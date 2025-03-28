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Дарья Асламова

Снаряды вместо книжек: ВСУ превратили ДК в селе Казачья Локня в Курской области в склад боеприпасов

1:04
Правда ТВ » Горячие точки

В освобождённой Казачьей Локне (Курская область) бойцы спецназа "Ахмат" показали спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой, как украинские военные превратили здание местного Дома культуры в склад боеприпасов: вместо книг — натовские снаряды, артиллерия и целые тубусы с зарядом.

"Целый схрон — снаряды в тубусах, гаубичные — маркировка USA. Вся сцена, всё пространство клуба было ими забито", — рассказали бойцы.

Там же обнаружены патроны калибра 5.45 и 5.56 с характерной "золотой юбкой", использующиеся в вооружениях стран НАТО.

"На стенах — жёлто-блакитные баллончики, на памятниках нашим павшим — надписи. Это всё культурное наследие, которое они осквернили", — рассказывают бойцы.

"Это земля наших предков. Здесь наши деды воевали. А теперь — американские снаряды в библиотеке. Но ничего, осталось им недолго гадить", — добавили военнослужащие.

 

Уточнения

Казачья Локня — село в Суджанском районе Курской области. Административный центр Казачелокнянского сельсовета.
 

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы курская область
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