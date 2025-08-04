Казаки за границей, штандарты на вес золота и подвиги без медалей — музей, который возрождает забытое прошлое

Ирина Пох: музей казачества в Москве — не просто экспозиция, но пространство исторической памяти

Недавно открывшийся в Москве Центральный музей российского казачества — не просто выставочное пространство, а живой центр казачьей культуры, памяти и современности. Об истории его создания, редчайших экспонатах и особой миссии музея пресс-секретарю Всероссийского казачьего общества Игорю Шарапову рассказала руководитель музея Ирина Пох.

Музей сегодня: роль и значение

— Музей открылся совсем недавно, но уже успел привлечь к себе внимание. Как вы сами ощущаете его роль сегодня — что он значит для вас и для казачества в целом?

— Центральный музей российского казачества — структурное подразделение Государственного исторического музея. Для нас это целая жизнь. Первая идея создать музей принадлежала Центральному казачьему войску еще в 2012 году. Тогда же было направлено письмо Президенту с предложением, и поступило поручение — создать в Москве Музей казачества. Министерство культуры занималось этим вопросом долго, изначально поручения не было, и сам музей мог появиться в другом месте. То, что он сегодня открыт и действует — заслуга многих людей.

— Это ведь не просто музей, а объединяющая площадка для казачества. Как это работает на практике?

— Да, это современное культурное пространство для консолидации казачества. В экспозиции представлено около 800 предметов — основа коллекции, хранившейся в Историческом музее. Когда рассматривался вопрос о создании музея, выяснилось, что только у ГИМа есть большая коллекция, охватывающая все казачьи войска. Сейчас на нашей площадке представлены как Всероссийское казачье общество, так и Союз казаков России, Союз казаков-воинов России и зарубежья. Приезжают представители из Франции, Австралии, Германии, Турции, Сербии. Это стало возможным только после открытия нашей площадки.

Возвращение реликвий из-за границы

— К музею проявляют интерес и зарубежные коллекционеры?

— Да, конечно. Например, к нам вернулось знамя Уральского полка — его передал Валерий Иванович Анненко при поддержке Фонда поддержки казачества.

Это уникальный штандарт конца XIX века. Он связан с историей казаков, покинувших пределы России в годы Гражданской войны. Знамя оказалось в Австралии, потом вернулось в частную коллекцию, и только в этом году официально передано в музей. Сейчас оно находится у нас в седьмом зале, рядом с экспонатом, связанным с Иваном Егоровичем Забелиным — создателем Государственного исторического музея. До его основания он жил в здании, где сейчас размещается наш музей.

Дом с историей

— Музей расположен в историческом здании?

— Да. Изначально его построил полковник Ладыженский, затем здание перешло дворцовому ведомству, здесь жили чиновники. Здесь бывали Герцен, Даль, здесь проходили литературные четверги. Здание сохранило историческую атмосферу.

— Насколько я знаю, это одно из немногих зданий в районе, которое пережило пожар 1812 года. По сути, здание сохранилось в том виде, в каком было более двухсот лет назад?

— Да. Его облик в целом повторяет тот, что был более двух веков назад.

Как пополняется коллекция

— Насколько мне известно, с момента открытия коллекция постоянно пополняется — не только за счёт зарубежных фондов и частных собраний, но и благодаря людям, которые приносят личные вещи, связанные с их казачьими предками. Это действительно так?

— Сейчас проходит много переговоров о передаче исторических экспонатов. Мы не можем принять всё, что люди считают ценным, — эти предметы не всегда имеют историческую значимость. Существует определённый порядок: каждый экспонат оценивается экспертами и хранителями из состава Государственного исторического музея.

— В чём заключается работа экспертов при оценке экспонатов?

— Прежде всего, оценивается историческая ценность и подлинность предмета. Это комплексный процесс, который включает анализ происхождения, состояния и значимости объекта.

Уникальные экспонаты музея

— Давайте попробуем выделить экспонаты, которые являются действительно уникальными. То, что невозможно увидеть нигде, кроме как в Центральном музее российского казачества.

— Во-первых, штандарт Уральского полка. Затем — портретный бюст Матвея Ивановича Платова, где он изображён без усов — так его запомнили британцы во время визита в Лондон. Также у нас есть предметный комплекс Владимира Владимировича Попова - его передало Всероссийское казачье общество.

— Поясню: Владимир Владимирович Попов — первый Герой Российской Федерации среди добровольцев-казаков. Он посмертно награждён за участие в специальной военной операции, был первым командиром батальона "Терек", который затем вырос в бригаду. Его фигура стала символом не только для терских казаков, но и для всего казачества. Как личность, как воин, как пример.

— Да, его личные вещи сейчас находятся в зале, посвящённом специальной военной операции.

— Экспозиция музея охватывает всю историю казачества — от истоков до наших дней. Один из залов посвящён участию казаков в специальной военной операции. Что в нём особенного, на что стоит обратить внимание?

— В музее шестнадцать залов. Первый этаж посвящён истории казачества до 1917 года. Она начинается с первого документального упоминания о казаках — 1444 год, когда рязанские казаки пришли на лыжах с рогатинами. Это зафиксировано в Никоновской летописи. Первый этаж охватывает историю казачества до 1917 года, второй — Гражданскую, Великую Отечественную войны, возрождение казачества и современность.

Зал СВО содержит предметы, переданные Всероссийским казачьим обществом и другими союзами. Там — форма казачьих подразделений, беспилотник, подаренный атаманом, шевроны, нашивки, знамёна, комплексы героев — Попова, Ликонцева. Также представлены интервью, личные истории, в том числе материалы о музее Донского казачества в станице Луганской.

Его концепцию, как и концепцию нашего музея, разрабатывала компания "Кивеста". И у нас, и в Луганской передан дух казачества в художественном решении. Коллеги сохранили и предметы, и идею.

— Какие исторические экспонаты вы считаете наиболее уникальными?

— У нас представлены уникальнейшие предметы, которые ранее вообще не выставлялись. Например, табурет Степана Разина, посох атамана Фролова, наградные сабли от императорских особ, комплекс серебряных ковшей с позолотой, которые вручались атаманам, мундиры разных войск, музыкальные инструменты, знамена. Также у нас есть мундиры императоров Александра II и III — именно казачьи. И, конечно, награды, врученные казакам за участие в сражениях. Всё это — те предметы, которые позволяют каждому из нас гордиться казаками, гордиться Россией.

Уточнения

Госуда́рственный истори́ческий музе́й (сокр. ГИМ) — крупнейший национальный исторический музей России. Основан в 1872 году.



Каза́ки́ или коза́ки (мн. ч. от тюркского слова, значившего «свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга») — этносословная группа служилых людей (преимущественно, православных русских и украинцев) — члены военных формирований, нёсших пограничную службу.



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