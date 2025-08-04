Один коридор — два фронта: почему Зангезур может оказаться важнее Донбасса

Панбританский проект угрожает суверенитету России на южном направлении — политолог Арман Абовян о ситуации на Южном Кавказе

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Почему Зангезурский коридор — не просто инфраструктурный проект, а "укол в сердце России"? Кто на самом деле стоит за усилением Азербайджана? И каковы последствия для России, если не обратить внимание на второй фронт, открывающийся с юга? Об этом — в эксклюзивном интервью спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой с политическим аналитиком Арманом Абовяном.

Южный Кавказ как геополитическая ловушка

— Новости, приходящие из Армении, не радуют. Начнем с последней, взорвавшей интернет, хотя пока и не подтвержденной армянскими властями: речь о так называемом "мосте Трампа". Что это? Что он означает для Армении и России?

— Прежде всего, нужно учитывать один ключевой фактор — стратегические цели США, Европы, Турции и Азербайджана в отношении Южного Кавказа, Северного Кавказа, Средней Азии и тюркоязычных регионов России. Чтобы глубже понять, о чём идет речь, важно знать о глобальном проекте, который называют "Панбританский проект" или "Ост-Индийский проект-2".

Он имеет три направления.

Первое — вытеснение России с Южного Кавказа и блокирование Ирана по северной границе. Второе — создание маршрута от Европы до Китая, который бы проходил вне контроля России, Ирана и Китая. И третье, самое главное — формирование геополитической "удавки" вокруг России.

Сейчас Россия сконцентрирована на западном фронте — на Украине. Но, пока внимание сосредоточено здесь, на Южном Кавказе в тени красивых слов о братстве и дружбе формируется опасный альянс.

Речь не об Армении — альянс строится прежде всего в Азербайджане, изначально в Грузии. После смены власти в Тбилиси отношения с Россией несколько смягчились. Теперь главной ударной силой натовского продвижения к границам России стал Азербайджан. После захвата Арцаха (Нагорного Карабаха) в 2020 году там создали ситуацию, при которой российское военное и дипломатическое присутствие начали активно вытеснять — руками Турции и Азербайджана.

Сейчас почти с уверенностью можно говорить: у границ России, рядом с Дербентом, который Азербайджан уже назвал "древним азербайджанским городом", будет размещена крупная турецкая военная база. А Турция — член НАТО.

Южный фронт: как НАТО подбирается к границам России

— Всё, вокруг чего сегодня разгорается конфликт на Западе, реализуется куда тише на юге. Что нужно, чтобы оказывать давление на Россию с юга? Есть несколько ключевых элементов.

Первое — формирование и постоянное подогревание османского или тюркского самосознания. Мы знаем, как активно турецкие и азербайджанские спецслужбы действуют в России через азербайджанские диаспоры. Уже ФСБ начинает публиковать первые данные об этом.

Второе — логистика. Это обеспечение бесперебойного движения натовских грузов к основным военным и экономическим объектам на Южном Кавказе. Всё это направлено на то, чтобы продавливать Россию снизу — в сторону Северного Кавказа и Ирана.

Армения — последний барьер. Единственной преградой на пути реализации этого панбританского проекта остаётся Армения. С точки зрения Турции и Азербайджана она — составная часть Пантуранского проекта.

— Мы возвращаемся к концепции Большой игры, не так ли?

— Совершенно верно. Как и в XIX веке, интересы супердержав не меняются: каждая стремится выстроить для себя безопасное окружение. После 1945 года до распада Советского Союза существовал хрупкий консенсус. Сейчас — новые геополитические линии. Армения становится узловым элементом в этом прочерчивании.

Зангезурский коридор: ключ к транс-евразийскому маршруту

— Вот почему так важен Зангезурский коридор. Это не просто дорога — это идея. Это 42 километра территории Сюника, которые соединяют Турцию и Азербайджан. Без них ни Панбританский, ни Пантуранский проект не реализуются.

— Поясним для читателей: Зангезурский коридор — это дорога через юг Армении, которая, теоретически, должна соединить Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванью.

