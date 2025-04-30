Глазки в небе, птички вылетают: как теперь воюет артиллерия спецназа Ахмат МО РФ

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Как работает артиллерия в эпоху дронов? Репортаж спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой с передовой.

"Глазки" в небе и секунды на прицел: как работает расчёт гаубицы Д-30

Боевой расчёт артиллерии спецназа "Ахмат" МО РФ уходит на огневую позицию. Температура воздуха +22, давление 740, ветер 4 м/с с направлением 57 градусов. Цели — блиндажи БПЛА, по которым ведётся огонь. Команда звучит чётко: "Навести, доложить о готовности". В воздухе уже "птичка" — беспилотник, корректирующий цель.

"Сейчас "птичка" вылетела. Она корректирует работу. Когда будет подлетать, будет команда заряжать. "Птичка" уже рядом — заряжаем, и по команде уже будем производить огонь", — объясняет командир расчёта с позывным "Гвоздь".

Старший орудия Денис, он же "Гвоздь", служит в батальоне "Хохла". По его словам, современная артиллерия уже не та, что прежде. Если раньше между приказом и выстрелом могли пройти часы, то сегодня всё решают минуты.

"Минуты, конечно. Сейчас легче и с разведкой, и с корректировкой. Достаточно поднять "птичку", "глазки", тот же Mavic. Также есть приложения, где на телефоне можно получить уже готовые данные — угломер, прицел", — говорит Денис.

По его словам, от получения координат до выстрела проходит всего 3-5 минут: "Расчёт добегает до орудия, демаскирует, поднимает ствол. Я диктую угломер, прицел. Наводчик работает. Потом — заряжание. Всё, орудие готово".

Когда "птички" бессильны — работает гаубица

Несмотря на активное использование дронов, артиллерия остаётся незаменимой. Особенно в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут "глушить" FPV-дроны.

"Там, где РЭБ, "птички" не долетают. А орудие работает на 15 км. А есть и такие, что бьют на 30 км. Можно поразить тот же РЭБ, который мешает корректировке", — подчёркивает Денис. — "Снаряду неинтересно, какой РЭБ стоит у противника".

Расчёт работает с советской гаубицей Д-30. "Надёжная. Хорошо зарекомендовала себя ещё в Афганистане", — рассказывает командир. Он отмечает простоту конструкции:

"Все советские гаубицы — простые в обслуживании. Каждый сможет научиться. Всё понятно, всё логично".

По его словам, простота — это не минус, а продуманная особенность: "В Советском Союзе предполагалось, что на войну может пойти обычный человек. Поэтому оружие было таким, чтобы можно было объяснить, для чего и как всё работает".

Срок службы ствола впечатляет: "5-6 тысяч выстрелов до износа. Это очень хороший ресурс".

Уточнения

Га́убица — тип артиллерийского орудия, предназначенного преимущественно для навесной стрельбы с закрытых огневых позиций, вне прямой видимости цели.



