От стратегических партнёров до непослушных детей: как США теряют союзников в Азии и Латинской Америке

Индия, Китай и Бразилия отказались сокращать закупки российской нефти, Россия вышла из ракетного моратория

6 августа Стивен Уиткофф встретился с Владимиром Путиным. Kитай, Индия и Бразилия отправили США в нокаут неожиданными заявлениями. Россия вышла из ракетного моратория. Политические прогнозы — в авторской программе секретаря Объединенной Коммунистической Партии, председателяь Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарьи Митиной "Личное мнение" на "Правда ТВ".

— 6 августа представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф — или, как мы его называем, Стива Витков, поскольку он российского происхождения, встретился с Владимиром Путиным, проведя с ним три часа рабочего времени. Стивен Уиткофф — просто почтальон. Не принимает решений, а передаёт месседжи, сигналы или нюансы от своего шефа.

Нефтяная неделя: Китай, Индия и Бразилия

А неделя прошла под знаком страстей по нефти. Или, как выражаются профессионалы, "по нефтИ". Сначала Китайская Народная Республика отправила Соединённые Штаты с их ультиматумами по российским энергоносителям по известному далёкому адресу. А на этой неделе уже высказались Индия и Бразилия — три ключевые страны БРИКС.

Индия: неожиданный поворот

С Индией вышло непредсказуемо: поначалу крупнейшие индийские нефтяные компании якобы заявили, что прекращают закупки российских энергоносителей. Потом заявление дезавуировали — никаких прекращений не будет. Видимо, компании получили гарантии от правительства. Тем более нефть бывает не только физическая, но и бумажная: Индия будет закупать якобы у других стран, но на деле нефть окажется российской, а деньги — у России.

Поначалу назывались крупнейшие переработчики — Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery и другие, на долю которых приходится более 60% переработки. Наши экономические издания успели нарисовать пессимистические прогнозы. Но затем индийское правительство заявило: никаких препятствий закупкам российской нефти чиниться не будет.

Таким образом, Трамп получил второй увесистый щелчок по носу.

Бразилия: сигнал в бейсболке

А что с Бразилией? Президент Лула да Силва не только упек трамповского протеже, бывшего президента Болсонару, под домашний арест, но и чётко высказался по закупкам российских энергоносителей. И не только их. Его бейсболка с надписью "Бразилия принадлежит бразильцам" говорит сама за себя.

Да, Донни, это успех: всего за несколько месяцев ты перешёл от восхваления Индии и Бразилии как стратегических партнёров до слов, что тебе будет наплевать, если их экономики рухнут. Американский лидер даже пригрозил Индии 25-процентными пошлинами и штрафом за покупку у России энергоносителей и военной техники.

Индия: нефтяные сделки и дипломатический фон

Индия — один из крупнейших, если не крупнейший покупатель российских вооружений. В Министерстве иностранных дел страны пояснили: критику Соединённых Штатов и Евросоюза за импорт российской нефти они считают несправедливой. Закупки начались не от хорошей жизни, а из-за перенаправления традиционных поставок и логистических потоков в Европу после начала конфликта на Украине. До определённого момента сами США поощряли этот импорт для стабилизации мировых рынков.

А теперь — из лучшего партнёра Индия в американских глазах превратилась в строптивого, непослушного "ребёнка".

Геополитический баланс

Индия, Китай и Бразилия чётко дали понять: с ними не стоит разговаривать, как с детьми. Но ситуация сложна. Отношения Индии с США столь же стратегические, как и с Россией. Страна участвует в четырёхстороннем диалоге по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе вместе с США, Австралией и Японией.

Дели — крупный покупатель оружия как у России, так и у Соединённых Штатов. Тем не менее заявление индийского правительства в адрес Вашингтона прозвучало на грани приличия, почти на грани вежливости.