— Верно. А Нахичевань, в свою очередь, напрямую граничит с Турцией. То есть создаётся бесконтрольный наземный маршрут между Турцией и Азербайджаном.

Великая перепрошивка Средней Азии

— Отсюда — прямая дорога через Каспий в Среднюю Азию. А там Турция уже действует активно: внедряет свою модель идентичности, навязывая казахам, киргизам, узбекам и туркменам образ "тюркского мира". А ведь эти народы — самостоятельные цивилизации, сформировавшиеся вне тюркского контекста. Сейчас их культурную самобытность пытаются стереть.

— И создаётся огромный враждебный России блок…

— Да. Конгломерат с общей идеологией, ресурсами, языком и населением около 300 миллионов. Это уже серьёзный вызов для русских интересов.

"Мост Трампа" как повод: кто контролирует Армению?

— Пантуранский проект — лишь часть более масштабной игры, так называемого Панбританского проекта. И Запад — американцы, британцы, европейцы — отнюдь не наивен. Они не допустят формирования новой геополитической формации, которая через 30-50 лет сможет угрожать их интересам.

Запад решил действовать тоньше: туркам говорят — хотите Пантуран? Хотите! Мы тоже хотим. Но контроль над ключевыми точками — у американцев. Вот откуда пошли слухи о "мосте Трампа".

— Речь ведь о Зангезурском коридоре?

— Конечно. Это не просто дорога — это яремная вена. Коснулся её - и парализовал весь организм. Но сам "мост Трампа" — фейк. Запущен вброс, что США арендуют часть территории Армении на юге на сто лет. Армянские власти якобы отказались от сделки. Однако они не отказались от идеи передать контроль над дорогой некоей третьей стороне.

Почему контроль над ключевой трассой Армении должен принадлежать не Армении? Почему суверенное государство отказывается от такого права? Да потому что туркам, американцам и азербайджанцам не нужна классическая дорога с КПП и таможнями.

Им нужно бесконтрольное движение: войска, оружие, логистика. Это не просто коридор, это начало физического демонтажа армянской государственности.

Армения — не цель, а средство

— В Панбританском и Пантуранском проекте Армения — не субъект, а плацдарм. Первым этапом выдавливают Россию из региона. Вторым — переходят к аннексии уже российских территорий: Северного Кавказа и тюркоязычных республик. Поэтому вопрос не только в Армении. Её уже не рассматривают как игрока. Лишь как территорию, которую нужно устранить.

— Маленькое препятствие на карте.

— Да. Но это маленькое препятствие держалось веками благодаря армянскому духу, нашему историческому пониманию: здесь проходит рубеж выживания. И благодаря помощи России, начиная с XVIII века. Отказ от суверенного контроля за трафиком — это как укол булавкой в сердце. Булавка маленькая, но попадает точно — и человек умирает. Это не риторика, это реальность.

Карта Большого Турана: не анекдот, а доктрина

— В кабинете Эрдогана висит карта. Вбейте в Google — и увидите. Это карта "Большого Турана", включающая Сирию, Ливию, север Ирака, иранские территории с тюркоязычным населением. Эрдоган прямо заявлял, что "турецкое сердце бьётся в Тебризе".

— То есть, речь о так называемом Иранском Азербайджане?

— Именно. А "Азербайджан", между прочим — это не этнос, а географическое обозначение. Как если бы появилась "нация рязанцев" или "псковцев". Понимаете, в чём дело?

Кто на карте следующий?

— На той же карте в Большой Туран включены Алтай, Башкирия, Татарстан, Северный Кавказ — уже российские регионы. Кто скажет, что это смешно? В 2018 году мне бы не поверили, если бы я сказал, что Украина будет бить по Москве беспилотниками. А сейчас это реальность.

Армения — ключевой барьер. Но в Москве сформировалось мощное тюркское и азербайджанское лобби, которое сделало всё, чтобы дискредитировать российское военно-дипломатическое присутствие в Армении. После вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха началась этническая чистка армян. Это историческая родина армян, и их уничтожение — это уничтожение естественного барьера против турецкой и англосаксонской экспансии.

