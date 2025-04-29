Новый Иерусалим в пепле: как святыня была уничтожена дронами в пасхальные дни

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Новом Иерусалиме, недалеко от украинской границы, где беспилотники ВСУ варварски сожгли храмовый комплекс в Валуйском районе Белгородской области. Это произошло в пасхальную неделю, в дни, когда празднуется Воскресение Христово.

Строили Новый Иерусалим 25 лет, начиная с 2001 года, на народные пожертвования. Храмовый комплекс задумывался как деревянная копия Святого Иерусалима: здесь были церковь Иоанна Предтечи, купель, Голгофа, проходили крестные ходы. Всё это располагалось на красивом холме, окружённом лесами.

Именно это открытое место стало удобной мишенью. Храм, не представлявший никакой военной угрозы, был уничтожен за несколько часов. Дроны сбрасывали зажигательные снаряды, не давая подойти пожарным. Машины пытались прорваться, но их атаковали вновь. Чудом никто из людей не погиб. От обители же остались только пепелище и каменные стены. Но местные жители полны решимости: Новый Иерусалим будет восстановлен. Несмотря ни на что.

Дарья Асламова побеседовала с матушкой Феодорой, схимонахиней храмового комплекса Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского района. Матушка Феодора рассказала, как был сожжён храм и как всем миром пытались спасти эту святыню.

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