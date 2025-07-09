Пластик, идеи и руки: как народный ВПК помогает армии без госконтрактов

Когда заводы молчат, помогают волонтёры: как работает народный ВПК на базе Интербригад

3:41 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Горячие точки

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала на волонтёрской базе "Интербригад" в Донецке и поговорила с координатором движения Юрием Староверовым и волонтёрами, приехавшими из разных уголков России. О чём мечтает "Русская весна" спустя десять лет, как добровольцы обучают бойцов, производят технику для фронта и зачем в музее стоят манекены в форме ВСУ — в большом репортаже из Донбасса.

Юрий Староверов: "Мы собираем технологии и передаём их армейским подразделениям"

— Движение "Интербригады" появилось в 2014 году, на волне помощи русских, неравнодушных к проведению референдума в Крыму. Позже оно оформилось как добровольческое — объединение людей, которые были готовы с оружием в руках помогать юго-востоку Украины вернуться в Россию.

Через нас прошли сотни добровольцев. Война тогда была совсем другой: не требовалась серьёзная подготовка, и люди ехали помогать, кто как мог — тысячами. Потом были Минские соглашения, пошёл спад, и мы перестроили работу.

С начала СВО, весной 2022 года, мы базируемся в Донецке. Здесь у нас центральный офис и база. Наши направления:

работа с добровольцами, которые продолжают ехать,

системное снабжение армии изделиями волонтёрского производства,

занимаемся и маскировкой, и ложными целями,

делаем изделия для БПЛА, для сбросов, кое-что — для артиллерии.

В снабжении есть серьёзные дыры, а некоторые вещи вообще не производятся государственными предприятиями. Особенно это касается всего, что связано с FPV: помимо самих дронов, это сопутствующее оборудование, дополнительные устройства, которые улучшают их работу.

Сегодня война требует специалистов. Просто человек с горячим сердцем — уже не формат. Поэтому у нас высокие требования и к мотивации, и к подготовке. Специалиста можно вырастить за полгода-год, не меньше. Многие отваливаются по дороге, и это нормально — мы не гонимся за числом. Нам важно, чтобы люди воевали эффективно.

От нас в основном приходят:

артиллеристы,

связисты,

операторы БПЛА,

тактические медики.

То есть не просто бойцы, а люди с конкретной специальностью.

— Я вижу, у вас за спиной висит флаг СССР. Это для вас важный символ?

— Конечно, важный. В Донецке особенно чувствуется эта связь времён, историческая преемственность России. СССР был мощнейшей державой, и трагедию его распада мы переживаем до сих пор. Русско-украинский конфликт — одно из последствий этого распада. Война, которая идёт сейчас, — прямое следствие того, как бездумно были проведены границы между Россией и Украиной. Это большая историческая ошибка, и мы сейчас расплачиваемся за неё.

— А плакат "Нам нужен мир, русский мир" — это популярный лозунг?

— Это адаптированный образ, он появился ещё в 2014 году. Это был один из символов Русской весны. Хотелось представить Россию как грозную, сильную, прекрасную женщину, которая своих в обиду не даст, отомстит, наведёт порядок. Все здесь ждали Россию тогда, но дождались, к сожалению, только в 2022-м.

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— Юрий, здесь у вас что-то вроде музея "Интербригады"?

— Да, своего рода музей. Здесь есть и наши изделия, и трофеи, которые нам передают подразделения: шевроны, вещи с освобождённых территорий. А вот манекен Тарас — дронщик в полном трофейном обмундировании. Есть ещё один — Мыкола, штурмовик. Оба собраны из реальных вещей ВСУ.

— То есть вся экипировка — украинская?

— Да, трофейная. Также у нас есть отстрелянные тубусы, включая западные. Есть сувенирные предметы вроде корпуса западной мины — это всё волонтёрские экспонаты. Вот, например, бронеплиты — результат работы "народного ВПК". Люди сами осваивают производство, проводят испытания, присылают образцы. Многое сделано вручную, от брони до печек, которые работают на окопных сваечах.

— Печки на фронте до сих пор нужны?

— Да, остро. Уже четвёртый год войны, а с первыми заморозками — масса запросов. Только за одну зиму раздали около четырёх тонн окопных свечей и три сотни печек. Их делают в Нижнем Новгороде из фреоновых баллонов. Простая, дешёвая и рабочая конструкция.

— А что за щуп вы упомянули?