Азербайджанский лоббизм и молчание Москвы

— Алиев сегодня позволяет себе больше, чем Украина за все пятнадцать лет до войны. Он вдохновляет украинцев на "несмирение", на "освобождение". Перевожу — на продолжение войны, на убийство русских. А в Шуше, на форуме, его хвалит заместитель гендиректора ИТАР-ТАСС. Все молчат и улыбаются. Это оскорбительно.

Уход с Кавказа = уход с рубежей

— Россия не может покинуть Южный Кавказ. Это автоматически означает потерю Северного Кавказа, Башкирии, Татарии, всей линии границы со Средней Азией.

— Первая зона — Дагестан?

— Турция работает на Северном Кавказе с 1991 года. Посчитайте мечети, образовательные центры, студентов, отправленных в турецкие вузы. Противоречия между Россией и Турцией — не случайность. Вы воевали с Турцией 13 раз. И сегодня зоны интересов те же: Крым, Кавказ, Туркестан.

Баланс или предательство?

— Я понимаю: Россия ищет баланс. Я не учу русских, как защищать интересы — вы и сами умеете. Но настал момент, когда нейтралитет уже не работает. Турция якобы посредник, а на деле — поставщик дронов ВСУ.

Вы забыли, как в 2020-м расстреляли российских миротворцев в Карабахе? Кто наказан? Кто сел? Кто ответил за сбитый российский вертолёт? Никто.

Я понимаю, что геополитика не предусматривает эмоциональности. Но все шаги Азербайджана чётко показывают, что эти люди заточены под турецкий проект, а не под российский. И то, что сейчас происходит в Армении, — это естественное продолжение турецкого проекта.

Второй фронт: НАТО уже у южных границ

— Мы защищаем свою независимость от НАТО на Украине, но под боком Азербайджан заявляет о создании натовской базы. "Мост Трампа" должен разрезать Армению и отрезать нас от южного направления. НАТО подбирается с другой стороны — с Кавказа. А мы не готовы к двум фронтам.

— Вы не беспомощны. Вы просто честно выполняли свои союзнические обязательства, как это было прописано. А противная сторона — Турция, Азербайджан — использовала это. На Востоке верность слову воспринимается как слабость. Это корень всех тринадцати русско-турецких войн. Сегодня Россия стремится сохранять нейтралитет — и с Азербайджаном, и с Турцией, и с Арменией. Но эта нейтральность обернулась проблемой. Мы видим заявления Алиева, антироссийскую политику Турции, и это уже не просто слова, а реальная угроза территориальной целостности России.

Геополитическая стратегия, не страшилка

— Кто-то может сказать: "Это всё страшилки". Нет. Это старая стратегия, начатая ещё в XIX веке, и её можно было остановить только жесткой и быстрой реакцией России на любые попытки изменить баланс в регионе. Вместо этого — разговоры о братстве и нейтралитете.

Армения — это не нынешний премьер-министр Пашинян. Это система, многовековой союзник России. Христианская страна, прошедшая с вами долгий путь, часто выжившая только благодаря России. Но в момент, когда Россия была сосредоточена на Украине, влияние на Кавказе ослабло. Вакуум тут же заполнило НАТО.

Что дальше?

— Но ведь официальная позиция России — не вмешиваться во внутренние дела. И сейчас очевидно, что Пашинян додавит создание коридора между Турцией и Азербайджаном. Варианты есть?

— Пашинян — человек, который провалил всё. Это уже даже не обсуждается. Но суть не в нем, а в накопленном безразличии. "Где тонко, там и рвётся" — и вот это "тонко" было создано годами беспечности.

Армяне спрашивают: "Россия — наш союзник. Почему в момент депортации армян из Нагорного Карабаха — нейтралитет?" Это не обвинение. Это факт.

Возможно, тактически это сработало, позволило оттянуть открытие второго фронта. Но стратегически — провал.

Давление не от Азербайджана

— Давление на регион оказывает не Азербайджан, а те, кто за ним стоит: Турция, Израиль, США, Британия, Пакистан. Урсула фон дер Ляйен открыто назвала Азербайджан стратегическим партнёром Европы в энергетике.

