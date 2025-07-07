Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Асламова

Как доброволец из Подмосковья потерял в Донбассе ногу, но не потерял веру: история Ростислава

Правда ТВ » Горячие точки

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась с добровольцем Ростиславом (позывной Атридис), который приехал из Подмосковья воевать за Донбасс. Он рассказал, как стал артиллеристом, как потерял ногу под Горловкой, как восстанавливался после тяжёлого ранения и почему не потерял оптимизма и веру в жизнь.

"Я приехал добровольцем"

— Как вас зовут, как вы попали на фронт и как оказались в Донецке?

— Меня зовут Ростислав, позывной Атридис — как персонаж из "Дюны". Я из Подмосковья. Осенью 2022 года приехал в Донецк добровольцем. Через знакомых из интербригад узнал, как и куда добираться. Через несколько дней уже служил в интербригаде "Пятнашка".

— Кем вы были в "Пятнашке"?

— Сначала артиллеристом — заряжающим, потом наводчиком, потом командиром орудия. Прослужил около года. После этого — пехотинцем в 87-м стрелковом полку. А затем стал миномётчиком в 1-й Гвардейской мотострелковой славянской бригаде. Там я служил до ранений.

"Как в анекдоте: одну сломал, другую потерял"

— Сколько ранений вы получили?

— Одно серьёзное и ещё контузию. Одну ногу сломал, другую потерял. Как в анекдоте про то, как человека заперли в пустом круглом помещении и дали два титановых шара. На следующее утро отпирают и видят: он сидит, плачет. "Что случилось? Почему плачешь?". Он говорит: "У меня были шары. Я один сломал, а другой потерял". Я наступил на мину 21 июля 2024 года под Горловкой. Можно сказать, пострадал при штурме поселка Нью-Йорк.

— Вам быстро оказали помощь?

— Очень. Товарищи сразу перетянули, подбежали медики, через пять минут ставили капельницу. Через полчаса я уже ехал в больницу в Горловке. Там оперативно и очень качественно мне отрезали ногу. Моё длительное восстановление было связано с тем, что ранение было сложное, загрязнённое, переломы со смещением. Дальше — девять месяцев госпиталей, реабилитации. Сейчас хожу, правда, устаю. Пока не бегаю, но это со временем.

"Осколки в лицо, но глаз цел"

— Вы говорите об этом с таким оптимизмом… Почему?

dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

— Потому что всё могло быть хуже. Один раз осколок прошёл по лицу — чуть не выбил глаз. В бедре осколки — если бы чуть в сторону, могли задеть органы. У меня не было тяжёлых осложнений, от фантомных болей обычный обезбол помогал. Мне повезло.

— Вы говорите: "всё относительно легко". Что может быть тяжелее?

— У кого-то ампутации выше колена — восстановление сложнее, протез — громоздкий. Или обеих ног нет. Или руки. Без рук — совсем другой уровень зависимости. Есть люди с ожогами — кожа пересаженная, не тянется. Есть слепые, глухие. Есть потери органов, которые не заменить. Мой случай — не из самых тяжёлых.

— Кто-то ведь лежит подолгу, без эвакуации?

— Конечно. Я — миномётчик, стояли в двух километрах от врага. Меня быстро забрали. А у пехоты как бывает: ранен — и лежишь в блиндаже сутками, потому что эвакуировать опасно. Мертвые, как ни страшно звучит, могут подождать, а вот раненые…

"Я понял, что не всё потеряно — ещё на земле"

— Сколько вам лет?

— Тридцать шесть.

— Как вам удаётся сохранять такой настрой?

— Удержался буквально в первые секунды. Когда подорвало, упал, смотрю на правую ногу — всё ясно: ей конец, я на ней не похожу. Обидно. Но в голове тут же мысль: 2024 год, есть протезы, можно ходить. Проверяю остальное — жив. Слева — рана, но не страшно. Думаю: "Ростислав, тяжело, но сдаваться рано". Тогда и решил, что справлюсь. Я очень оптимистично первое время думал, что поставят на ноги, и через полгодика будешь опять ходить. В итоге чуть затянулось, но чего уж.

"Протез почти как нога"

— Сейчас вы уже ходите?

— Да. Могу стоять. Равновесие сложнее держать, потому что протез не гнётся в голеностопе. Но он лёгкий, пружинит. Привыкаешь. Главное — снова чувствуешь себя не инвалидом, а просто человеком, который временно хромает.

— Жалобы на медицину были?

— Ни одной. Всё сделали качественно. И врачи, и эвакуация — на высшем уровне.

— Как вы строите жизнь дальше? Есть семья?

— Пока нет. Но надеюсь, будет. После ранения девушке написал: "Если не захочешь продолжать — пойму". Она не ушла, поддерживала, но мы расстались позже, уже по другим причинам. Сейчас я один.

— И всё равно светло смотрите в будущее?

— Да. А почему нет?

"Страх ушёл, осталось понимание"

— Вам не страшно вспоминать это?

— Был момент, когда подумал, что не проснусь. Обезболили, я хотел заснуть. Ребята не дали. Говорили: "Если уснёшь — не очнёшься". Я начал передавать приветы. Не отключился. С тех пор понимаю: умирать не хочется, но уже не так страшно. Мы все когда-то уйдём.

"Я снова хочу работать с людьми"

— До СВО вы кем были?

— Детским нейропсихологом. Хочу восстановить навыки — подзабыл за три года. Может, снова работать с детьми. Или пойти в психологию для взрослых, помогать с ПТСР. Сам через многое прошёл — думаю, смогу быть полезным.

Уточнения

Ампута́ция (лат. amputatio — отсечение) — усечение дистально расположенной части органа в результате травмы или хирургической операции, противоположна реплантации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.

Новости Все >
Сейчас читают
Китай замедлил вращение Земли
Наука и техника
Китай замедлил вращение Земли Аудио 
Ваш дом засияет: 7 бюджетных приёмов для роскошного интерьера
Недвижимость
Ваш дом засияет: 7 бюджетных приёмов для роскошного интерьера Аудио 
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Как доброволец из Подмосковья потерял в Донбассе ногу, но не потерял веру: история Ростислава
В Костанае бесплатно раздают 1792 участка для ИЖС — очередь превысила 40 тысяч
Летняя укладка без усилий: как создать локоны, которые подчеркивают естественную красоту
Теннискор и стиль old money: как создать модный образ для 2025 года
Эд Ширан возглавил рейтинг Apple Music с песней Shape of You
Какие растения нельзя сажать рядом с малиной — список опасных соседей
Гренландия тает в 17 раз быстрее нормы — отчёт WWA за июнь 2025
Полосы зебры отпугивают мух — доказано экспериментом с лошадьми
Кошмар за границей: как защититься от карманников в отпуске
Законодательство на дороге: как инспекторы ГАИ ловят неопытных водителей на запах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.