И был ещё один ощутимый удар — на этот раз, пожалуй, особенно чувствительный для Дональда Фредовича Трампа. Вторичные санкции не работают, а значит, непонятно, как ещё оказывать давление на Москву, когда она сама поднимает ставки в новой холодной войне, не дожидаясь инициативы от США.

Ракетный мораторий: Москва меняет позицию

На этой неделе Москва заявила о выходе из добровольного моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Мера вынужденная, но, очевидно, запоздалая и недостаточная.

В 2023 году президент России Владимир Путин отменил ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. А в конце ноября 2024 года заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что перед Россией стоит вопрос о возобновлении таких испытаний на фоне эскалационного курса США.

Однако вопрос, похоже, "постоял" и "присел отдохнуть". Напрасно — в современном мире гуманизм никто не оценит, а воспримут лишь как слабость. Есть в русском языке правильная поговорка: замахнулся — бей. А здесь выходит: замахнулся отвечать — отвечай.

Ожидание реального ответа

Пока что никакого ответа от России, кроме громкой риторики, мы не увидели. Но нынешние события, вероятно, повлекут за собой долгожданный и абсолютно правомерный ответ со стороны Российской Федерации.

Бразилия: дело чести для Трампа

Возвращаясь к Бразилии: конечно, речь не только о бейсболках президента Лулы да Силвы. Для Дональда Трампа вопрос носит экзистенциальный характер, потому что Жаир Болсонару - не просто протеже, а почти "политический сын". Трамп уверен, что сможет вызволить его из-под домашнего ареста, если дело дойдёт до тюрьмы.

Но реальность иная: Болсонару, обвиняемый в попытке госпереворота в 2022 году, уже под домашним арестом и рискует оказаться за решёткой. Левое правительство Бразилии не поддаётся давлению США, которые дошли до прямого вмешательства. Министерство финансов США ввело персональные санкции против судей Верховного суда, а сама Бразилия обложена 50-процентными пошлинами. Всё это мотивировано уголовным преследованием Болсонару, но на самом деле речь идёт о суверенитете ключевого члена БРИКС.

Санкции и выборы 2026 года

Атака на Бразилию началась сразу после саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Буквально через два дня были анонсированы тарифы, и санкционная эскалация пошла вразнос. В 2026 году в Бразилии президентские выборы, и для Трампа сокрушить левое правительство — не просто политическая цель, а личное дело чести.

Давление санкциями и тарифами рассчитано на создание благоприятной для трампистов электоральной атмосферы.

Болсонару в большую политику уже не вернётся — в лучшем случае он арестант, в худшем — вечный арестант.

Но трампистские ставленники в Бразилии активно раскручиваются. Вероятная ставка — на мэра Сан-Паулу Гомеша или других правых политиков.

Экономический фактор: редкоземельные металлы

Не выборами едиными. Бразилия — мировой лидер по запасам редкоземельных металлов. Именно интерес к этим ресурсам лежит в основе эскалации. Для США политика в этой сфере всегда наступательная, а в бразильской элите есть и "патриоты", готовые сдать ресурсы вместе со страной.

Яркий пример — министр финансов Фернанду Аддад. Формально член левого правительства, он заявляет, что в случае победы правых готов заключить соглашение с США по редкоземам. Такое расхождение с линией собственного кабинета — редкость в мировой политике, но Бразилия — демократия, хоть и хрупкая.

Пошлины как инструмент глобальной игры

Есть сомнения, что обещанные Трампом страшные пошлины в 100 и 500% против стран, закупающих у России нефть и газ (Китай, Индия, Бразилия), направлены именно против России. Страны ЕС закупают этих ресурсов едва ли не больше, чем целевые объекты "наказания".

На деле цель проста: прикрываясь антироссийской риторикой ("кровавый Путин, несправедливая война"), Вашингтон пытается затормозить или остановить экономическое развитие Европы: экономики прямых и потенциальных конкурентов США, а также разрушение двусторонних отношений между Европой и Россией.

Уточнения

