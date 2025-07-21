25 лет и билет в один конец: техасский парень выбрал войну вместо комфорта

Американский волонтёр Элайджа из Техаса рассказал Pravda.Ru, почему считает США виновными в конфликте

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"Я не мог сидеть дома сложа руки", — спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила с 25‑летним волонтёром из Техаса. В откровенном интервью Элайджа рассказывает, почему считает Америку виновной в происходящем и что готов делать ради тех, кто оказался в беде.

"Я не доверяю СМИ — решил проверить сам"

— Почему вы приехали сюда, в Донбасс?

— Я приехал в Донбасс, потому что хочу помочь людям. В 2014 году, когда произошла история с Крымом, в Америке всем говорили, что Россия вторглась на территорию Украины. Так подавали это в американских СМИ. Но я не доверяю СМИ, поэтому решил провести собственное расследование. К счастью, благодаря независимым журналистам, мне удалось разобраться в ситуации — как всё развивалось, к чему это привело, вплоть до начала СВО в 2022 году.

Когда я осознал, сколько людей гибнет, в каких условиях живут люди, как несправедливо с ними обошлись — я пришёл к выводу, что во всём виновата Америка. Америка и Запад — они начали всю эту историю. И поняв это, я просто не мог сидеть дома сложа руки. Мне показалось несправедливым, что эти люди остались без помощи, а СМИ полностью игнорируют их точку зрения.

Я не знаю, что именно подтолкнуло меня к этому, но однажды я просто встал, купил билет на самолёт — и вот я здесь. И, знаете, я чувствую себя хорошо от того, что принял такое решение. Я готов делать всё, что потребуется. Я здесь уже пару месяцев и готов взяться за любую работу — хоть простую, хоть техническую. Могу чинить оборудование, печатать детали на 3D-принтере… и, если придётся, — пойду на фронт. Я этого не боюсь. В Техасе у нас у всех оружие, я с детства умею с ним обращаться.

— То есть вы могли бы даже стать снайпером?

— О, ну нет, до такого мастерства мне далеко. Это особое умение. Но я бы не отказался научиться.

"Бояться — боюсь. Но главное — что ты делаешь"

— А вы не боитесь?

— Бояться — боюсь. Но страх — это не самое страшное. Боятся все. Главное — что ты делаешь, несмотря на страх. Именно это и определяет характер человека. Да, я боюсь, но при этом я здесь, я помогаю — и это делает меня, как мне кажется, смелым.

— Сколько вам лет?

— Мне 25. Я начинал учиться в колледже в Техасе. Но потом бросил — понял, что учёба не для меня. Хотел пойти в армию США, но не смог смириться с тем, какую политику ведёт Америка. Особенно на Ближнем Востоке — я считаю, что всё это изначально было неправильно. Когда понимаешь, что твоя страна поступает несправедливо, сложно продолжать делать вид, будто ты на стороне добра. Трудно поддерживать то, что противоречит твоей совести.

— Вы серьёзно хотели пойти в американскую армию? А потом поняли — если Америка творит столько зла, значит, вы находитесь на неправильной стороне?

— Именно так, вы всё правильно поняли.

"Это не Россия против Украины. Это Россия против Запада"

— Как вы считаете, Россия права в этой ситуации?

— Да, я считаю, что Россия имеет право защищать себя и свой суверенитет. Если у неё есть основания считать, что границы под угрозой, она должна иметь возможность действовать.

— А как вы вообще воспринимаете этот конфликт? Это война между Россией и Украиной? Или всё-таки Россия против НАТО?

— Я бы не сказал, что это война России против Украины. Это скорее Россия против Запада. Я считаю, что виноваты политики, особенно американские, которые до сих пор живут старыми представлениями времён холодной войны. В американской верхушке слишком много пожилых людей, которые до сих пор считают Россию врагом, а СССР — злом. Они не отпустили этот образ врага, и из-за этого гибнут молодые люди.

Мне грустно смотреть, как здесь на улицах ещё можно увидеть старые украинские флаги, надписи на украинском языке. Эти народы были так близки — и теперь они убивают друг друга. И всё это — результат западной политики.

— Да, возьмём хотя бы конфликт между Израилем и Ираном.

— Точно. Газа, Афганистан — повсюду конфликты. Даже недавно между Пакистаном и Индией снова вспыхнуло — и, думаю, тоже не без участия Запада. Есть такая пословица: если два брата дерутся, значит, один из них недавно принял у себя британца. Американская внешняя политика — очень неправильная, я бы даже сказал, вредная. Мне она совсем не нравится.

"Я решил, что не буду возвращаться"

— А как вы думаете, сможете ли вы когда-нибудь вернуться в США? Не боитесь последствий?

— Честно говоря, с самого начала я решил, что не буду возвращаться. Я приехал сюда — и намерен остаться. Только если будет острая необходимость, может быть, я вернусь. Но риск ареста в США есть. Если не получится остаться в России, можно будет переехать в дружественные страны. Россия — огромная страна. На карте она и так большая, а когда приезжаешь и понимаешь, что от одного города до другого — десять часов на автобусе… тогда осознаёшь масштаб.

"Нужно просто говорить больше"

— Вы учите русский? Сколько слов уже знаете?

— Примерно тысячу, но они, как назло, вылетают из головы в нужный момент. Хочу достичь уровня A2 или B1. Нужно больше практики. "Добрый день", "привет", "добро пожаловать"… Но, видите, как только начинаю вспоминать — всё забывается. Нужно просто говорить больше. Я учу язык уже шесть месяцев, но по-настоящему начал говорить только после приезда. Так что активной практики у меня всего пару месяцев. Думаю, через два года буду говорить гораздо лучше.

— Спасибо большое. Удачи вам и мужества!

Уточнения

Волонтёр — человек, занимающийся общественно полезной деятельностью на безвозмездной основе.



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