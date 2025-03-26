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Дарья Асламова

Иконы, лапша и взрыватели: что оставили ВСУ в храме в селе Казачья Локня в Курской области

Правда ТВ » Горячие точки

В селе Казачья Локня Курской области бойцы спецназа "Ахмат" показали спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой разрушенный украинскими военными православный храм святого великомученика Димитрия Солунского. Журналистка пообщалась с бойцами, которые освободили село.

Несмотря на ожесточённые бои, фасад церкви остался нетронутым — российские силы по святыням не стреляли.

"ВСУ устроили здесь постой, жили прямо внутри, ели, складировали припасы. На полу — украинская лапша, кровяная колбаса от волонтёров. А за спиной — иконы апостола Павла и Иакова", — рассказал один из бойцов.

По словам военных, ВСУ традиционно прячутся в церквях, школах, детсадах, прикрываясь мирным населением. "Веры у них нет. Мы воюем не просто с армией, а с демонами", — добавил другой участник боевых действий.

Уточнения

Казачья Локня — село в Суджанском районе Курской области. Административный центр Казачелокнянского сельсовета.
 

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы курская область
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