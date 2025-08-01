Китай не сдается, Индия думает, Европа молчит: кто поддержит Россию в новой повестке Трампа — комментарий Дарьи Митиной

Политолог Дарья Митина: Европа уступает давлению Трампа, БРИКС и Китай сохраняют союз с Россией

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Личное мнение

Дональд Трамп использует ультиматумы и давление как инструмент политики, переворачивая мировую повестку. Как Россия и другие страны отреагируют на громкие заявления президента США, комментирует политолог Дарья Митина в своей программе "Личное мнение" на Pravda.Ru.

Трамп: король ультиматумов и хаоса

Главный персонаж недели, да, пожалуй, и всего месяца — Дональд Трамп. Человек, который своим эксцентричным стилем способен перевернуть любую повестку. Полгода у руля, а по поведению — будто всё ещё идёт предвыборная гонка. То ли борьба с внутренними демонами, то ли осознанная стратегия — не ясно. Ясно одно: ультиматумы вновь в моде.

Очередной ультиматум адресован России. К подобным действиям Россия относится философски, как сегодня сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Мы приняли к сведению". В принципе, это обычная реакция России на подобного рода заявления. Внешне спокойно, внутри — анализ: что это значит, куда ведёт. И хотя в Кремле не склонны реагировать на каждую угрозу, проигнорировать всё же невозможно.

Трамп метался: то 100 дней, то 50, теперь 10-12. Чем меньше срок — тем выше давление. Через 10 дней нельзя будет сослаться на забывчивость избирателя. Нужно будет действовать. Тут и рождаются три сценария: жёсткий с санкциями, средний — для галочки, мягкий — "мы пошутили".

И тут вырисовываются сразу несколько сценариев:

ультимативный — и тогда жесткие санкции, эскалация, конфронтация, средний — погрозили, забыли, какие-то вторичные санкции ввели, в общем, сотрясание воздуха, мягкий — сделать вид, что никаких ультиматумов не было.

Зная Трампа, в общем-то, любой из этих сценариев может оказаться реальным, и здесь, конечно, спрогнозировать что-то точнее очень и очень сложно.

Любой из них реален. Потому что у Трампа нет устойчивости, зато есть талант создавать хаос и превращать его в инструмент политики. Своим бесконечным "а теперь всё наоборот" он держит мир в напряжении. Это не стратегия — это шоу.

Удачные ходы Трампа: война и бизнес

При всём балагане, у него уже есть несколько, как минимум внешне, результативных шагов.

Один из них — прямое вмешательство в ирано-израильский конфликт. США не ограничились словами, они перешли к делам: удары по Ирану, разрушения, жертвы. Несколько тысяч погибших — цена этого "вмешательства".

Второй ход — эффектная сделка с Европой. Трамп провозгласил: Америка снова лидер. После триумфа Зеленского в Овальном кабинете казалось, что Европа готова к новому союзу — без Вашингтона. Но всё быстро рассосалось. Урсула фон дер Ляйен сидела перед Трампом как овечка, моргала своими длинными пушистыми ресницами и внимала трамповской риторике с тем самым выражением лица — "лишь бы не наругал".

Выглядит как дипломатическая капитуляция. США продавили экспорт товаров, особенно военной техники. Казалось бы, Европа могла бы сказать "нет", однако большинство стран либо согласились, либо промолчали, а молчание тоже весьма красноречиво.

Трещины в европейском фасаде

Да, Брюссель формирует риторику. Но решения принимаются в столицах: Париж, Рим, Берлин, Будапешт. И там давно кипят разговоры: сколько можно прогибаться? Почему интересы Вашингтона должны стоять выше интересов национальных экономик?

Сейчас Брюссель вроде бы в фарватере США. Но под этим фасадом — нарастающее раздражение. Как только американские условия станут неудобными, Европа может внезапно сменить пластинку. И если Вашингтон решит ввести вторичные санкции против тех, кто работает с Россией, это будет испытание на прочность.

БРИКС: непокорные союзники

Главная угроза для США — не Россия сама по себе, а страны, которые продолжают с ней работать. Китай, Индия, Бразилия невзирая на американский окрик не прерывают сотрудничество с Россией. БРИКС — это не про лозунги, это про интересы. Угрожать им санкциями — значит стрелять себе в ногу.

Китай уже дал понять, что не собирается слушать американские ультиматумы. Он уже послал Соединенные Штаты устами своего руководства, о чем не замедлил с такой вот явной обидой написать министр финансов Соединенных Штатов Бессант. На самом деле, конечно, вот такая железобетонная позиция Китая вполне объяснима.

Индии же предложили "льготные" условия, но и она не спешит бросать Россию. Сейчас Нью-Дели будет сдавать экзамен на прочность собственного суверенитета, потому что для Индии принципиально важно торговать с Россией не только нефтепродуктами и вооружениями, но и зерном.

Кстати, зерно — ключ к пониманию индийской логики. Пока Украина снабжала Индию бесперебойно, Зеленский был там желанным гостем. Теперь — всё сложнее, и тёплые чувства начинают остывать. Суровая правда геополитики: дружат с тем, кто кормит.

Трамп кошмарит всех

Стратегия Трампа проста — нагнетать и пугать. Он бросает вызов сразу всем, по кругу. Россия отвечает по-разному — то уходит в тень, то включает жёсткость. Но реактивная политика — тупик. Мы должны перехватывать повестку.

Сейчас мы похожи на инфузорию: ткнули — вздрогнули. А надо самим колоть. Хотят Командорские острова? Отлично, а мы хотим Аляску. Или аренду Манхэттена. Американцы, привыкшие ко всему рациональному, теряются перед иррациональным. И в этом — наш шанс.

Пример для подражания — КНДР

Кто умеет отвечать жёстко и чётко — так это Северная Корея. Вслед за Китаем, Пхеньян осадил Трампа. Причём не кто-то, а заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сама Ким Ё Чжон — сестра Ким Чен Ына. Её заявление: Трамп должен признать ядерную реальность, иначе — никаких переговоров.

Корейцы — мастера железобетонных и отточенных формулировок, но в данном случае Ким Ё Чжон отметила, что при всех благоприятных и внешне очень комплиментарных личных отношениях между ее братом и президентом США Трампом, суверенитет есть суверенитет, и если Вашингтон рассчитывает использовать эти личные связи для сворачивания северокорейской ядерной программы, то Соединенные Штаты потерпят явную неудачу.

Уточнения

БРИКС — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года в рамках Петербургского экономического форума

