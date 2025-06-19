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Дарья Асламова

Вся Газа в руинах: ХАМАС обвинил Израиль в массовых убийствах, США — в поддержке

6:48
Правда ТВ » Горячие точки

Сами Абу Зухри, член делегации ХАМАС, в эксклюзивном интервью спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой, рассказал о секретном визите в Москву, гуманитарной катастрофе в секторе Газа и роли России в ближневосточном конфликте. 

— Добрый день, господин Сами Абу Зухри, и спасибо за встречу. Наша беседа посвящена событиям в секторе Газа. Вы — член делегации ХАМАС, посетившей Москву. Какова цель визита? Удалось ли достичь поставленных задач в ходе переговоров с российской стороной?

— Между руководством движения ХАМАС и российскими официальными лицами существует постоянный контакт. Россия — великая и влиятельная держава, ключевой международный игрок. Естественно, мы заинтересованы в поддержании диалога, в том числе в информировании российской стороны о ситуации в Газе и регулярных консультациях с ней.

— Есть ли у этого визита конкретная задача?

— Ситуация в Газе остаётся крайне сложной из-за продолжающихся преступлений Израиля. Израильская оккупация игнорирует все предложенные решения по прекращению войны. Мы стремимся к тому, чтобы российская сторона стала более активно вовлечённой в усилия по завершению этой войны. Мы проинформировали её о последних событиях и, как и прежде, выразили надежду, что Россия сыграет ключевую роль в политических процессах в регионе.

Американская администрация, монополизировав международную повестку и оказывая безусловную поддержку Израилю, только усугубляет кризис. Поэтому мы особенно ценим роль России, поскольку она вносит баланс в международные отношения и в ближневосточную политику.

— Можно ли сказать, что США участвуют в преступлениях Израиля?

— Безусловно. США являются прямым соучастником. Они поставляют Израилю оружие и оказывают логистическую поддержку, направляют наёмников для участия в боевых действиях, обеспечивают политическое прикрытие в Организации Объединённых Наций и Совете Безопасности, а также используют медиаресурсы в интересах Израиля. Таким образом, США — главный партнёр сионистской оккупации в совершении этих зверств.

— Когда мы говорим о гуманитарной катастрофе в Газе, каков масштаб разрушений?

— Около 80% жилых зданий в Газе разрушено, инфраструктура уничтожена практически полностью. Но самое страшное — не разрушенные дома, а человеческие потери. Израиль ведёт целенаправленное уничтожение мирного населения: по нашим данным, погибло около 60 тысяч человек, не считая раненых и пропавших без вести.

Люди вынуждены жить в палатках, в чудовищной скученности, без элементарных условий — воды, электричества, медицинской помощи. Израиль использует голод как оружие. За последние три месяца в сектор почти не поступала мука, и только две недели назад начали завозить минимальные объёмы гуманитарной помощи. Причём даже возле пунктов раздачи оккупационные силы открывают огонь по мирным жителям. Ситуация катастрофическая: треть всех погибших — женщины и дети.

— План Израиля с самого начала был прозрачен — уничтожить всех своих противников в регионе. Сначала — Газа, потом — "Хезболла", Йемен, Сирия, теперь и Иран. Почему отсутствует единое сопротивление?

— Нетаньяху стремится дестабилизировать весь регион. Он наносит удары по Газе, Западному берегу, Ливану, Сирии, Ирану, Ираку, Йемену. Его цель — убедить израильское общество, будто Израиль оказался перед лицом "экзистенциальной угрозы", и таким образом сплотить его вокруг себя. Но он просчитался. Регион не останется безответным — агрессия вызовет последствия.

ХАМАС поддерживает идею объединения сил сопротивления против оккупации, но не навязываем её. Многие государства и движения помогают в рамках своих возможностей. Мы благодарны за любую поддержку.

— Нацистская Германия, совершив геноцид, утратила своё право на существование как государство. Должен ли существовать Израиль, совершивший геноцид палестинцев?

— По международному праву Израиль — государство-оккупант, совершающее преступления. Многие до сих пор воспринимают его как "жертву нацизма" или "демократию", но нынешняя война раскрыла истинное лицо израильского режима. Лидеры этой страны — военные преступники, и международные суды уже начали выносить решения в отношении отдельных фигур, включая самого Нетаньяху. Палестинский народ имеет право вернуть свои земли и жить свободно.

— Как вы оцениваете последствия недавней израильской атаки на Иран?

— Израиль сеет хаос, атакуя Палестину, Ливан, Йемен, Сирию, Иран. Они оправдывают свои удары "самообороной", но если следовать такой логике, другие страны тоже могут заявить, что имеют право на ответные действия — например, Иран, учитывая угрозу со стороны Израиля. Это путь к хаосу и международной анархии, к "закону джунглей".

Мы поддерживаем право Ирана на защиту и считаем, что международное давление на израильское правительство крайне необходимо для восстановления стабильности в регионе.

— Конфликт начинался как противостояние между Израилем и ХАМАС/"Хезболлой", а теперь затронул и Иран. Может ли он перерасти в глобальную войну?

— Обстановка в регионе крайне опасная. Бездействие приведёт к масштабной войне. Нужно остановить Израиль, прекратить войну в Газе — это снизит напряжение.

— Если у Израиля есть ядерное оружие, имеет ли Иран право обладать таким же в качестве средства сдерживания?

— Если Израиль — единственная ядерная держава в регионе, это нарушает баланс. Тогда другие страны, в том числе Иран, вправе стремиться к такому же уровню безопасности. США не могут навязывать свои условия: если Совет Безопасности хочет запретить Ирану ядерное оружие, то тем более он должен потребовать этого и от Израиля.

Двойные стандарты в политике США абсолютно неприемлемы. Мы надеемся на укрепление роли России, которая способна восстановить международный баланс и предотвратить диктат однополярного мира. Россия — важный игрок на Ближнем Востоке, и её участие в политическом процессе особенно ценно.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Темы хамас сектор газа ближний восток биньямин нетаньяху

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