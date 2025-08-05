Казаки были везде, но об этом молчат учебники: музей раскрывает забытые страницы истории

Музей казачества восстанавливает забытые страницы участия казаков в судьбе России

4:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Казачья правда

Центральный музей российского казачества — не просто экспозиция, а живая история о служении, мужестве и традициях. Руководитель музея Ирина Повх рассказывает, как казаки участвовали в величайших событиях страны — от походов Ермака до современных сражений.

— История казачества и история России неразрывно связаны. По большому счёту, казаки — это люди, которые вершили историю, в том числе военную. В чём уникальность истории казачества и её общности с историей России? И как, по вашему мнению, музей это подчёркивает?

— Историю России без казачества сейчас мне рассматривать сложно, потому что я, в общем-то, работаю в специфическом музее. И когда речь идёт об участии казаков в становлении нашего государства, в его формировании, мы можем говорить, прежде всего, о казаки как собирателях русских земель. Начиная с походов Ермака, который одним из первых присоединял земли Сибири. Дальше — Хабаров, Дежнёв. Это были экспедиции выдающихся исследователей, которых сопровождали казаки.

— Если мы говорим про Хабарова и Дежнёва — это ведь фигуры, включённые в школьные учебники. История великих географических открытий в российской части мира.

— Конечно. Например, я не уверена, многие ли знают, что Пржевальский свои первые исследования проводил в сопровождении казаков. А у Семёнова-Тянь-Шанского вся экспедиционная команда была полностью казачья. Казаки сопровождали учёных, но при этом принимали участие и во всех войнах — от Наполеоновских до Великой Отечественной. Все значимые исторические периоды — и казаки в них.

Как музей рассказывает о военном наследии

— Военная история казачества действительно широко представлена в музее. А как она раскрывается, через какие экспонаты помимо мундиров и оружия?

— Концепция музея построена в нескольких цветовых тонах — красный символизирует мужество, синий — отвагу. В каждом зале размещена "Лента времени", на неё нанесены ключевые события, в которых принимали участие казаки. Это позволяет буквально пройти по историческим вехам — от залу к залу.

— Да, я тоже обратил на это внимание. Это действительно удобно: по мере движения по залам видишь, как меняется история и каков вклад казачества.

— Именно так. При этом отражаются и изменения в предметном ряде, и в системе наград. Всё визуально, наглядно, и при этом эмоционально.

Казаки — не только прошлое, но и настоящее

— Мы говорим о казаках как о первооткрывателях, воинах, участниках практически всех крупных военных конфликтов последних трёхсот лет. Но ведь казаки и сейчас участвуют в специальной военной операции. Можно сказать, что сегодня возрождается образ казака-воина, который был неотъемлемой частью казачьей традиции. Это тоже подчёркнуто в музее?

— Да, безусловно. Общая концепция музея построена таким образом, чтобы подчеркнуть основные казачьи ценности. И главная из них — служение. Это проходит лейтмотивом каждого зала, потому что казаки служили Отечеству, служили верой и правдой, отдавали свою жизнь за те идеалы, которые у нас были тогда и есть сейчас.

— Некие постоянные ценности, вне времени.

— Именно. Поэтому рассматривать казаков отдельно от истории России невозможно. Очень многие события, описанные в учебниках, на самом деле не раскрывают участие казаков — их там просто нет, они опущены.

Против искажения истории

— То есть музей в каком-то смысле восстанавливает историческую справедливость?

— Да, мы работаем в логике противодействия искажению исторической правды. Рассказываем о казаках, об подвигах, участии в ключевых событиях. У музея не только просветительская, но и восстановительная миссия.

Уточнения

Ерма́к Тимофе́евич (предположительно 1532 — 6 (16) августа 1585, Сибирское ханство) — казачий атаман, покоритель Сибири для Русского государства при правлении царя Ивана Грозного и Фёдора I Иоанновича.





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