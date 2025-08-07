Армения трещит по швам: церковь и границы уже сданы

Политолог Матевосян: Пашинян реализует стратегию Турции по устранению армянской государственности

Выборы, разоружение, контроль над Церковью — шаг за шагом Армения теряет не только союзников, но и основания собственной государственности. Что останется, когда исчезнет армия, вера и территория? О текущей ситуации с армянским политологом Бениамином Матевосяном поговорила спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова.

Ереван и региональные бури: точка перелома

— Мы с вами встречаемся в Ереване. Регион меняется стремительно — что происходит сейчас? С чем мы имеем дело, и какие угрозы это несёт для России?

— Мы с вами встречались в конце 2023 года. И уже тогда обсуждали, что в основе всех процессов, происходящих сегодня в Армении и регионе, лежит так называемый "план Болтона".

Напомню, Джон Болтон — бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности. Он приехал в Армению осенью 2018 года, вскоре после "Бархатной революции". И фактически представил цельный сценарий геополитического переформатирования Южного Кавказа. Его миссия была обёрнута в красивую фразу о "необходимости отказаться от исторических стереотипов". Но за этой риторикой скрывался план по разрыву с прежними союзниками и пересборке всего архитектурного баланса.

Арцах: масштаб трагедии

— Мы уже говорили тогда: Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) была де-факто сдана. А к декабрю 2023 года в Арцахе фактически не осталось армян. Это беспрецедентный случай: даже монголо-татарское иго не добилось того, чего добился премьер-министр Никол Пашинян. Он смог полностью очистить Карабах от армянского присутствия. Это огромная трагедия для всего армянского народа.

Теперь давайте перейдём от армянской драмы к тому, как эти события влияют на российско-азербайджанские отношения.

Азербайджан и Россия: ставка не сыграла

— Очень долгое время в российской элите — от военных до философов — господствовал следующий дискурс: раз уж мы теряем Армению как союзника, нужно делать ставку на Азербайджан. Выбор был прост: если поддержим Баку, он станет нашим стратегическим партнером и позволит интегрировать часть тюркского мира в "евразийскую семью".

Но реальность оказалась другой: потеряв Армению, Россия не приобрела Азербайджан. Баку стал куда свободнее в своей внешней политике, — у него больше нет нужды оглядываться на Москву или лавировать между Москвой и Тегераном.

Карабах как геополитический якорь

— Для Российской Федерации Нагорный Карабах был тем функциональным инструментом, который позволял ей иметь свое активное и важное присутствие на Южном Кавказе. Когда ушел этот маленький Карабах, рассыпалась вся конструкция.

Теперь Армения может вести переговоры даже о передаче контроля над своими коммуникациями турецкой компании — пусть формально она и американская. Это говорит о масштабах переориентации.

Украинизация Южного Кавказа

— Азербайджан сегодня действует так же, как Украина в начале конфликта с Россией. Мы наблюдаем процесс украинизации Южного Кавказа. Если раньше звучали опасения, что именно Армения идет по украинскому сценарию, — теперь посмотрите, что делает Азербайджан.

Открыто обсуждается возможность размещения базы НАТО. Хотя справедливости ради надо сказать: неформальная база НАТО в регионе уже существует. Турция — член НАТО, и ее войска находятся в Нахичевани с 2020 года. Это ли не турецкая, а значит и натовская база на территории Азербайджана?

До последнего Россия закрывала глаза на присутствие НАТО через Турцию. Но сейчас ситуация меняется. НАТО приходит укреплять позиции не только символически, но и практически.

Пропаганда, нацизм и зеркала

— Если взглянуть на риторику России по Украине, основной посыл таков: там — фашистский режим, угрожающий соседям, прежде всего России.

Но давайте посмотрим на Азербайджан. И это говорю я не потому, что армянин. Посмотрите, какая там пропаганда, чему учат в школах (Россия в учебниках истории объявлена оккупантом), какой общественно-политический дискурс сформирован. Он направлен не только против армян, но и против России, и против Ирана.

