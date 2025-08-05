Щелчок по носу США: как Венесуэла превратила выборы в геополитическую пощёчину

Мадуро заявил о победе Революционного союза на выборах в Венесуэле 27 июля

6:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Личное мнение

Муниципальные выборы в Венесуэле стали символом политической устойчивости и вызовом для США. 285 победный мест и 44% явки подчёркивают поддержку Чавистской партии среди народа. Подробнее о выборах рассказывает секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина.

Где тонко, там и рвется: ещё один провал США

— "Великий патриотический полюс" Венесуэлы на муниципальных выборах на прошлой неделе одержал ошеломляющую победу. Чавистская партия, которая сформировала избирательный блок "Великий патриотический полюс" с ещё с десятью политическими партиями, триумфально выиграла муниципальные выборы в Венесуэле, тем самым посрамив своего северного соседа, который опять заикнулся о незаконности власти Николаса Мадуро.

Цифры, которые говорят сами за себя

По данным Центральной избирательной комиссии Венесуэлы, "Избирательный блок "Великий патриотический полюс", объединяющий 11 партий, включая "Единую социалистическую партию Венесуэлы", одержал ошеломляющую победу в 285 из 335 муниципалитетов. Президент Республики Николас Мадуро, подводя итоги выборов 27 июля, заявил, что была установлена победа "Революционного союза народа", которую он посвятил памяти Уго Чавеса Фриаса.

По данным Центризбиркома Венесуэлы, явка составила 44% — огромная цифра для муниципальных выборов. В Москве, например, на аналогичных выборах явка составляет от 18 до 25% процентов.

В выборах приняли участие 53 партии и более 150 тысяч кандидатов, из которых 10 тысяч претендовали на посты мэров. На 7 тысячах избирательных участков работали полторы тысячи местных и около 300 международных наблюдателей из 80 стран.

Открытость без иллюзий: когда выборы действительно публичны

Выборы в Венесуэле сопровождались не только наблюдением, но и полной прозрачностью. Уровень открытости оказался беспрецедентным: на муниципальные выборы допустили иностранных наблюдателей из Соединенных Штатов, России, Казахстана, Турции, Италии, Испании, Португалии, Норвегии, стран Латинской Америки, Африки. Хотя на муниципальные выборы иностранные наблюдатели обычно не приезжают.

Подсчет голосов проводится открыто, в присутствии представителей всех кандидатов. Голосование возможно как в бумажной, так и в электронной форме, обязательна биометрическая идентификация, а данные сверяются сразу по нескольким каналам. Все это гарантирует прозрачность, которую трудно оспорить даже самым придирчивым критикам. Global Fact Checking Network зафиксировала высокий уровень организации, мирный характер голосования и активное участие граждан, особенно в районах, ранее считавшихся оппозиционными.

Оппозиция расколота, чависты — в строю

На фоне уверенного единства в стане правящей партии, оппозиция оказалась раздробленной. Ультраправые лидеры Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес в голосовании участия не принимали. Один скрывается от правосудия, другая, возможно, сочла, что муниципальные выборы "не её уровня". Тем не менее, ряд других оппозиционных политиков всё же пошли на выборы. В штате Миранда, который прежде считался оплотом самозванца Хуана Гуайдо, победили чависты. Фактически родилась новая оппозиция — более прагматичная, готовая участвовать в процессе и признавать итоги.

Щелчок по носу Вашингтона

Победа чавистов была приурочена к дате — 28 июля, дню рождения Уго Чавеса. Николас Мадуро посвятил победу памяти лидера Боливарианской революции. Его выступление сопровождалось знаковыми лозунгами: "Да здравствует Мексика! Да здравствует свободная Палестина!" — как символ солидарности всех антиимпериалистических движений. Поддержка Мексики, где у власти левый президент, и акцент на Палестине подчеркивают идеологическую преемственность и направленность политики Венесуэлы.

Двойные стандарты в действии

И, разумеется, Вашингтон отреагировал. Новые санкции, ограничивающие работу американских компаний в Венесуэле, были введены незамедлительно. Однако тот же Chevron спокойно продолжает добывать нефть в стране, что демонстрирует весь цинизм американской политики. Госсекретарь Марко Рубио вновь объявил Мадуро наркобароном, теперь уже якобы главой несуществующего картеля "Лос Солес". Такие обвинения мы уже слышали раньше — сначала в адрес Диосдадо Кабельо, теперь в адрес главы государства. Но нефть добывается, бизнес идёт, и политические клейма не мешают коммерции.

Букеле и мигранты: новый союзник США

Колорита в ситуацию добавил и проамериканский президент Сальвадора Найиб Букеле. Арест сотен венесуэльских мигрантов в США и их депортация в Сальвадор вызвали международный резонанс. Букеле даже предложил использовать сальвадорские тюрьмы для содержания нелегалов из других латиноамериканских стран. Эта инициатива не только незаконна, но и демонстрирует, насколько тесно он встроен в вашингтонскую повестку. Никаких обоснованных обвинений против венесуэльцев не выдвигается.

Вот так живет Латинская Америка: где прочно, там не порвется, а где тонко, там и рвется.

Заключение: венесуэльская устойчивость как вызов

Венесуэла выстояла, не только успешно провела выборы, но и реализовала запланированные общественные инициативы, выдвинутые на референдуме. Мы можем только поздравить венесуэльский народ. И такой щелчок по носу северного соседа — пустячок, а приятно.

Уточнения

Ни́колас Маду́ро Мо́рос — венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года.



