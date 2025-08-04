Две монархии, один храм и тысяча претензий: из-за чего на самом деле началась Четырёхдневная война

Четырёхдневная война между Таиландом и Камбоджей завершилась при посредничестве Малайзии — комментарий Дарьи Митиной

2:23 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Личное мнение

Война между Таиландом и Камбоджей длилась всего четыре дня. Но её последствия — куда глубже и шире. Это не просто спор за храм или территорию. Это демонстрация уязвимости мира, где всё чаще правят случай, утечка, телефонный звонок, а стабильность может держаться не на институтах, а на личностях и кланах. О том, как даже короткий конфликт может стать отражением больших, глобальных закономерностей, рассказала секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина.

— Сегодня — о конфликте, который вспыхнул внезапно, а корни его уходят в глубокую древность. Речь пойдёт о четырёхдневной войне между Таиландом и Камбоджей.

Сначала это выглядело как очередной локальный пограничный конфликт. 28 мая — первые перестрелки, на которые почти никто не обратил внимания. Но 24 июля, после гибели камбоджийского солдата, стало ясно: дело пахнет войной. Спорный участок границы вновь стал ареной противостояния двух стран — осколков некогда великой Кхмерской империи.

Два осколка одной империи

Кто-то уже успел провести аналогию с Россией и Украиной: мол, два наследника единого государства столкнулись на острие идентичности. Аналогия, на мой взгляд, шаткая, но что-то общее, конечно, есть. В том числе — символическая суть конфликта. Камнем преткновения стал храм на границе. Физически он находится на камбоджийской территории, но Таиланд считает его своим культурным достоянием. Ничего нового: культовое сооружение — идеальный спусковой крючок для политической эскалации.

Трамп как миротворец?

Интересно, что Дональд Трамп не замедлил записать себе этот конфликт в дипломатические победы. По его версии, именно он убедил стороны прекратить огонь. Ну что ж, хоть одна мирная инициатива в актив.

Монархии, но разные

С виду — две монархии, где власть передается наследственным путем. Но если копнуть глубже, Таиланд и Камбоджа — совершенно разные государственные конструкции.

Таиландская монархия

Таиландская монархия традиционно сильна. Король Рама IX - Пхумипон Адульядет - был очень влиятельным королем, пользовался всеобщим уважением. Чего нельзя сказать о его сыне — Рама X таким доверием не пользуется. Авторитет монархии заметно ослаб. Народного единения вокруг фигуры короля уже не видно.

Монархия по камбоджийски: реальная власть — у Хун Сена

Камбоджа — вообще уникальный случай. Выборная парламентская монархия — звучит абсурдно. Но именно так позиционируется Камбоджа в справочниках. На деле — это наследственная монархия, которая базируется на однопартийном правлении бывших коммунистов, которые в девяностые годы отказались от идеологии и перешли на политику экономического и политического прагматизма.

С 1980-х Камбоджей фактически управляет один человек — Хун Сен. При всех правителях и при всех обстоятельствах он остаётся фигурой номер один. Сейчас он возглавляет Сенат, но это не мешает ему быть главным. Король в Камбодже — личность достаточно декоративная. Поэтому дипломатические усилия между двумя такими странными и неравнозначными центрами правления — это, с одной стороны, дело сложное, а с другой стороны, очень простое, потому что многое решается именно личными связями, личной коммуникацией.

Тайская семейственность и дипломатия по телефону

Тем временем в Таиланде премьер-министром становится дочь экс-премьера Таксина Чиннавата - Пхэтхонгтхан. Вспомним, что премьер-министр Таксин Чиннават, уходя после скандала и гражданских протестов, передал власть своей дочери Пхэтхонгтхан Чиннават. По сути их партия "Пхыа Тхаи" — семейное предприятие: многие годы она побеждает на выборах, и те или иные члены семьи Чиннават унаследуют друг от друга премьерский пост. То есть монархия наследуется по умолчанию, как бы сама по себе, но и премьерский пост тоже передается по наследству, как и многие официальные государственные должности.

Причиной отставки Пхэтхонгтхан стал разговор с Хун Сеном, просочившийся в публичное пространство. В нём премьер-министр, по сути, признала, что не поддерживает собственное Минобороны. Камбоджийская сторона ловко записала и выложила разговор — и он сработал как спусковой крючок к уличным протестам в Бангкоке, грозившим перерасти гражданскую войну. В итоге — быстрая отставка.

Двойные стандарты и "монархии нового типа"

И здесь стоит задать вопрос: почему КНДР у нас считается "восточной монархией", а Камбоджа — нет? Почему семейная передача власти в Сингапуре, Таиланде или Камбодже не вызывает аналогичных эпитетов? Потому что в глобальной политике правят не категории, а ярлыки. И если диктатура устраивает Запад — её зовут "демократией с особенностями". А если нет — "режимом".

Тайная дипломатия и явные угрозы

Вернёмся к 4-дневной войне. Конфликт получился коротким, но показал, насколько неустойчив современный мир. Всё решается быстро, резко и зачастую через личные связи. Вроде бы всё закончилось. Перемирие подписано. Где? В Малайзии, ещё одном игроке региональной дипломатии. Не стоит забывать о роли АСЕАН, в которой Малайзия занимает лидирующие позиции. Эта структура — хоть и не громкая, но действенная и эффективная.

Сравнительный потенциал: армия против стабильности

Что ещё можно сказать об этом конфликте? В случае его эскалации у Таиланда были бы все военные преимущества. Армия у них сильная, страна милитаристская, с хорошей технической базой. Нынешняя Камбоджа уступает по всем показателям — и численности, и оснащению.

Поэтому с точки зрения установления мира такая дипломатия мира имела позитивное и плодотворное значение. Тем не менее, это не отрицает наличия противоречий, которые заключаются не только и не столько в принадлежности того или иного храма той или иной стороне бывшей Кхмерской империи. Мы видим, что мир очень глобален, он с каждым годом все больше глобализируется, поэтому полыхнуть может где угодно. Кто ожидал, что Индия и Пакистан сойдутся в схватке?

Для обывателя Юго-Восточная Азия — это моря, курорты, пляжи и отдых. Но не нужно забывать, что страны, вовлечённые в эту 4-дневную войну, играют не самую последнюю роль в системе региональной безопасности Юго-Восточной Азии. Поэтому любой конфликт может быть мультиплицирован в любой момент.

И снова Россия…

Без нас, конечно, тоже не обошлось. В районе конфликта обнаружили противопехотные мины российского производства. Кто-то поспешил заговорить о "русском следе". Учитывая, как свободно продаётся и перепродаётся оружие, серьёзно это воспринимать сложно. Но медиаэффект был, и американская пресса не преминула его раздуть.

Выводы: краткий конфликт, долгий шлейф

Вспыхнувший конфликт показал, что, несмотря на внутриполитическую нестабильность в Таиланде обе противостоящие армии боеспособны, не намерены отступать и идти на уступки. Несмотря на то что милитаристский Таиланд кратно превосходит Камбоджу по всем видам вооружений, в Камбодже — внутренняя стабильность, в Таиланде — нет. А внутренний фактор, как показывает практика, решает очень многое. И поэтому, если недоглядит Трамп или кто-нибудь еще из международных миротворцев, и война разгорится заново с новой силой, то здесь мы поставим не на Таиланд, а именно на Камбоджу, с её внутриполитической стабильностью.

Уточнения

Камбо́джа — Короле́вство Камбо́джа — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на юге полуострова Индокитай.



Таила́нд Короле́вство Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