— Сапёрный щуп — инструмент для разминирования. Мины сейчас самые разные, шаг в сторону — и можно подорваться. Щуп позволяет прощупывать почву. Наши — сборные, из трёх секций с диэлектрическими иглами, не притягивают магнитные мины. Их делают тоже волонтёры, всё сшито и собрано вручную.

— То есть всё это — средства индивидуального обеспечения от волонтёров?

— Именно так. Всё, что мы производим — свечи, печки, щупы, подсумки — передаём бесплатно. Источников у бойцов два: помощь волонтёров и собственные зарплаты. Коммерческий сектор тоже работает, но там разброс качества. Мы закрываем то, чего вообще нет на рынке. Например, вот — "Энергетик", замена штатного аккумулятора для военной рации "Азарт". Без него — нет связи, а без связи нет армии.

— Вы ещё делаете ложные цели. Что это такое?

— Это макеты позиций и техники, которые отвлекают внимание противника. Делают их наши партнёры в регионах, а мы распространяем и внедряем концепцию. Просто макет поставить мало — нужна маскировка, реалистичность. Например, наши макеты миномётов работают отлично: противник тратит снаряды на фанеру, а настоящие позиции остаются в безопасности.

— То есть это как пугала на поле — только военные?

— Очень реалистичные пугала. Они отвлекают FPV-дроны, артиллерию. Один такой макет стоит максимум 1800 рублей, а дрон — до 50 тысяч. Это экономия, техника и жизни. Мы делаем макеты инкубаторов, пультов, вай-фай мостов, "Старлинков" — чтобы запутать противника.

— А вот этот макет — "Инкубатор"?

— Да. Это просто пенопласт с надписью, но выглядит как настоящий. А значит — враг будет по нему работать. Сейчас всё приходится делать снизу: нет даже коммерческих аналогов. Мы не только передаём изделия, но и технологии: бригадам, подразделениям. Уже в двух бригадах наши макеты производят по нашим чертежам. Это спасает технику и людей, позицию БПЛА. А поскольку сейчас война дронов, эти позиции приоритетны для противника, и он не жалеет ничего. То есть если только какие-то признаки того, что работает наше БПЛА, он кидает туда все.

Оля, волонтёр из Перми: "Хочется быть частью большого общего дела"

Ольга приехала в Донецк из Перми. Здесь она — одна из ключевых участниц 3D-производства.

— Мы изготавливаем то, чего нет в официальных поставках: от крышек к ампулам с обезболивающим до элементов ударных устройств, — объясняет она. — Например, делаем "нефопамницы” — это такие капсулы, куда вставляется ампула с сильнодействующим препаратом. Их используют бойцы при ранениях. Устройство простое, но позволяет безопасно и быстро ввести обезболивающее.

Также здесь печатаются детали для накольников — ударных элементов боеприпасов. Все конструкции сначала моделируются, затем печатаются на 3D-принтерах, собираются вручную. Оля освоила все этапы производства уже на месте, в Донецке.

— Меня здесь всему научили: моделировать, печатать, обрабатывать, — говорит она. — Это захватывает. Просто берёшь пластиковую нить — и получаешь изделие, которое помогает спасти жизнь.

Артём, волонтёр из Нижнего Новгорода: "Как можно быть непричастным к историческим событиям?"

Артёму — 18, он студент радиофизического факультета Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде. Он взял академический отпуск в университете, и приехал, чтобы помогать на месте.

— Я начал в 2022 году, в девятом классе. Делал носилки, потом перешёл к 3D-печати. Сейчас работаю в мастерской в Донецке, — рассказывает он. — Наша задача — снять нагрузку с принтеров, освободить их для более сложных вещей: например, для хвостовиков или деталей для боевых дронов.

Артём показывает форму для отливки пластиковых изделий: сначала делается силиконовый слепок, затем в него заливается двухкомпонентный пластик. Так создаются необходимые фронту расходники: кнопки, детали фиксаторов, мелкие элементы конструкции.

— Почему я здесь? Потому что здесь, в Донецке, собрались самые лучшие люди. Сюда приезжают со всей России, из Питера, Перми, Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара. Здесь огромное количество очень интересных, активных, пассионарных людей. Потому что здесь — свои. Русские люди защищают страну, и хочется быть рядом. Это событие исторического масштаба, и оставаться в стороне — невозможно.

Уточнения

Волонтёр — человек, занимающийся общественно полезной деятельностью на безвозмездной основе.



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