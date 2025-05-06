Подземные тоннели белгородского направления: как спецназ Ахмат МО РФ скрывается от вражеских дронов

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в подземном городе на белгородском направлении, где спецназовцы из батальона Хохла подразделения "Ахмат" МО РФ возводят масштабную подземную инфраструктуру.

Она поговорила с бойцами, вернувшимися с передовой, чтобы понять, каково это — воевать и выживать под землёй.

Позывной "Плотник" носит штурмовик, который до войны всю жизнь занимался строительством. В мирной жизни он возводил дома, а сейчас — укрепления, блиндажи и подземные переходы. Его руки и сегодня продолжают строить, только теперь — ради жизни и спасения побратимов. Строить и стрелять ему одинаково привычно. Под огнём он провёл 25 суток, окапываясь в разрушенных подвалах и погребах, приспосабливая их под укрытия, откуда можно выбраться, даже если сверху завал. Это человек, для которого крепкая работа — это уже инстинкт, даже на войне.

Другой собеседник — боец с позывным "Фантазёр". Он представитель того самого "благополучного тыла", который ушёл на фронт добровольцем. У него семья, стабильный бизнес в Краснодаре, финансовая свобода. Он два года помогал в СВО как волонтёр, развозя гуманитарную помощь, но в какой-то момент понял — этого недостаточно. По его словам, стало стыдно сидеть дома, когда друзья погибают на передовой. И тогда он "нафантазировал" себе новый путь — путь штурмовика. Сегодня он — один из бойцов, которые выходят на задание не за зарплатой, а за совестью.

Бойцы спецназа "Ахмат" рассказали спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой о тонкостях своей работы.

— У вас идёт великая стройка, насколько я понимаю?

— Да.

— На сколько метров закапываетесь?

— Метра три-четыре.

— Вы строите туннель, чтобы всё соединить под землёй и враг не мог обнаружить сверху?

— Да. Это боксы, здесь ещё продолжают работать. Пойдёмте дальше, там уже готовые спальные места.

— Как вас зовут?

— Позывной Каспер.

— У меня ощущение, будто я не на фронте, а на стройке.

— Временно тихо. Но всё может измениться в любой момент. Это уже готовые помещения — бойцы возвращаются сюда с боевых заданий.

— До передовой сколько?

— По дороге 25 километров, по прямой — 13.

— Для дронов — это вообще не расстояние.

— Они нас не забывают.

— Я вижу: у вас тут всё продумано. Даже отопление есть?

— Электрическое. И каждая койка подписана. Это на тот случай, чтобы передать вещи бойцу в госпиталь.

— Здравствуйте. А вы кто?

— Позывной "Плотник".

— Плотник? Любите строить?

— Всю жизнь работал по профессии. Сейчас стрелок.

— То есть теперь вы штурмовик. Сколько дней были на задании?

— 25 дней.

— Вернулись только что?

— Да. Сейчас ещё в божеском виде, старшина помог привести себя в порядок. Первым делом — душ, стирка. Всё рядом, здесь же.

— А под землёй живёте? Психологически тяжело?

— Привыкаешь. Сверху — вражеские дроны. Под землёй — безопасность. Но мы же добровольцы. Никто нас не заставлял. Понимаем, что к чему.

25 дней я провел в "блинчиках" (блиндажах). Это старые погреба, их обустраивали, чтобы, если завалит, можно было выбраться. Бывало, что камикадзе после миномётного обстрела добивали. Потери были.

— У вас погиб товарищ?

— Да. Прямо на глазах. Сначала ранило, потом дрон добил. Сейчас даже не можем его вынести — завалы, выжженная земля.

— Вы же вытаскиваете своих?

— Всегда. Если есть возможность, вытаскиваем. Если нет — ждём. Даже воду сбрасываем дронами, если не можем подползти. Были случаи, трое суток без воды. С речки мутную воду брали, фильтровали тряпкой, кипятили. Живы остались.

— Здравствуйте. Вы кто?

— Позывной "Фантазёр".

— Почему такое имя?

— Потому что никто не верил, что добровольцем пойду. А я пошёл — за идею, не за деньги. У меня была мирная жизнь, семья, бизнес. Финансово свободный. Просто стало стыдно. Друзей много мобилизованных убили. Два года возил "гуманитарку", а потом понял — нужно идти самому.

— Вы штурмовик?

— Конечно. У нас отряд штурмовой. Все уже не по разу выходили на задания.

— Трудно ли вытаскивать своих?

— Мы делаем всё, чтобы своих вернуть, ранеными или убитыми, предать земле. Никого не бросаем. Как только фронт двигается — сразу вытаскиваем.

"Эта война — под землёй и над землёй, среди железа и в грязи. Но у этих бойцов есть фундамент, на котором держится всё: взаимовыручка, опыт и абсолютная убеждённость в правоте своего дела", — делает вывод в видеорепортаже спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова.

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