Имперские нарративы и забвение Карабаха

— Сегодня азербайджанские СМИ пестрят заголовками о том, что Дербент — древний азербайджанский город, что часть Ирана — это "исторические азербайджанские земли". Это не новое. На всю эту риторику Россия долгое время закрывала глаза. Но раньше внимание концентрировалось на Карабахе — центральном конфликте региона. Теперь Карабаха нет. А вместе с ним исчез и ключевой инструмент влияния России.

Россия могла, но не захотела

— Давайте говорить прямо: 99,9% вооружения армии Нагорно-Карабахской Республики было российским. Если бы Россия хотела иначе, ситуация была бы другой. Через этот канал обеспечивалась безопасность Армении и гарантировалось российское присутствие в регионе.

Но влияние потеряно. И не без участия таких философов, как Александр Дугин, которые проталкивали линию на союз с Азербайджаном. Сделан выбор — и Россия утратила значительную часть позиций на Южном Кавказе.

Россия, даже полностью выйдя из региона, не исчезнет как государство. Но мы, Армения, — можем.

Потеря Карабаха и нынешние процессы угрожают нашей государственности. Это не алармизм, это факт.

Азербайджан: союзник ли он вообще?

— Российскую общественность сейчас шокирует не столько сближение Азербайджана с НАТО, сколько агрессивность риторики. Она стала явно жёстче.

— Дарья, эта риторика была всегда. Откройте любое азербайджанское СМИ февраля-марта 2022 года, когда началась СВО — и не останется вопросов, был ли Азербайджан когда-либо стратегическим союзником России. Ответ очевиден.

Азербайджан не скрывал своего теснейшего сотрудничества с НАТО. После войны 2020 года российские СМИ публиковали масштабные расследования: откуда шло турецкое оружие, какие военные структуры Турции участвовали в конфликте в Карабахе. Всё было детально известно.

Но в России почему-то решили: "Это же Карабах, это армянское, не наше. Поддержим Азербайджан — он будет нам благодарен". Нет. Он считает, что обязан Турции, не вам. Потому и произошло то, что произошло.

Честно скажу: я думал, президент Азербайджана — политик более дальновидный. А он, как выяснилось, мало отличается в стратегическом мышлении от Никола Пашиняна.

Унификация под турецким флагом

— Существует такая концепция: один народ — два государства. Азербайджан и Турция. Но если вы один народ, зачем вам два государства? Неужели вы не понимаете, к чему это ведёт? Ведь следующая логическая трансформация: один народ — одно государство. И это уже не теория.

Кто хоть немного знаком с эпосом и культурой тюркских народов, знает, насколько они разнообразны. Но Турция продвигает полную унификацию — всё под один стандарт. И в Азербайджане, похоже, не осознают этой простой шахматной комбинации.

Президент Турции прямо заявлял, что именно Турция "вошла в Карабах" в 2020 году. Азербайджанское Минобороны потом пробовало оправдаться: "Мы всё сделали сами". Но это уже вторично. Вектор очевиден: Турция подаёт сигнал — "это наша победа".

Если в Баку считают, что конфронтация с Россией — верный путь, — они глубоко ошибаются. Это путь под турецкую гильотину.

"Мост Трампа" и иллюзия американского участия

— Сейчас обсуждается, что Зангезурский коридор — предполагаемая дорога между Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванью (а это уже фактически Турция) — вдруг стал называться "Мостом Трампа". Появилась информация, что его сдадут в аренду американцам, и туда зайдёт американская ЧВК.

— Давайте разберёмся. Кто сказал, что это будет именно американская компания? Почему не турецкая, просто зарегистрированная, скажем, в Бостоне или Вирджинии? Это удобная сказка — и для армян, и для Ирана, и для России. Турция не отдаст контроль американцам. Зачем ей это? С какой стати Турция, взяв под контроль территории в Сирии, вдруг должна уступить кусочек транзитного маршрута в Армении США? Это нереалистично.

