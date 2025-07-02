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Дарья Асламова

Освобождённое Курахово: как город живёт после трёх месяцев обстрелов

5:35
Правда ТВ » Горячие точки

Как выживают мирные жители в прифронтовом городе Курахово? Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась с военным комендантом, активистами движения "Народный фронт" и местными жителями, чтобы узнать, как город пережил оккупацию, что стало опорой для выживших. Репортаж из подвала, ставшего штабом, больницей, пунктом обогрева и надеждой.

Тесный подвал в административном здании, запах пыли, наспех подведённое электричество — удлинители, розетки, кипящий чайник в углу. На стенах — списки, расписания, схема эвакуации и портреты погибших. Над входом — аккуратная табличка: "Гуманитарный центр военной комендатуры Курахово". Здесь принимают людей, лечат, выдают гуманитарную помощь, оформляют документы и просто дают возможность согреться и зарядить телефон.

Во дворе на разгрузке — местные мужчины. Приехала машина с гуманитарной помощью от "Народного фронта". Кто-то пришёл за пакетом с мукой и тушёнкой, кто-то — за таблетками для матери. Некоторые просто заглянули — "узнать, не завезли ли чего". Центр работает с января, когда город после боёв оказался в зоне контроля российских сил. С тех пор сюда идут и идут люди. Тех, кто не уехал, здесь называют просто: "Выжившие".

"Мы вычистили этот подвал и начали помогать людям"

С первых дней работы в Курахове военный комендант с позывным Погранец и его команда оборудовали в подвале одного из зданий гуманитарный центр. Там начали принимать местных — тех, кто нуждался в медикаментах, документах, горячей пище или просто зарядке телефона.

"Это стало нашим детищем, — рассказывает Погранец. — Люди пережили страшные дни. Но они остались здесь, не уехали, любят свои дома".

По соседству с военными в центре теперь работают пенсионный фонд, администрация, медпункт. Всё выглядит по-домашнему: "Есть где чай попить, зарядить телефон, поговорить", — говорят местные.

"Мы сидели в подвале, а над нами бегали ВСУшники"

Жительница Курахова Лена вспоминает, как прятались от обстрелов полтора месяца. Говорит, что помогали только молитвы и солдаты, которые "выбили" украинские силы:

"Я Богу молилась. Солдатам молилась. Чтобы живы были, победили. Сейчас бы скорее всё открыли, врачей не хватает, ветеринаров".

На стенах центра — фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной, местный "Бессмертный полк", организованный прямо в подвале из-за соображений безопасности.

"Гуманитарку" делили на всех. По полбуханки — но каждому"

Валентина — одна из жительниц, кто благодарит волонтёров центра за еду, воду, батарейки. "Помогали, чем могли. Газ, хлеб. Поклон им всем", — говорит она.

Центр стал не только пунктом гуманитарной помощи, но и координационным центром. Там и выдача паспортов, и приём врачей, и эвакуация больных.

"Врач Кощей — я добрый"

Военный врач с позывным Кощей объясняет, что может оказать первую помощь, стабилизировать состояние, а затем — эвакуировать пациента в Донецк. Работают быстро, в координации с минздравом.

"Были подрывы на "лепестках”, были травмы, были эвакуации. Даже батюшка подорвался на мине — остался жив, часть ноги ампутировали, сейчас поставят протез и вернётся молодцом".

"Паспорта — прямо здесь. И обогрев, и чай, и генераторы"

Паспортизация проходит в самом центре. Если появляются новые жители — выезжает мобильная группа. Есть пункты обогрева по городу, раздача топлива, постоянное присутствие генераторов и тепловых пушек. Сотрудники центра рассказывают:

"Никто не замёрз и не умер с голоду. Даже во время обстрелов работали, попадали под снаряды, но не потеряли ни одного человека".

Тяжёлая осень

Местные жители вспоминают тяжёлую осень: три месяца обстрелов, полтора месяца жизни в подвале... Хоронили возле домов. Были целенаправленные убийства.

"Сына Марины Грицай снайпер подстрелил, истёк кровью. Гранаты бросали в подвалы, где люди прятались, расстрелы, изнасилования…"

В соседнем посёлке Дачное — десятки убитых, эксгумации, перезахоронения.

"Они говорили: уезжайте. Русские придут — убьют"

Среди тех, кто дождался, сейчас много активистов общероссийского движения "Народный фронт".

"Мы сами решили вступить в движение, — говорят Игорь, Илья и Валентина. — Нас называли "ждунами" и запугивали. Говорили: "Уезжайте! Русские придут — вас всех изнасилуют и вырежут". Но получилось иначе.

Мы уверены, что Курахово — часть России, а Украина нас больше не считала своими. Мы ждали "большую землю" с 1991 года, а с приходом российских войск почувствовали себя в безопасности.

Мы считаем, что это всё — большая единая Россия. Украина — часть России, часть большой страны, которая называлась когда-то Советским Союзом."

Уточнения

Кура́хово — город в Покровском районе Донецкой области.
 

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Темы донбасс курахово донецкая область гуманитарная помощь

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