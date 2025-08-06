Герань на балконе, казачьи вечёрки и школьники на экскурсиях: что прячется за фасадом нового казачьего музея

Ирина Повх: Казачество становится частью культурного диалога в Москве

Центральный музей казачества, открывшийся месяц назад, за этот небольшой срок уже успел стать центром притяжения для многих посетителей. О том, как музей в центре Москвы стал площадкой для образовательных программ и диалога культур, пресс-секретарю Всероссийского казачьего общества Игорю Шарапову рассказала руководитель музея Ирина Повх.

— Музей работает уже месяц. Какие первые результаты? Что можно выделить в качестве достижений?

— Да, музей работает месяц. Мы открыты с 11:00 до 19:00 в понедельник, вторник, четверг и воскресенье и до 21:00 в пятницу и субботу. За это время нас посетили уже более полутора тысяч человек. Для Государственного исторического музея, возможно, это немного, но для тематического музея, да ещё в "мертвый сезон" — это достойный результат.

Здание с историей и "герань на балкончике"

— Мы начали анализировать, кто к нам приходит. Среди них — люди, которые жили в этом здании в 1960-х годах. Они рассказали нам историю дома — теперь планируем цикл мероприятий, посвящённых и самому зданию и истории московского дворянства. Кроме того, у нас готова театрализованная программа "Сватовство в казачьем доме". Есть и балкончик с геранью — это старая казачья традиция: если герань на окне, значит, в доме рады гостям.

— И на этом балконе можно сделать предложение?

— Да! Молодым людям мы предлагаем романтическую фотосессию — это одна из форм работы с молодёжной аудиторией. У нас ведь не просто экскурсии — планируем мастер-классы, тематические лекции, кинопросмотры, встречи с экспертами, вечёрки.

Музей как пространство передачи ценностей

— Это уже не просто музей, а полноценная интерактивная площадка — не только по истории, но и по ценностям.

— Самое главное — мы хотим видеть у себя детей, молодёжь, семьи. Чтобы можно было передавать традиции от поколения к поколению.

— То есть задача — вписать традиционные ценности в живой культурный контекст. Чтобы казачество не воспринималось как анахронизм.

— Абсолютно верно. Казаки всегда были в авангарде. И мы стараемся говорить о них не как об экспонатах, а как о части сегодняшнего дня. Наша цель — чтобы к нам хотелось возвращаться снова и снова. И чтобы наш формат это позволял.

Молодёжь, образование и музей будущего

— Музей — это ещё и образовательная площадка, правильно?

— Конечно. Министерство культуры проводило мониторинг — оказалось, что в стране более 50 музеев с казачьим компонентом. Есть и школьные музеи, и музеи в детских садах, и музейные комнаты. Есть Ассоциация казачьих вузов. Это наша целевая аудитория.

Сейчас при поддержке Совета при Президенте по делам казачества подготовлено методическое пособие по истории казачества. Мы планируем разработать образовательную программу, которая будет использовать нашу коллекцию для визуального сопровождения этих материалов.

— То есть музей становится интеграционной платформой — объединяющей школы, вузы, научные инициативы.

— Именно. Кроме того, мы хотим, чтобы музей стал и площадкой для казачьей интеллигенции. Ведь есть много пишущих, исследующих людей, чья казачья идентичность не всегда известна. Музей может стать точкой сбора и их проектов тоже.

Для всех, не только для казаков

— Мы много говорим о пользе музея для казачьей аудитории. Но полторы тысячи посетителей — это ведь не только казаки?

— Конечно. Очень многие приходят, ничего не зная о казачестве. И наша задача — просвещать.

Например, мы подготовили задания для участников Олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы" — для школьников с 3 по 11 класс. Вопросы построены на нашей экспозиции — уверена, будет интересно.

Мы планируем приглашать казачьи творческие коллективы. Будут не просто концерты — это часть общей программы. Осенью мы проведём научно-практическую конференцию, посвящённую битве под Москвой в годы Великой Отечественной войны. Также будем сотрудничать с региональными музеями по казачьей теме.

Местное сообщество и музей в центре Москвы

— Музей находится в историческом центре, рядом — множество объектов. Есть идея объединить их экскурсионными маршрутами?

— Да, есть такие задумки. Но это пока наш маленький секрет — позже представим.

— А что с местным сообществом? Люди, живущие рядом, — они тоже часть жизни музея?

— Уже сейчас мы общаемся с жителями близлежащих домов. Планируем организовать музыкальные и литературные гостиные — не только на казачью тему. Ведь здание связано с историей московского дворянства, и мы будем работать и с этой темой. Календарно-обрядовые праздники, годовой цикл, православные даты — всё это станет частью программы.

Диалог культур и религий

— То есть мы плавно переходим к взаимодействию с Русской православной церковью?

— Да, конечно. Интересно, что у нас уже были и гости-мусульмане. Им тоже понравилась подача материала. Казаки ведь исповедовали не только православие, но и ислам, и буддизм — и исторически, и сейчас.

— Значит музей решает ещё и межконфессиональную задачу — служит площадкой для диалога.

— Совершенно верно.

Приходите в музей

— Спасибо за интересную беседу. Приглашаем всех посетить Центральный музей российского казачества, который находится в центре Москвы — на Большом Гошинском переулке.

— Адрес: Большой Гошинский переулок, 8/1, строение 1.

— Вся информация есть на сайте Государственного исторического музея: цены, расписание экскурсий и прочее. И, кстати, по Пушкинской карте тоже можно прийти.

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