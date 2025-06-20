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Дарья Асламова

Четыре лапы на передовой: как служебные собаки становятся универсальными солдатами

Правда ТВ » Горячие точки

На фронте рядом с бойцами служат те, кто не подведёт, — обученные собаки. Они ищут мины, выносят раненых, молча указывают на опасность. О буднях служебных собак спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой рассказал заместитель командира бригады "Эспаньола" с позывным Ярый.

На линии фронта — собака

На передовой — утро. На выгоревшем посту бригады "Эспаньола" у бронемашины переступает лапами Слава — служебная собака в тактической шлейке. Рядом — кинолог, готовый дать команду. "Вперёд, ищи!" — короткий приказ, и Слава берёт след. В кузове спрятана мина, задача собаки — найти её, и она справляется. Не лает, не суетится. Просто садится, взгляд замирает в одной точке. Значит, есть взрывчатка. "Вот она уже всё, она обнаружила запах", — поясняет заместитель командира бригады с позывным Ярый.

Для чего нужны собаки на передовой

Служебные собаки в зоне боевых действий — пока редкость. Однако, как показывает опыт бойцов "Эспаньола", их возможности сложно переоценить. Животные используются для охраны территории, поиска мин и взрывчатых веществ, а в будущем — и для участия в штурмах. Особенно ценными собаки становятся ночью: у них острое обоняние, слух, зрение в темноте.

"Собака может обнаружить потенциального противника раньше, чем человек", — подчёркивает Ярый.

Такие псы воспитываются в кинологических центрах, навыки передаются из поколения в поколение — породы подбираются с особой тщательностью.

Спасение раненых — новая задача

Команда разрабатывает планы по использованию крупных пород для эвакуации раненых. Обученная собака сможет первой добраться до бойца, принести воду, аптечку, даже средства связи. "Мы знаем, что он жив, даже если нет сигнала по рации — специальные технологии позволяют это понять", — говорит Ярый. Четвероногий помощник может доставить бойцу всё необходимое для выживания до прибытия медиков или группы эвакуации.

Аптечка и универсальный солдат

О служебных собаках заботятся не хуже, чем о людях. Для них разработана отдельная ветеринарная аптечка: синий крест, специальные жгуты, препараты от паразитов, фиксаторы и даже термометры. Комплект сопровождается методичкой — бойцы проходят обучение, как правильно оказывать помощь.

"Боец с собакой — это уже не просто единица, это целая боевая мощь", — улыбается Ярый.

Уточнения

Собаково́дство — вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак.
 

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.

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