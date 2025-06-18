Замглавы политбюро ХАМАС: Мы сражались 620 дней и продолжаем сражаться до сих пор

5:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Горячие точки

Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в эксклюзивном интервью спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой рассказал о беспрецедентной гуманитарной катастрофе в Газе, роли России и исламского мира, поддержке ХАМАС со стороны шиитов и суннитов, а также о том, почему, несмотря на заявления об "уничтожении ХАМАС", война продолжается.

— Какова цель вашего визита в Москву? Считаете ли вы, что достигли поставленных целей?

— Этот визит носит регулярный характер. На каждом этапе развития палестинского вопроса, а также при изменениях на политической арене Ближнего Востока мы консультируемся с нашими российскими друзьями. Такие встречи проходят периодически — в среднем каждые 2-3 месяца. Каждый раз мы обсуждаем события в регионе. Россия — великая держава, у которой есть интересы на Ближнем Востоке, а также статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. Поэтому для нас крайне важно обмениваться мнениями о текущей ситуации.

— Тем не менее, была ли у вашего визита конкретная цель?

— Безусловно. Консультации способствуют выработке общих позиций и сближению взглядов по самым разным вопросам. Они позволяют каждой стороне лучше понимать политику другой, а это, в свою очередь, помогает в поиске решений многочисленных проблем, в продвижении к миру и безопасности. Россия, без сомнения, должна играть в этом свою важную роль.

— Когда мы слышим заявления о том, что ХАМАС уничтожен — насколько это соответствует действительности?

— Если бы Израиль действительно уничтожил ХАМАС, меня бы здесь перед вами не было. ХАМАС сражался 620 дней и продолжает сражаться до сих пор. Если бы его уничтожили, мы бы увидели, как Израиль празднует победу, а война уже закончилась бы. Но, как мы видим, война продолжается.

— Каков масштаб гуманитарной катастрофы в секторе Газа?

— Она беспрецедентна в истории человечества. Израиль использует тактику голода, убивая тех, кто пытается достать еду и гуманитарную помощь. Они убивают детей, женщин, больных в больницах, врачей, медсестёр, спасателей. Целенаправленно уничтожаются основы жизни: водоснабжение, продовольствие, перекрываются границы, через которые проходит помощь. Израиль убивает саму жизнь в Газе.

В истории человечества были разные преступления — но многие из них совершались втайне. Преступления в Газе происходят на глазах всего мира. Их видят в прямом эфире — политики, юристы, общественность. Поэтому ряд стран уже подали иски против Израиля в международные суды с обвинением в геноциде. Вынесены решения в отношении израильских лидеров. Всё это разоблачает ложь и показывает настоящее лицо Израиля на фоне войны на уничтожение, которую он ведёт.

— Полтора года назад, когда мы беседовали, я спросила вас о возможности Третьей мировой войны из-за конфликта вокруг Израиля. Тогда вы считали это маловероятным, но говорили о возможности региональной войны. Изменилось ли ваше мнение после конфликта между Израилем и Ираном?

— Моё мнение остаётся прежним. Я по-прежнему считаю вероятной именно региональную войну, а не глобальный конфликт. События развиваются именно в этом направлении. Однако экономические и социальные последствия такой войны вполне могут затронуть весь мир. На мой взгляд, она останется в границах Ближнего Востока и не выйдет за его пределы.

— ХАМАС — суннитское движение, но при этом получает поддержку от шиитских сил, таких как Иран, "Хезболла", хуситы. Где же роль суннитского исламского мира? Почему арабские страны не объединяются против Израиля?

— Действительно, ХАМАС получает поддержку от Ирана, но также и от суннитских исламских сил. Неверно утверждать, что ХАМАС полностью зависит от Ирана, хотя он является важным союзником, и мы благодарны ему за оказываемую помощь. Мы — движение сопротивления и принимаем поддержку от всех стран мира. Для нас важны не конфессиональные различия, а суть — если кто-то помогает нам бороться за свободу, справедливость, права человека и достоинство, мы принимаем эту помощь, независимо от его религиозной принадлежности. Речь здесь не только о вероисповедании, но прежде всего — о принципах: права человека, справедливость, свобода, уважение достоинства.

Многие страны поддерживают ХАМАС различными способами. Например, Россия, хотя она официально не является мусульманским государством. Приверженность вашей страны таким принципам, как справедливость, мир, безопасность, побуждает её выступать в защиту прав палестинского народа. Именно эти ценности делают Россию союзником угнетённых народов и сторонником справедливого мира.

Уточнения

ХАМА́С — палестинская исламистская суннитская террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.



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