Россия предпочла это не замечать. Может, тактически это казалось верным. Но стратегически сейчас Северный Кавказ назван одной из целей Турции. А это — выход к Чёрному морю. Просто посмотрите, с какими претензиями Азербайджан уже выступает по поводу Дербента. Это не обвинения — это факты.

База НАТО в 30 км от границы

— Русские стараются не говорить об этом, но азербайджанская пресса пишет открыто. Через несколько месяцев крупнейшая натовская база может появиться в 30 км от Дербента. Это не гипотеза, это реальность. Она будет контролировать регион от Воронежа до Нальчика.

— Это уже второй фронт?

— Конечно. Чем быстрее вы это признаете, тем быстрее начнёте действовать. Русским выгодно, чтобы Зангезурский коридор контролировала Армения, а не НАТО. Потому что страны меняются — народы остаются. Но сейчас вы играете в шахматы с теми, кто с вами играет в бокс.

Армения — не наблюдатель, а заложник

— Я переживаю не как наблюдатель. Всё это напрямую касается и Армении. Если вы проиграете — нас не будет. Физически! А Зангезурский коридор — это не просто дорога. Это элемент войны. Это одна из "золотых пуль", направленных и в Россию тоже.

Почему Иран не вмешивается?

— Почему Иран промолчал? Он ослаблен?

— Иран не молчит. Он действует в своей манере, глубоко и осмотрительно. Внутри страны тоже идут процессы, и там, кстати, активно работает тюркское лобби. Но главное не в этом. Например, Иран держит у армяно-азербайджанской границы 140-тысячную группировку — и не отвел её даже во время последней ирано-израильской эскалации. Несколько дней назад Иран провел совместные военно-морские учения с Россией в Каспии. Тегеран постоянно подчеркивает, что отрезание его от России — недопустимо.

— То есть речь и о Зангезурском коридоре?

— Конечно. Иран открыто называет это своей красной линией. Но парадокс в том, что на фоне таких серьёзных геополитических заявлений ни Иран, ни Россия не реализуют на земле действенные шаги по преодолению кризиса. Например, все говорят об интеграции Ирана в ЕАЭС. А как это осуществить? Через Азербайджан? Это невозможно. Через Грузию — с трудом. Остаётся Армения. Всё.

Лобби и реальность

— Сейчас важно понимать две вещи. Первое — нужно адекватно воспринимать реальность. Второе — нужно бороться с проазербайджанским и протурецким лобби внутри самой России. Я не пытаюсь стравить армян с русскими или русских с азербайджанцами. Речь не о национальностях. Если Россия будет даже тактически оттеснена с Южного Кавказа, это приведёт к дестабилизации уже на Северном Кавказе. Это неизбежно.

Зангезур как геополитический узел

— Всё это — часть большого плана, о котором ещё в 1990-х говорил Бжезинский: "Большая шахматная доска". Забудьте имена — Трамп, Байден, Обама, Стармер. Это неважно. Есть проект. В этом проекте ключевой участок — Армения. Всего 42 километра — Зангезурский коридор. Но это — укол в сердце России.

— Всего 42 километра.

— Но они могут сыграть решающую роль. И да, я понимаю, что России сложно одновременно держать два фронта. Но факт в том, что второй фронт уже открыт. И в этот момент представитель страны, построившей свою идеологию на оккупации, президент Алиев говорит вслух украинцам: "Продолжайте". Также он называет Армению "Западным Азербайджаном".

Угрозы — общие

— Я не учу русских, как защищать свои интересы. Я защищаю свои, которые напрямую зависят от того, насколько эффективно Россия защищает свои. Если Россия проиграет, мы исчезнем. Армения — это не просто сосед. Это стратегическая линия обороны. Поэтому всё, что происходит сегодня, касается нас обоих. И подводя итог: это не местечковая война, не частная обида. Это системная угроза.

Уточнения

Арме́ния — государство в Закавказье, расположенное на северо-востоке Армянского нагорья, на стыке Восточной Европы и Западной Азии (часто относимое к Европе).



«Зангезу́рский коридо́р» («Сюни́кский коридо́р» или «Мегри́нский коридо́р») — продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении.



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