НАТО, к слову, уже здесь. Оно вошло в регион в 2020 году, когда Россия согласилась на создание совместного мониторингового центра с Турцией на территории Карабаха. Так что все эти разговоры о "Мосте Трампа" — красивая обёртка, которую пытаются продать как геополитический проект. Но по сути — это инструмент, замаскированный под нейтральный формат.

Зангезурский коридор как инструмент влияния

— Не стоит забывать, с чего всё началось. Война 2020 года завершилась заявлением от 9 ноября. В девятом пункте говорилось о необходимости регионального разблокирования коммуникаций. Это значило: откроются дороги и для Азербайджана через Армению, и для Армении — через Нахичевань, в том числе в Иран.

Более того, по некоторым российским публикациям, Армения должна была получить доступ в Россию через Азербайджан — в обход Грузии. Это всё планировалось, когда в Карабахе находились российские миротворцы. Тогда Россия еще претендовала на контроль над ключевыми узлами.

Но теперь Карабаха нет. Нет и российских пограничников. Нет ФСБ на маршруте. Армения сегодня может передать контроль над этим коридором турецкой стороне, называя это американским проектом. Вот каков был реальный функционал Карабаха для России.

Я говорю это не потому, что я армянин, выходец из Карабаха. Просто достаточно взглянуть на карту и почитать новости. Голова ведь дана не только, чтобы в нее есть. Иногда ею надо думать. И тогда становится ясно, что происходит на самом деле.

Зангезурский коридор как геополитическая ловушка

— Россия смотрит на этот коридор как на нечто нейтральное: мол, будет дорога между Турцией и Азербайджаном. Но что это означает на самом деле?

— Ответ уже не раз прозвучал из уст советников аятоллы Али Хаменеи. Зангезурский коридор — это проект НАТО. Его цель — транспортная блокада России на южнокавказском направлении, разделение Армении и отсечение Ирана от выхода в Европу.

Если этот коридор заработает, Россия останется с Ираном, связанной только по Каспию. А учитывая, что Азербайджан больше не союзник, это превращается в стратегическую угрозу.

Для Ирана — изоляция. Для Армении — распад территориальной целостности. Для Турции — возможность построить прямую сухопутную ось по всему "Турану". И по этой оси можно будет перевозить всё, вплоть до вооружений, которые однажды могут быть направлены и против России.

История повторяется

— Надо смотреть на вещи в историческом контексте. Был фильм "Президент", шёл на "Россия-24". В нём Владимир Путин вспоминал, как во время второй чеченской кампании российская разведка зафиксировала контакты американцев с чеченскими террористами — на территории Азербайджана, а не Армении. Это важно. Тогда эти схемы действовали. И сейчас они могут вернуться.

Баку и поддержка Киева

— Сегодня Азербайджан заявляет, что будет поддерживать Украину. Формально это называется "гуманитарная помощь", а…

— А неформально — были контракты между "Укрооборонэкспортом" и азербайджанскими компаниями на поставку боеприпасов. Это уже факт. И это — логическое развитие ситуации.

Если бы в уравнении сохранялся Карабах, концепция была бы совсем другой. Но его больше нет. И вся конфигурация влияния сместилась.

Выборы как точка невозврата

— 2026-й — судьбоносный год для Армении: выборы. Мы уже видим зачистку оппозиции. В тюрьме сидят два архиепископа. За слова в поддержку Церкви арестован Самвел Карапетян, самый богатый армянин мира и, к тому же, гражданин России. Политологи считают, что молодое армянское поколение — апатично и аполитично. Они верят, что Пашинян принесёт мир. Это — иллюзия?

— Это — типичное оценочное суждение, как и в 2018 году. Тогда тоже говорили: "никто не выйдет". Но люди выходили. Особенно молодежь — они перекрывали дороги, участвовали в протестах. Историческая ирония в том, что многие из тех, кто тогда привёл Пашиняна к власти, погибли в 2020 году в Карабахе.

