Молдавии в состав Румынии.

Ключевым условием соглашений было включение башкана Гагаузии в состав правительства Молдавии как постоянного члена Совета министров. Но Майя Санду нарушила договорённости и не ввела избранную Гуцул в кабинет. Уже тогда это было серьёзным сигналом для гагаузов требовать реального суверенитета.

Удар по суверенитету

Башкан — единственный носитель суверенитета гагаузского народа. Народное собрание — это парламент, но без серьёзных полномочий. Лишив Гуцул возможности исполнять обязанности, власти фактически оставили народ без голоса и представительства.

По молдавскому закону, если в течение полугода башкан не исполняет обязанности, его функции переходят к размыто определённой группе чиновников из Кишинёва и Комрата. Приговор Гуцул стал предпоследним шагом к ликвидации автономии. Следующий — её полное поглощение Молдавией, а затем и аншлюс всей страны Румынией.

Угроза Приднестровью и Гагаузии

Это означает, безусловно, геноцид русского населения в Приднестровье. Те, кто помнит обстоятельства войны 1992-1993 годов, прекрасно понимают, о чём идёт речь: вспоротые животы приднестровских детей, игра в футбол головами жителей — это была страшная реальность начала 90-х.

Если кто-то думает, что нас это не коснётся — ошибается. Это новый фронт войны, новая мобилизация и сотни тысяч людей, которые должны будут защитить русское население Гагаузии.

Упущенный стратегический шанс

Посмотрите на карту: если бы специальная военная операция пошла по сценарию, написанному в 2022 году, у нас был бы проход через Николаев и Одессу в Приднестровье. Это дало бы рычаг влияния на Кишинёв. Сейчас этого рычага нет.

Вспомните встречи Евгении Гуцул с Владимиром Путиным и те гарантии, что ей давались. Где они сейчас? Можем ли мы что-то гарантировать — большой вопрос. Ресурсов вписаться за неё нет. Нет сил защитить ни приднестровцев, ни гагаузов. Мы попали в ловушку, которую российские правители выстраивали ещё 30 лет назад, после распада Советского Союза.

Двойные стандарты в Молдове

Обвинения в получении денег на политические цели из России выглядят смешно, особенно на фоне того, что президент Молдовы Майя Санду вела кампанию полностью на западные средства.

Правящая партия PAS получала гранты от западных фондов, а серым кардиналом её финансирования был Мартин Зиг — гражданин Германии, бывший руководитель местного отделения фонда Конрада Аденауэра. Сейчас он трудоустроен в молдавское правительство с зарплатой 20 тысяч евро в месяц — выше, чем у самой Санду. Но это обычная практика для структур, которые принадлежат не совсем той стране, где расположены.

Личный мотив и политическая зависть

Есть и личный момент, хотя преувеличивать его не стоит. Майя Санду никогда не скрывала презрения к Евгении Гуцул. Корень этого — зависть. Гуцул выиграла абсолютно конкурентные выборы в Гагаузии, а Санду в родной Молдавии проиграла: победу ей обеспечили зарубежные голоса. В Европе понимают, что Санду — не избранный большинством президент, и она сама это знает. Женская зависть здесь переплетается с политической.

Геополитическая значимость Гагаузии

Гагаузия, хоть и маленькая, имеет стратегическое значение, как и Приднестровская Молдавская республика. Любая эскалация на этих территориях грозит Кишинёву обрушением, за которым может последовать поглощение. Майя Санду убеждена, что это будет сделано Европой, но исход может быть иным. Отсюда лозунг: "Кто не с нами, тот с Путиным и Москвой". Им стигматизируют не только Евгению Гуцул, но и её партийного лидера Илана Шора, Игоря Додона, Владимира Воронина и Александра Стояногло.

Несостоявшиеся лидеры и политические ярлыки

Стояногло, по сути, выиграл президентские выборы в Молдове в 2023 году, но президентом так и не стал. Как заметил соратник Санду Олег Серебрян, в Молдавии борются не политические, а геополитические партии. Ориентация Гагаузии на Россию стала аргументом для того, чтобы упрятать Гуцул в тюрьму.

Многополярность Гагаузии

Поездка Гуцул в Россию в 2024 году и встреча с Владимиром Путиным были не просто символом, а демонстрацией готовности вести диалог и с Кишинёвом, и с ЕС, и с Москвой. Но её мандат так и не был признан, в правительство она не вошла, а два года подвергалась систематическим медийным атакам и обвинениям — от "криминала" до "денег от Путина".

Конфликт вне права

Арест законно избранного башкана — это не юридический, а криминальный конфликт со стороны Кишинёва, полное нарушение закона. С 2021 года Санду демонстративно дистанцируется от России, и стратегическая линия Молдовы остаётся неизменной. Судьба Гуцул печальна: у Москвы нет рычагов давления и аргументов для защиты.

Ошибки российской политики в Молдове

Россия сделала стратегически неверную ставку. Вместо поддержки Игоря Додона, лидера социалистов, и молдавских коммунистов — единственной партии на постсоветском пространстве, вернувшейся к власти после 1991 года, — Кремль сделал ставку на сомнительную партию Илана Шора. В итоге Додон был отстранён, коммунисты отодвинуты, а ставка оказалась проигрышной. Вот, собственно говоря, и получили.

Реакция Москвы

С риторической точки зрения Москва отреагировала вполне правомерно. Валентина Матвиенко заявила, что вопрос о немедленном прекращении издевательств над Евгенией Гуцул должен быть поднят на всех возможных площадках. По её словам, это тот случай, когда международные правозащитные организации обязаны доказать свою способность действовать по назначению.

Мало кто обратил внимание, что Илья Узун, исполняющий обязанности главы Гагаузии, на заседании парламента автономии призвал к неповиновению властям Молдовы. Что это означает и какие реальные рычаги есть у Гагаузии для такого шага — пока неясно. Но 134 тысячи жителей — это всё же 134 тысячи голосов и гражданских позиций.

Опасный прецедент и "эффект домино"

Молдавский прецедент оказался заразительным. Уже сегодня Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины аннулировала мандат главы Республики Сербской Милорада Додика.

Додик был фактически единственным европейским лидером, безоговорочно поддержавшим Россию: и по вопросам специальной военной операции, и по признанию Луганской и Донецкой народных республик, и по вопросу воссоединения России с Крымом.

Что будет дальше в Республике Сербской — посмотрим. Но сам факт крайне тревожен. Без молдавского примера, скорее всего, не было бы и боснийского.

Уточнения

