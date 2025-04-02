Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Асламова

Свинина под залпы Акации: как живут артиллеристы спецназа Ахмат в Судже

2:19
Правда ТВ » Горячие точки

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила с артиллеристами спецназа "Ахмат" в Судже. Как бойцы "Камертона" обустроили базу, наладили быт и жарят свинину под грохот артиллерии — в репортаже с передовой.

В освобожденной Судже Курской области бойцы артиллерийского подразделения "Камертон" спецназа "Ахмат" рассказали, как за считаные дни наладили не только боевую работу, но и полноценный быт. На базе уже  вставлены окна и двери, а на полевой кухне жарится мясо — как дома, только с видом на передовую.

"Моей задачей является навести машину на цель и цель уничтожить", — говорит старший наводчик самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация", позывной Серьга. В мирной жизни он был специалистом по рекламе, окончил университет технологий и дизайна. Сейчас работает в минобороны и называет себя бойцом с универсальными навыками: "Мы уже всё освоили — и огонь, и воду, и готовку. Умеем даже баранью ногу готовить, главное — барана найти".

Бойцы "Камертона" за четыре дня в Судже успели наладить водоснабжение, обустроить жильё, восстановить оконные проёмы и даже запастись продовольствием. "20 курей, 20 баранов, яйца собирали. Всё, как положено. Так у нас было на прежней позиции, а в Судже приходится начинать с нуля", — смеются они. Один из бойцов — командир с позывным Шомид, выпускник факультета государственного управления, отвечает за быт как опытный строитель: "Мы вставили окна, двери. Вот только систему отопления запустить не успели".

Отдельной темой стал фронтовой рацион: бойцы жарят свинину с луком, варят макароны и с удовольствием делятся домашними рецептами.

"Главное — хорошая компания, фронтовая простота и вера в Победу", — говорят они.

Среди бойцов есть и те, кто в мирное время был механиком-водителем и даже трактористом. Здесь же они стали артиллеристами — с опытом, отточенным под натиском реального боя.

"Живём, работаем, побеждаем. Пока не скажут отбой — будем идти до конца", — заверяют бойцы.

Уточнения

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области.

Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» — подразделение Росгвардии, фактически подчиняющееся лично главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы курская область

Новости Все >
Необычная инициатива: из замка Пугачёвой в Грязи захотели сделать центр для комиков
Мне не близко слово прощать: как политические взгляды стали причиной разрыва Юлии Меньшовой с друзьями
Неожиданное молчание Прилучного: стало известно, как актёр относится к новым ухажёрам Муцениеце
Самокаты под колёсами закона: как новое ПДД может поменять уличную жизнь
€1 млрд — почти возвращён: как Россия гасит долги даже под санкциями
Сейчас читают
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Авто
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Садоводство, цветоводство
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Сводка с фронта: Киев доукомплектовывает очередную бригаду смерти, США расписались в бессилии Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Последние материалы
Цены пойдут вниз: эти товары станут дешевле уже в ближайшие недели
Шашлык, от которого можно сойти с ума: готовим мясо по тасканскому рецепту
Путеводители уже переписаны: как ошибка XVII века изменила название знаменитого итальянского озера
Свинина под залпы Акации: как живут артиллеристы спецназа Ахмат в Судже
Купили дом — а теперь платим втрое больше: как не повторить чужих ошибок
Угрожал выбросить ребёнка: как зависимость разрушила жизнь советского Робертино Лоретти Сергея Парамонова
Планета-призрак вмешивается в работу Солнечной системы — и никто не может её поймать
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Семь овощей, которые не дадут вам хорошего урожая — держитесь от них подальше
Редкие моргания у младенцев объяснили с научной точки зрения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.