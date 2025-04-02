Свинина под залпы Акации: как живут артиллеристы спецназа Ахмат в Судже

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила с артиллеристами спецназа "Ахмат" в Судже. Как бойцы "Камертона" обустроили базу, наладили быт и жарят свинину под грохот артиллерии — в репортаже с передовой.

В освобожденной Судже Курской области бойцы артиллерийского подразделения "Камертон" спецназа "Ахмат" рассказали, как за считаные дни наладили не только боевую работу, но и полноценный быт. На базе уже вставлены окна и двери, а на полевой кухне жарится мясо — как дома, только с видом на передовую.

"Моей задачей является навести машину на цель и цель уничтожить", — говорит старший наводчик самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация", позывной Серьга. В мирной жизни он был специалистом по рекламе, окончил университет технологий и дизайна. Сейчас работает в минобороны и называет себя бойцом с универсальными навыками: "Мы уже всё освоили — и огонь, и воду, и готовку. Умеем даже баранью ногу готовить, главное — барана найти".

Бойцы "Камертона" за четыре дня в Судже успели наладить водоснабжение, обустроить жильё, восстановить оконные проёмы и даже запастись продовольствием. "20 курей, 20 баранов, яйца собирали. Всё, как положено. Так у нас было на прежней позиции, а в Судже приходится начинать с нуля", — смеются они. Один из бойцов — командир с позывным Шомид, выпускник факультета государственного управления, отвечает за быт как опытный строитель: "Мы вставили окна, двери. Вот только систему отопления запустить не успели".

Отдельной темой стал фронтовой рацион: бойцы жарят свинину с луком, варят макароны и с удовольствием делятся домашними рецептами.

"Главное — хорошая компания, фронтовая простота и вера в Победу", — говорят они.

Среди бойцов есть и те, кто в мирное время был механиком-водителем и даже трактористом. Здесь же они стали артиллеристами — с опытом, отточенным под натиском реального боя.

"Живём, работаем, побеждаем. Пока не скажут отбой — будем идти до конца", — заверяют бойцы.

Уточнения

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области.



Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» — подразделение Росгвардии, фактически подчиняющееся лично главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.