Когда архиепископ Баграт Галстанян в 2024 году выступил, народ снова вышел на улицы. Десятки тысяч. Проблема не в апатии — проблема в отсутствии сильного политического предложения и лидеров, готовых довести протест до результата.

Пашинян системно зачищает оппозицию, создавая вокруг себя политический вакуум и имидж мученика. Это логично: у любого человека срабатывает инстинкт самосохранения. И Никол Пашинян будет всеми возможными способами защищать свою свободу, свою власть и свой нынешний статус.

Удар по Церкви — продолжение стратегии

— Поддержка Церкви становится мишенью. Самвел Карапетян был атакован за позицию в её защиту. А 22 мая духовный лидер Азербайджана Аллахшукюр Пашазаде публично обвинил Армянскую Апостольскую Церковь в реваншизме. Он даже предположил, что при крахе государства Эчмиадзин, духовный и административный центр Армянской церкви, может стать ядром нового армянского Ватикана. Что это означает?

Что для азербайджанской элиты Армения как государство уже исчезла. А значит, необходимо уничтожить и возможный очаг будущего возрождения — Церковь.

Пашинян играет по их сценарию

— Почти сразу после заявления Пашазаде Пашинян начал атаку на Церковь. Аресты священников, давление на католикоса. Появились планы по замене католикоса временным местоблюстителем. Всё это делается, чтобы показать: он — в общем контексте и в логике турецко-азербайджанской стратегии.

— Но должен же быть какой-то предел? Не может же он арестовать Католикоса всех армян!

— А кто вам сказал, что есть предел? В Армении десятилетиями бытовал нарратив: тот, кто сдаст Карабах, обречён. Но Пашинян сдал — и продолжает править. Значит, действуют другие правила.

— Церковь — институт, которому 1700 лет, и он является опорой армянской идентичности.

— И что? В логике Пашиняна, если Церковь может стать очагом новой государственности — её надо уничтожить. Посмотрите, что говорил Аллахшукюр Пашазаде, духовный лидер Азербайджана. Им необходимо, чтобы Армянская Апостольская Церковь перестала существовать. В восприятии азербайджанской, турецкой военной, политической, духовной элиты Армянское государство уже уничтожено. Армения перестанет существовать. И что остается на её месте? Остается Эчмиадзин — духовный центр армян.

— Но Церковь выживала под самыми разными империями.

— Потому что были определенные процессы, направленные на то, чтобы Церковь устояла. Но если сдан Карабах — почему бы не сдать Эчмиадзин? Кто мешает?

Выборы и "мирная бумажка"

— Выборы 2026 года — это ставка Пашиняна на так называемое мирное соглашение с Азербайджаном. Чтобы его получить, он должен пойти на уступки, реализовать определенные требования Азербайджана, Турции. Он уже выполнил два ключевых требования Баку:

никакой третьей стороны (включая Россию) на границе; взаимный отказ от претензий в международных инстанциях.

Алиев согласился на европейских наблюдателей ещё в 2022 году — не из любви к Европе, а чтобы не пустить Россию на границу. Это был расчёт. Теперь выдвигаются новые условия: роспуск Минской группы ОБСЕ, конституционные реформы и… контроль над Церковью. Пашинян выполняет их, потому что видит в этом залог своей безопасности, свободы, капитала и власти. И я вас спрошу: почему в таком случае он не должен пойти на то, чтобы штурмовать Эчмиадзин, арестовать Католикоса?

— Потому что есть огромная армянская диаспора, мировое внимание…

— Карабах тоже был "всемирным армянским символом" — и что? Всё может быть разрушено, если это мешает Пашиняну выжить. Так работает его логика. Если не будет Армении, его никто не призовет к ответственности.

Уточнения

Первопресто́льный Свято́й Эчмиадзи́н — монастырский комплекс, а также духовный и административный центр Армянской апостольской церкви.



