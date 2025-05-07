Любовь к Родине — от любви к Богу: разговор священника и имама с передовой

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На передовой звучат молитвы — одна на церковнославянском, другая на арабском. Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала на передовой и услышала редкий разговор священника отца Сергия и имама, позывной Учитель, двух духовных лидеров спецназа "Ахмат" МО РФ о вечности, долге и о том, насколько сладкой может быть капля воды, если она выпита между боями.

"Смерти нет": Пасхальная проповедь под грохот артиллерии

Фронт. Пасха. Линия огня. Здесь, вдали от мирных храмов и праздничных куличей, в блиндаже звучат слова, наполненные светом и верой. К бойцам обратились отец Сергий и имам, позывной Учитель.

О.С.: Дорогие братья, хочу поздравить всех вас со светлым Христовым Воскресением, с Пасхой. Христос воскресе!

Мы после светлого Христова Воскресения целую неделю празднуем этот светлый праздник. И у мирского человека есть возможность посетить храм, и он увидит и услышит службу такую, как в пасхальную ночь. Но мы с вами в особенных обстоятельствах находимся, и у нас всё по-другому. Нам жизнь, полевая жизнь как военнослужащим диктует свои условия. И мы многое не делаем того, чего бы нам хотелось.

Но мы уверены в том, что, если мы оказались здесь, то Бог, конечно же, даст нам силы и возможности для созидания.

И в любой религиозный праздник каждый человек задумается о смысле жизни, о настоящей своей жизни, о прожитом уже, и, конечно же, о вечности.

Поэтому в Пасхальном тропаре мы воспеваем "Смертью смерть поправ", то есть своей смертью Господь наш Иисус Христос победил смерть для жизни. И для нас, верующих людей, стала возможной жизнь вечная. Поэтому для нас, военнослужащих, очень важно помнить и знать, что смерти нет.

Конечно же, мы все очень устали. Конечно же, уже хочется домой, чтобы наступила мирная жизнь. Это чувство знакомо каждому из нас, когда просто нет сил — ни физических, ни моральных. Но любому мужчине очень важно быть полезным и выполнить свой долг.

Еще раз повторюсь, мы не пришли сюда, чтобы наша жизнь закончилась. Мы пришли сюда, чтобы жить дальше. Чтобы жили мы, наши дети, наши внуки помнили о вашем подвиге. И хочу сказать вам, что для нас, для духовенства, вы все — герои, потому что вы находитесь здесь. Низкий поклон вам, родные, за ваши труды. Спаси, Господь. Чем ближе мы находимся к жизненным опасностям, тем чаще мы задумываемся о Боге и вечности. Мы желаем вам крепости духа, конечно же, сохранять не только свою жизнь, но и жизнь боевых товарищей.

Испытания как проверка духа

И вы, как никто, знаете важность этого. Даже в таких, казалось бы, простых условиях, где всё ясно и понятно, бывают также трудности, которые тоже посылаются нам для испытания, для того чтобы мы стали крепче, для того чтобы мы поделились своим опытом с теми людьми, которые даже не подозревают, что здесь происходит, какая жизнь у русских воинов.

Например, в гражданской жизни сложно представить человеку, какая бывает вкусная вода, когда в занятом блиндаже находится бутылочка — буквально на донышке водичка, — какая она бывает вкусная, долгожданная. Когда мы закончим борьбу с супостатами и вернёмся домой, мы должны рассказать всем об этом. Это наша главная задача — поделиться с теми людьми, которые об этом не знают. Безусловно, Россия уже не будет такой, как раньше. Мы благодарны вам, дорогие братья, что вы даёте нам возможность как священнослужители быть вам полезными, быть полезными для своего Отечества, для своей Родины. Ведь только у нас в России есть понятия "Отечество" и "Родина" — как мать и отец для каждого человека. Христос воскресе.

И по нашей, конечно же, традиции: Ахмат — сила! Россия — мощь!

Слово имама на передовой: о вере, долге и милосердии

П.У.: В священном Коране Всевышний Аллах говорит: "Если люди уверовали бы в Всевышнего Аллаха, то Мы благодать земли раскрыли б ему". Вера — основа благодати на земле. Поистине человек в убытке, любой человек в убытке. Кроме тех, которые уверовали и творят благое.

Вера в Родину — из веры в Аллаха. Это наша страна, за неё нужно бороться. И то, что вы здесь находитесь — это уже доказательство. Каждый, который добровольно сюда приходит, уже выполнил свое обязательство перед гражданским сообществом. Остаётся выполнить обязательство перед Творцом, а это: держать веру всегда в себе, применять в повседневной жизни и не забывать о том, что есть Судный день.

Вера в Судный день делает человека максимально добрым к остальным. Без этой доброты невозможно нам сосуществовать. Да убережёт Аллах всех нас и всех, кто с нами солидарен, и всех наших родных от плохого, где бы мы ни находились. Аминь.

Диалог веры и долга

— Что важнее — вера или защита Родины?

П.У.: Защита Родины является приоритетной в религиозном аспекте. Это неразделимые вещи. Пророк Мухаммед сказал: "Любовь к родине — любовь к вере. Любовь к вере — от любви к родине".

И когда его изгоняли из Мекки, он развернулся: "Меня бы никто не смог изгонять, потому как у меня есть любовь к тебе", — обращаясь к своей родине. Любовь к родине, любовь к отчизне — это основа защиты своих нравственных религиозных аспектов. Без этого невозможно устоять как целостное религиозное гражданское сообщество.

— Отец Сергий, а вы что бы процитировали на эту тему из Библии тогда?

О.С.: В Евангелии сказано:

"Нет больше той любви, как если кто-то положит жизнь за други своя".

Поэтому я абсолютно согласен с дорогим братом. Наша духовная жизнь действительно неразделима с защитой нашего Отечества. Собственно говоря, для нас, для духовенства, ничего по сути не меняется, кроме антуража, в котором мы находимся. Это наши люди. Это наша паства. И где будут они, там будем и мы.

Уточнения

Кора́н — священная книга мусульман, написанная на арабском языке.



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